https://ria.ru/20210810/trutnev-1745265513.html
Трутнев поручил разработать программу взаимодействия при прогнозировании ЧС
Трутнев поручил разработать программу взаимодействия при прогнозировании ЧС - РИА Новости, 10.08.2021
Трутнев поручил разработать программу взаимодействия при прогнозировании ЧС
Вице-премьер РФ, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Минприроды и Росгидромету совместно с МЧС разработать программу взаимодействия во РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T21:33
2021-08-10T21:33
2021-08-10T21:33
александр козлов (глава минприроды)
юрий трутнев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
дальний восток
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Минприроды и Росгидромету совместно с МЧС разработать программу взаимодействия во время прогнозирования опасных природных явлений, сообщает пресс-служба вице-премьера.Трутнев во вторник провел заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке, на котором обсудил ситуацию с паводком и лесными пожарами в регионах ДФО.По данным Росгидромета, прогнозируется достижение и превышение опасных отметок при продождения гребня паводка на реке Амур в Еврейской автономной области во второй декаде августа, в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре во второй-третьей декадах августа. В августе-сентябре сохранится повышенная активность формирования тайфунов с выходом на юг ДФО."Мы плотно работаем со всеми заинтересованными ведомствами. Прогнозная информация, которую делает Росгидромет, оперативно передаётся в Национальный центр управления в кризисных ситуациях, органам федеральной и региональной власти, а они в свою очередь – населению", - приводит пресс-служба Трутнева слова главы Минприроды РФ Александра Козлова."Юрий Трутнев отметил важность своевременного поступления метеосводок и прогнозов и поручил Минприроды России, Росгидромету совместно с МЧС России разработать программу взаимодействия во время прогнозирования опасных природных явлений, в том числе сформировать детальный прогноз прохождения паводков с учетом возможных последствий для населённых пунктов и объектов инфраструктуры", - также говорится в сообщении.Также вице-премьер поручил Минприроды, Минэнерго и "Русгидро" проработать программу сброса воды водохранилищ для сглаживания прохождения гребня паводка, а также сформировать план возможного строительства новых гидротехнических сооружений.
https://ria.ru/20210807/zinichev-1744795688.html
https://ria.ru/20210807/mishustin-1744807227.html
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александр козлов (глава минприроды), юрий трутнев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), дальний восток
Трутнев поручил разработать программу взаимодействия при прогнозировании ЧС
Вице-премьер Юрий Трутнев поручил разработать программу взаимодействия при прогнозировании ЧС