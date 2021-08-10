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Вблизи таджикско-афганской границы началась активная фаза учений
Вблизи таджикско-афганской границы началась активная фаза учений - РИА Новости, 10.08.2021
Вблизи таджикско-афганской границы началась активная фаза учений
Активная фаза учений с участием 2,5 тысячи военных из России, Таджикистана и Узбекистана стартовала на полигоне Харб-Майдон в 20 километрах от... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T05:05
2021-08-10T05:05
2021-08-10T05:27
безопасность
таджикистан
узбекистан
афганистан
россия
обострение ситуации в афганистане
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ПОЛИГОН ХАРБ-МАЙДОН (Таджикистан), 10 авг – РИА Новости. Активная фаза учений с участием 2,5 тысячи военных из России, Таджикистана и Узбекистана стартовала на полигоне Харб-Майдон в 20 километрах от таджикско-афганской границы, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа во вторник."Экипажи армейской авиации России и Таджикистана применили способ огневой поддержки наступающих наземных подразделений "вертолетная карусель", уничтожив укрепленный район незаконного вооруженного формирования. Действуя в составе звеньев, экипажи боевых вертолетов Ми-24, выстроившись в боевой порядок "круг", наносили непрерывное огневое поражение по коммуникациям, командным пунктам и ходам сообщения района, занятого противником. Для этого летчики использовали неуправляемые авиационные ракеты С-8 класса "воздух-поверхность", - сообщили в пресс-службе.В ЦВО добавили, что для зачистки местности и уничтожения оставшихся в живых "боевиков" вертолеты Ми-8 высадили тактический воздушный десант, обеспечив огневую поддержку мотострелкам с воздуха."Также летчики отработали способы ухода от средств противовоздушной обороны противника на предельно малых высотах с учетом особенностей горного рельефа местности. Всего в результате авиационного удара экипажи вертолетов поразили более 100 наземных целей", - уточнили в округе.Также в округе сообщили, что российские военные остановили с помощью "огненного вала" условных нарушителей границы.В округе уточнили, что для защиты передовых подразделений от заминированных автомобилей артиллеристы применили противотанковые управляемые ракеты, уничтожив начиненные взрывчаткой транспортные средства на удалении до двух километров.В учениях принимают участие российские ударные вертолеты Ми-24, а также транспортно-боевые вертолеты Ми-8 различных модификаций. Всего в учениях трех стран задействованы 2,5 тысячи военных, из которых 1,8 тысячи из России, и около 500 единиц вооружения и военной техники. Основу российского контингента на учениях составляют подразделения 201-й военной базы (дислоцироуется в Таджикистане). Учения проводятся на фоне дестабилизации обстановки в соседнем Афганистане.
https://radiosputnik.ria.ru/20210809/taliban-1745065051.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210809/afganistan-1744987381.html
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безопасность, таджикистан, узбекистан, афганистан, россия, обострение ситуации в афганистане
05:05 10.08.2021 (обновлено: 05:27 10.08.2021)
Вблизи таджикско-афганской границы началась активная фаза учений
Вблизи таджикско-афганской границы началась активная фаза учений с участием российских военных
ПОЛИГОН ХАРБ-МАЙДОН (Таджикистан), 10 авг – РИА Новости.
Активная фаза учений с участием 2,5 тысячи военных из России
, Таджикистана
и Узбекистана
стартовала на полигоне Харб-Майдон в 20 километрах от таджикско-афганской границы, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа во вторник.
"Экипажи армейской авиации России и Таджикистана применили способ огневой поддержки наступающих наземных подразделений "вертолетная карусель", уничтожив укрепленный район незаконного вооруженного формирования. Действуя в составе звеньев, экипажи боевых вертолетов Ми-24, выстроившись в боевой порядок "круг", наносили непрерывное огневое поражение по коммуникациям, командным пунктам и ходам сообщения района, занятого противником. Для этого летчики использовали неуправляемые авиационные ракеты С-8 класса "воздух-поверхность", - сообщили в пресс-службе.
В ЦВО добавили, что для зачистки местности и уничтожения оставшихся в живых "боевиков" вертолеты Ми-8 высадили тактический воздушный десант, обеспечив огневую поддержку мотострелкам с воздуха.
"Также летчики отработали способы ухода от средств противовоздушной обороны противника на предельно малых высотах с учетом особенностей горного рельефа местности. Всего в результате авиационного удара экипажи вертолетов поразили более 100 наземных целей", - уточнили в округе.
Также в округе сообщили, что российские военные остановили с помощью "огненного вала" условных нарушителей границы.
"По замыслу розыгрыша, незаконное вооруженное формирование на пикапах повышенной проходимости прорвало границу и вклинилось вглубь территории. Заманив условного противника в заданный район, военные инженеры подорвали управляемые фугасные снаряды, создав "огненный вал". Для этого был применен метод сочетания огневых фугасов и противотанковых мин, расставленных в шахматном порядке", - рассказали в пресс-службе.
В округе уточнили, что для защиты передовых подразделений от заминированных автомобилей артиллеристы применили противотанковые управляемые ракеты, уничтожив начиненные взрывчаткой транспортные средства на удалении до двух километров.
В учениях принимают участие российские ударные вертолеты Ми-24, а также транспортно-боевые вертолеты Ми-8 различных модификаций. Всего в учениях трех стран задействованы 2,5 тысячи военных, из которых 1,8 тысячи из России, и около 500 единиц вооружения и военной техники. Основу российского контингента на учениях составляют подразделения 201-й военной базы (дислоцироуется в Таджикистане). Учения проводятся на фоне дестабилизации обстановки в соседнем Афганистане.