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Суд отклонил иск Навального к Пескову из-за высказывания о работе с ЦРУ
Суд отклонил иск Навального к Пескову из-за высказывания о работе с ЦРУ - РИА Новости, 10.08.2021
Суд отклонил иск Навального к Пескову из-за высказывания о работе с ЦРУ
Пресненский суд Москвы отклонил иск Алексея Навального к пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову с требованием опровергнуть слова про ЦРУ,... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T14:35
2021-08-10T14:35
происшествия
москва
дмитрий песков
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
алексей навальный
россия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отклонил иск Алексея Навального к пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову с требованием опровергнуть слова про ЦРУ, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.Как отмечал суд, предметом спора стали слова Пескова журналистам о Навальном, что "учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация" и "лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами - СВР, ГРУ и другими спецслужбами"."Решением Пресненского районного суда города Москвы отказано в удовлетворении исковых требований Навального А. к Пескову Д… о защите чести, достоинства и деловой репутации", - сказала Кокая.В иске Навальный просил признать эти слова не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. Также он настаивал на публикации опровержения на официальном сайте администрации президента.Сейчас Навальный отбывает срок в исправительной колонии №2 во Владимирской области.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить блогеру условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20210617/obmen-1737359443.html
https://ria.ru/20210629/peskov-1739140824.html
https://ria.ru/20210330/navalnyy-1603445059.html
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происшествия, москва, дмитрий песков, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), алексей навальный, россия
14:35 10.08.2021
 
Суд отклонил иск Навального к Пескову из-за высказывания о работе с ЦРУ

Суд отклонил иск Навального к Пескову с требованием опровергнуть слова о работе с ЦРУ

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК"
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса МедиаТЭК - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отклонил иск Алексея Навального к пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову с требованием опровергнуть слова про ЦРУ, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Как отмечал суд, предметом спора стали слова Пескова журналистам о Навальном, что "учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация" и "лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами - СВР, ГРУ и другими спецслужбами".
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"Решением Пресненского районного суда города Москвы отказано в удовлетворении исковых требований Навального А. к Пескову Д… о защите чести, достоинства и деловой репутации", - сказала Кокая.
В иске Навальный просил признать эти слова не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. Также он настаивал на публикации опровержения на официальном сайте администрации президента.
Сейчас Навальный отбывает срок в исправительной колонии №2 во Владимирской области.
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Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить блогеру условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
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