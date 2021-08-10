16:04 10.08.2021 (обновлено: 18:26 10.08.2021)
Британцы высказались о "леденящих душу" учениях России и Китая
Читатели Daily Express высказались о "леденящих душу" учениях России и Китая
По мнению корреспондента издания Daily Express Джо Барнса, на Западе все больше обеспокоены тем, что Москва и Пекин могут объединить военные потенциалы. Он назвал маневры двух государств "леденящим душу" предупреждением странам НАТО.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Было бы полезно, если бы Россия и Китай объединили усилия, чтобы помешать США и Североатлантическому альянсу творить беспредел в мире", — считает brandurhansen.
"Удивлена, что им потребовалось так много времени, чтобы воспользоваться растущим разрывом между Соединенными Штатами и Евросоюзом", — написала Ladygray.
"Запад должен перестать давать им карманные деньги, и тогда проблема уйдет", — убежден highhazel.
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"А ты в курсе, что именно Китай дает кредиты этому самому Западу?" — написал ему в ответ Awake.
"Странно, что Франция еще не подняла белый флаг и не сдалась", — пошутил Harley Man.
Накануне на полигоне Цинтунся в Китае состоялось официальное открытие совместных с Россией военных маневров "Взаимодействие-2021". В их задачи входит укрепление двусторонних отношений, наращивание уровня военного сотрудничества, демонстрация решимости и способности Москвы и Пекина бороться с терроризмом и совместно защищать мир и стабильность.
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