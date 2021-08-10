https://ria.ru/20210810/stotskaya-1745198564.html

Предполагаемый возлюбленный Стоцкой выложил совместные фото с отдыха

Предполагаемый возлюбленный Стоцкой выложил совместные фото с отдыха - РИА Новости, 10.08.2021

Предполагаемый возлюбленный Стоцкой выложил совместные фото с отдыха

Певица Анастасия Стоцкая в сторис Instagram поделилась фотографиями отпуска на Мальдивах. Свой отдых она проводит в компании коллеги по мюзиклу "Шахматы"... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T15:33

2021-08-10T15:33

2021-08-10T15:33

шоубиз

мальдивы

анастасия стоцкая

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Певица Анастасия Стоцкая в сторис Instagram поделилась фотографиями отпуска на Мальдивах. Свой отдых она проводит в компании коллеги по мюзиклу "Шахматы" Александра Казмина.У молодого человека также в профиле есть совместные фотографии с певицей. Поклонники решили, что между артистами роман, хотя звезды не делали никаких официальных заявлений.Об отношениях внутри пары можно говорить только по намекам. Казмин поэтично подписывает совместные фотографии: "Жизнь напоминает поездку на санках со снежной горки". Стоцкая отвечает в комментариях смайликами в виде сердечек.О романтических отношениях между артистами поклонники подозревали давно. Стоцкая и Казмин работают, ездят на гастроли, а также проводят свободное время вместе.Ранее Стоцкая состояла в браке с бизнесменом Сергеем Абгаряном: у пары родилось двое детей. Развод с предпринимателем певица пережила болезненно. Несмотря на это пара стремится поддерживать дружеские отношения ради детей.

https://ria.ru/20201222/kirkorov-1590337558.html

мальдивы

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мальдивы, анастасия стоцкая