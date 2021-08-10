Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210810/stotskaya-1745198564.html
Предполагаемый возлюбленный Стоцкой выложил совместные фото с отдыха
Предполагаемый возлюбленный Стоцкой выложил совместные фото с отдыха - РИА Новости, 10.08.2021
Предполагаемый возлюбленный Стоцкой выложил совместные фото с отдыха
Певица Анастасия Стоцкая в сторис Instagram поделилась фотографиями отпуска на Мальдивах. Свой отдых она проводит в компании коллеги по мюзиклу "Шахматы"... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T15:33
2021-08-10T15:33
шоубиз
мальдивы
анастасия стоцкая
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/143052/34/1430523438_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_5b2ce8aa34473426fd620af3df216d6b.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Певица Анастасия Стоцкая в сторис Instagram поделилась фотографиями отпуска на Мальдивах. Свой отдых она проводит в компании коллеги по мюзиклу "Шахматы" Александра Казмина.У молодого человека также в профиле есть совместные фотографии с певицей. Поклонники решили, что между артистами роман, хотя звезды не делали никаких официальных заявлений.Об отношениях внутри пары можно говорить только по намекам. Казмин поэтично подписывает совместные фотографии: "Жизнь напоминает поездку на санках со снежной горки". Стоцкая отвечает в комментариях смайликами в виде сердечек.О романтических отношениях между артистами поклонники подозревали давно. Стоцкая и Казмин работают, ездят на гастроли, а также проводят свободное время вместе.Ранее Стоцкая состояла в браке с бизнесменом Сергеем Абгаряном: у пары родилось двое детей. Развод с предпринимателем певица пережила болезненно. Несмотря на это пара стремится поддерживать дружеские отношения ради детей.
https://ria.ru/20201222/kirkorov-1590337558.html
мальдивы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/143052/34/1430523438_271:0:3000:2047_1920x0_80_0_0_ccf506d303b8089a2c44109b8ac2afcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мальдивы, анастасия стоцкая
15:33 10.08.2021
 

Предполагаемый возлюбленный Стоцкой выложил совместные фото с отдыха

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПевица Анастасия Стоцкая на показе новой коллекции дизайнера Александра Арутюнова в рамках недели моды в Москве
Певица Анастасия Стоцкая на показе новой коллекции дизайнера Александра Арутюнова в рамках недели моды в Москве - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Певица Анастасия Стоцкая в сторис Instagram поделилась фотографиями отпуска на Мальдивах. Свой отдых она проводит в компании коллеги по мюзиклу "Шахматы" Александра Казмина.
У молодого человека также в профиле есть совместные фотографии с певицей. Поклонники решили, что между артистами роман, хотя звезды не делали никаких официальных заявлений.
Об отношениях внутри пары можно говорить только по намекам. Казмин поэтично подписывает совместные фотографии: "Жизнь напоминает поездку на санках со снежной горки". Стоцкая отвечает в комментариях смайликами в виде сердечек.
О романтических отношениях между артистами поклонники подозревали давно. Стоцкая и Казмин работают, ездят на гастроли, а также проводят свободное время вместе.
Ранее Стоцкая состояла в браке с бизнесменом Сергеем Абгаряном: у пары родилось двое детей. Развод с предпринимателем певица пережила болезненно. Несмотря на это пара стремится поддерживать дружеские отношения ради детей.
Филипп Киркоров и Анастасия Стоцкая - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря 2020, 18:06Шоубиз
Киркоров заинтриговал поклонников страстным поцелуем со Стоцкой
 
ШоубизМальдивыАнастасия Стоцкая
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Постпред Крыма заявил о подготовке Украиной серии провокаций
07:00В Китае канадца приговорили к 11 годам тюрьмы и депортации за шпионаж
06:19В Приангарье отец и сын на ходу незаметно открывали фуры и похищали груз
06:16Привитый вакциной от COVID-19 в виде капель рассказал, как перенес прививку
06:05Аналитики рассказали, на сколько вырастут цены в России в августе
05:59В Красноярске произошло возгорание в здании телекомпании
05:31В Подмосковье цирковую дрессировщицу и ее мужа сбила электричка
05:20Пушков оценил назначение спецпосланника США по "Северному потоку — 2"
05:10В России снизился средний размер ипотеки
04:53Бывший тайфун "Лупит" подтопил пляжи на юго-востоке Приморья
04:15Эксперт назвала дополнительный фактор защиты карты от мошенников
04:10Украинцев предупредили об угрозе "ада" на Земле
03:31В российской армии до конца 2022 года появятся еще два вертолета Ми-38
03:18Специалист назвал функции смартфона, которые никому не нужны
03:13У Samsung обнаружили "потерю" половины переданных на утилизацию товаров
03:10Случайно убившего человека депутата Редькина отправили под домашний арест
03:07Гинцбург: "Спутник V" за год подтвердил свое качество и безопасность
03:05Диетолог рассказала, кому не надо есть дыни и арбузы
03:00Эксперты рассказали об опасностях на детских площадках
02:36"Сильная держава": японцев восхитили результаты России на Олимпиаде
Лента новостейМолния