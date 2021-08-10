https://ria.ru/20210810/ucheniya-1745205172.html

Британцы высказались о "леденящих душу" учениях России и Китая

Британцы высказались о "леденящих душу" учениях России и Китая - РИА Новости, 10.08.2021

Британцы высказались о "леденящих душу" учениях России и Китая

Британцы прокомментировали совместные учения России и Китая "Взаимодействие-2021", стартовавшие в августе. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T16:04

2021-08-10T16:04

2021-08-10T18:26

в мире

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китай

евросоюз

нато

россия

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Британцы прокомментировали совместные учения России и Китая "Взаимодействие-2021", стартовавшие в августе.По мнению корреспондента издания Daily Express Джо Барнса, на Западе все больше обеспокоены тем, что Москва и Пекин могут объединить военные потенциалы. Он назвал маневры двух государств "леденящим душу" предупреждением странам НАТО. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Удивлена, что им потребовалось так много времени, чтобы воспользоваться растущим разрывом между Соединенными Штатами и Евросоюзом", — написала Ladygray."Запад должен перестать давать им карманные деньги, и тогда проблема уйдет", — убежден highhazel."А ты в курсе, что именно Китай дает кредиты этому самому Западу?" — написал ему в ответ Awake."Странно, что Франция еще не подняла белый флаг и не сдалась", — пошутил Harley Man.Накануне на полигоне Цинтунся в Китае состоялось официальное открытие совместных с Россией военных маневров "Взаимодействие-2021". В их задачи входит укрепление двусторонних отношений, наращивание уровня военного сотрудничества, демонстрация решимости и способности Москвы и Пекина бороться с терроризмом и совместно защищать мир и стабильность.

https://ria.ru/20210809/signal-1745103609.html

https://ria.ru/20210804/ucheniya-1744284281.html

сша

китай

россия

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в мире, сша, китай, евросоюз, нато, россия