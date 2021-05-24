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Стоцкая объяснила, почему долго скрывала свой развод
Стоцкая объяснила, почему долго скрывала свой развод - РИА Новости, 24.05.2021
Стоцкая объяснила, почему долго скрывала свой развод
Анастасия Стоцкая в программе "Звезды сошлись" на НТВ рассказала о том, что уже два с половиной года назад распался ее брак с бизнесменом Сергеем Абгаряном, и... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T15:25
2021-05-24T15:25
2021-05-24T15:25
шоу-бизнес
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шоубиз
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анастасия стоцкая
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семья
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Анастасия Стоцкая в программе "Звезды сошлись" на НТВ рассказала о том, что уже два с половиной года назад распался ее брак с бизнесменом Сергеем Абгаряном, и объяснила, почему долго это скрывала.Певица считает, что не стоит привлекать к своей личной жизни много внимания. К тому же сразу после расставания она еще "была не готова об этом говорить".Стоцкая также рассказала, что на момент развода их дочка, которой сейчас четыре года, была совсем маленькой, а вот старшего сына она готовила к изменениям в семье постепенно.Однако расставание родителей все равно далось ему непросто. "Когда мы уже действительно разошлись, он сначала как-то спокойно к этому отнесся, а потом загрустил немножечко", — признается певица.Тем не менее, бывшие супруги постарались сделать все, чтобы дети проще перенесли их развод, тем более что, по словам Анастасии, папа "обожает" их, возит сына на занятия. Также ребята проводят вместе с ним выходные и каникулы, они все время на связи.Стоцкая и Абгарян поженились в 2011-м. В том же году у пары родился сын Александр, а через шесть лет – дочь Вера.
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шоу-бизнес, знаменитости, нтв (телеканал), развод, анастасия стоцкая, дети, семья
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости.
Анастасия Стоцкая в программе "Звезды сошлись" на НТВ рассказала
о том, что уже два с половиной года назад распался ее брак с бизнесменом Сергеем Абгаряном, и объяснила, почему долго это скрывала.
Певица считает, что не стоит привлекать к своей личной жизни много внимания. К тому же сразу после расставания она еще "была не готова об этом говорить".
"В тот момент, когда мы разъехались, это было тяжело. Тогда я была не готова об этом говорить. Все эти вопросы вызвали бы во мне боль", — пояснила Анастасия.
Стоцкая также рассказала, что на момент развода их дочка, которой сейчас четыре года, была совсем маленькой, а вот старшего сына она готовила к изменениям в семье постепенно.
"Сашенька чувствовал, видел какое-то напряжение. Я постепенно начала его готовить: спрашивать, как бы он отнесся к тому, что мы с папой можем разойтись, разъехаться? — вспоминает Анастасия. — Уверяла, что это никак не отразится на нем, мы будем его так же любить, все будет хорошо. Он тогда говорил, что нормально, если нам так лучше".
Однако расставание родителей все равно далось ему непросто. "Когда мы уже действительно разошлись, он сначала как-то спокойно к этому отнесся, а потом загрустил немножечко", — признается певица.
Тем не менее, бывшие супруги постарались сделать все, чтобы дети проще перенесли их развод, тем более что, по словам Анастасии, папа "обожает" их, возит сына на занятия. Также ребята проводят вместе с ним выходные и каникулы, они все время на связи.
"Он максимально, насколько это возможно, участвует в процессе воспитания. Просто мы живем в разных домах", — говорит Анастасия.
Стоцкая и Абгарян поженились в 2011-м. В том же году у пары родился сын Александр, а через шесть лет – дочь Вера.