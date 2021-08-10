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Сенатор оценил слова украинского генерала о страхе Зеленского перед Путиным
Сенатор оценил слова украинского генерала о страхе Зеленского перед Путиным - РИА Новости, 10.08.2021
Сенатор оценил слова украинского генерала о страхе Зеленского перед Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский опасается идти на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, понимая, что проиграет, заявил РИА Новости во вторник РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T11:54
2021-08-10T11:54
в мире
украина
закарпатская область
владимир зеленский
петр порошенко
геннадий москаль
россия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский опасается идти на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, понимая, что проиграет, заявил РИА Новости во вторник сенатор от Крыма Сергей Цеков.Ранее бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль в эфире телеканала "Наш" высказал мнение, что Зеленский не решится на переговоры с президентом РФ из-за своего страха перед ним."То, что Зеленский, безусловно, опасается российского президента, с этим можно согласиться. И я думаю, что действия Зеленского, которые, в принципе, привели к очень плохим отношениям между Украиной и Россией, они ухудшились даже со времен Петра Порошенко, они связаны, как раз, с его боязнью идти на какие-то серьезные переговоры с российским лидером", - отметил Цеков.По мнению законодателя, постоянное окружение Зеленского предупреждает его - с президентом РФ нельзя говорить, он опытный переговорщик, от него на переговорах ничего не добьешься, только проиграешь."Зеленский, может быть и планировал изначально какие-то переговоры с президентом РФ, но потом пришел к выводам, что проиграет. Определенный страх перед Путиным у Зеленского есть", - добавил законодатель.Он также отметил, что два года президентства показали, что Зеленский "занял не свое место - он абсолютно не обладает никакими способностями для управления государством".
https://ria.ru/20210809/petukh-1745079013.html
https://ria.ru/20210809/lukashenko-1745046332.html
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в мире, украина, закарпатская область, владимир зеленский, петр порошенко, геннадий москаль, россия
11:54 10.08.2021
 
Сенатор оценил слова украинского генерала о страхе Зеленского перед Путиным

Сенатор Цеков: Зеленский опасается идти на переговоры с Путиным, понимая, что проиграет

© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© Фото : Офис Президента Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский опасается идти на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, понимая, что проиграет, заявил РИА Новости во вторник сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ранее бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль в эфире телеканала "Наш" высказал мнение, что Зеленский не решится на переговоры с президентом РФ из-за своего страха перед ним.
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"То, что Зеленский, безусловно, опасается российского президента, с этим можно согласиться. И я думаю, что действия Зеленского, которые, в принципе, привели к очень плохим отношениям между Украиной и Россией, они ухудшились даже со времен Петра Порошенко, они связаны, как раз, с его боязнью идти на какие-то серьезные переговоры с российским лидером", - отметил Цеков.
По мнению законодателя, постоянное окружение Зеленского предупреждает его - с президентом РФ нельзя говорить, он опытный переговорщик, от него на переговорах ничего не добьешься, только проиграешь.
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"Зеленский, может быть и планировал изначально какие-то переговоры с президентом РФ, но потом пришел к выводам, что проиграет. Определенный страх перед Путиным у Зеленского есть", - добавил законодатель.
Он также отметил, что два года президентства показали, что Зеленский "занял не свое место - он абсолютно не обладает никакими способностями для управления государством".
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