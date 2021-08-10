https://ria.ru/20210810/sud-1745191111.html

Суд отклонил иск Навального к Пескову из-за высказывания о работе с ЦРУ

Суд отклонил иск Навального к Пескову из-за высказывания о работе с ЦРУ - РИА Новости, 10.08.2021

Суд отклонил иск Навального к Пескову из-за высказывания о работе с ЦРУ

Пресненский суд Москвы отклонил иск Алексея Навального к пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову с требованием опровергнуть слова про ЦРУ,... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T14:35

2021-08-10T14:35

2021-08-10T14:35

происшествия

москва

дмитрий песков

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

алексей навальный

россия

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отклонил иск Алексея Навального к пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову с требованием опровергнуть слова про ЦРУ, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.Как отмечал суд, предметом спора стали слова Пескова журналистам о Навальном, что "учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация" и "лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами - СВР, ГРУ и другими спецслужбами"."Решением Пресненского районного суда города Москвы отказано в удовлетворении исковых требований Навального А. к Пескову Д… о защите чести, достоинства и деловой репутации", - сказала Кокая.В иске Навальный просил признать эти слова не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. Также он настаивал на публикации опровержения на официальном сайте администрации президента.Сейчас Навальный отбывает срок в исправительной колонии №2 во Владимирской области.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить блогеру условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210617/obmen-1737359443.html

https://ria.ru/20210629/peskov-1739140824.html

https://ria.ru/20210330/navalnyy-1603445059.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, дмитрий песков, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), алексей навальный, россия