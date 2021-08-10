https://ria.ru/20210810/strakh-1745163536.html
Сенатор оценил слова украинского генерала о страхе Зеленского перед Путиным
Сенатор оценил слова украинского генерала о страхе Зеленского перед Путиным - РИА Новости, 10.08.2021
Сенатор оценил слова украинского генерала о страхе Зеленского перед Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский опасается идти на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, понимая, что проиграет, заявил РИА Новости во вторник РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T11:54
2021-08-10T11:54
2021-08-10T11:54
в мире
украина
закарпатская область
владимир зеленский
петр порошенко
геннадий москаль
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743271179_0:33:3000:1721_1920x0_80_0_0_f377ccf347c356a85d2943ade0167c2a.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский опасается идти на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, понимая, что проиграет, заявил РИА Новости во вторник сенатор от Крыма Сергей Цеков.Ранее бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль в эфире телеканала "Наш" высказал мнение, что Зеленский не решится на переговоры с президентом РФ из-за своего страха перед ним."То, что Зеленский, безусловно, опасается российского президента, с этим можно согласиться. И я думаю, что действия Зеленского, которые, в принципе, привели к очень плохим отношениям между Украиной и Россией, они ухудшились даже со времен Петра Порошенко, они связаны, как раз, с его боязнью идти на какие-то серьезные переговоры с российским лидером", - отметил Цеков.По мнению законодателя, постоянное окружение Зеленского предупреждает его - с президентом РФ нельзя говорить, он опытный переговорщик, от него на переговорах ничего не добьешься, только проиграешь."Зеленский, может быть и планировал изначально какие-то переговоры с президентом РФ, но потом пришел к выводам, что проиграет. Определенный страх перед Путиным у Зеленского есть", - добавил законодатель.Он также отметил, что два года президентства показали, что Зеленский "занял не свое место - он абсолютно не обладает никакими способностями для управления государством".
https://ria.ru/20210809/petukh-1745079013.html
https://ria.ru/20210809/lukashenko-1745046332.html
https://ria.ru/20210806/anekdot-1744770213.html
украина
закарпатская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743271179_506:0:2817:1733_1920x0_80_0_0_40beebe63b83c3d23274789e7a6ba2a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, закарпатская область, владимир зеленский, петр порошенко, геннадий москаль, россия
Сенатор оценил слова украинского генерала о страхе Зеленского перед Путиным
Сенатор Цеков: Зеленский опасается идти на переговоры с Путиным, понимая, что проиграет