https://ria.ru/20210810/stotskaya-1745198564.html
Предполагаемый возлюбленный Стоцкой выложил совместные фото с отдыха
Предполагаемый возлюбленный Стоцкой выложил совместные фото с отдыха - РИА Новости, 10.08.2021
Предполагаемый возлюбленный Стоцкой выложил совместные фото с отдыха
Певица Анастасия Стоцкая в сторис Instagram поделилась фотографиями отпуска на Мальдивах. Свой отдых она проводит в компании коллеги по мюзиклу "Шахматы"... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T15:33
2021-08-10T15:33
2021-08-10T15:33
шоубиз
мальдивы
анастасия стоцкая
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Певица Анастасия Стоцкая в сторис Instagram поделилась фотографиями отпуска на Мальдивах. Свой отдых она проводит в компании коллеги по мюзиклу "Шахматы" Александра Казмина.У молодого человека также в профиле есть совместные фотографии с певицей. Поклонники решили, что между артистами роман, хотя звезды не делали никаких официальных заявлений.Об отношениях внутри пары можно говорить только по намекам. Казмин поэтично подписывает совместные фотографии: "Жизнь напоминает поездку на санках со снежной горки". Стоцкая отвечает в комментариях смайликами в виде сердечек.О романтических отношениях между артистами поклонники подозревали давно. Стоцкая и Казмин работают, ездят на гастроли, а также проводят свободное время вместе.Ранее Стоцкая состояла в браке с бизнесменом Сергеем Абгаряном: у пары родилось двое детей. Развод с предпринимателем певица пережила болезненно. Несмотря на это пара стремится поддерживать дружеские отношения ради детей.
https://ria.ru/20201222/kirkorov-1590337558.html
мальдивы
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мальдивы, анастасия стоцкая