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Британцы высказались о "леденящих душу" учениях России и Китая
Британцы высказались о "леденящих душу" учениях России и Китая - РИА Новости, 10.08.2021
Британцы высказались о "леденящих душу" учениях России и Китая
Британцы прокомментировали совместные учения России и Китая "Взаимодействие-2021", стартовавшие в августе. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T16:04
2021-08-10T18:26
в мире
сша
китай
евросоюз
нато
россия
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Британцы прокомментировали совместные учения России и Китая "Взаимодействие-2021", стартовавшие в августе.По мнению корреспондента издания Daily Express Джо Барнса, на Западе все больше обеспокоены тем, что Москва и Пекин могут объединить военные потенциалы. Он назвал маневры двух государств "леденящим душу" предупреждением странам НАТО. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Удивлена, что им потребовалось так много времени, чтобы воспользоваться растущим разрывом между Соединенными Штатами и Евросоюзом", — написала Ladygray."Запад должен перестать давать им карманные деньги, и тогда проблема уйдет", — убежден highhazel."А ты в курсе, что именно Китай дает кредиты этому самому Западу?" — написал ему в ответ Awake."Странно, что Франция еще не подняла белый флаг и не сдалась", — пошутил Harley Man.Накануне на полигоне Цинтунся в Китае состоялось официальное открытие совместных с Россией военных маневров "Взаимодействие-2021". В их задачи входит укрепление двусторонних отношений, наращивание уровня военного сотрудничества, демонстрация решимости и способности Москвы и Пекина бороться с терроризмом и совместно защищать мир и стабильность.
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в мире, сша, китай, евросоюз, нато, россия
16:04 10.08.2021 (обновлено: 18:26 10.08.2021)
 
Британцы высказались о "леденящих душу" учениях России и Китая

Читатели Daily Express высказались о "леденящих душу" учениях России и Китая

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРоссийские и китайские военные
Российские и китайские военные - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Британцы прокомментировали совместные учения России и Китая "Взаимодействие-2021", стартовавшие в августе.
По мнению корреспондента издания Daily Express Джо Барнса, на Западе все больше обеспокоены тем, что Москва и Пекин могут объединить военные потенциалы. Он назвал маневры двух государств "леденящим душу" предупреждением странам НАТО.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.

"Было бы полезно, если бы Россия и Китай объединили усилия, чтобы помешать США и Североатлантическому альянсу творить беспредел в мире", — считает brandurhansen.

"Удивлена, что им потребовалось так много времени, чтобы воспользоваться растущим разрывом между Соединенными Штатами и Евросоюзом", — написала Ladygray.
"Запад должен перестать давать им карманные деньги, и тогда проблема уйдет", — убежден highhazel.
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"А ты в курсе, что именно Китай дает кредиты этому самому Западу?" — написал ему в ответ Awake.
"Странно, что Франция еще не подняла белый флаг и не сдалась", — пошутил Harley Man.
Накануне на полигоне Цинтунся в Китае состоялось официальное открытие совместных с Россией военных маневров "Взаимодействие-2021". В их задачи входит укрепление двусторонних отношений, наращивание уровня военного сотрудничества, демонстрация решимости и способности Москвы и Пекина бороться с терроризмом и совместно защищать мир и стабильность.
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