https://ria.ru/20210524/stotskaya-1733633420.html

Стоцкая объяснила, почему долго скрывала свой развод

Стоцкая объяснила, почему долго скрывала свой развод - РИА Новости, 24.05.2021

Стоцкая объяснила, почему долго скрывала свой развод

Анастасия Стоцкая в программе "Звезды сошлись" на НТВ рассказала о том, что уже два с половиной года назад распался ее брак с бизнесменом Сергеем Абгаряном, и... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T15:25

2021-05-24T15:25

2021-05-24T15:25

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Анастасия Стоцкая в программе "Звезды сошлись" на НТВ рассказала о том, что уже два с половиной года назад распался ее брак с бизнесменом Сергеем Абгаряном, и объяснила, почему долго это скрывала.Певица считает, что не стоит привлекать к своей личной жизни много внимания. К тому же сразу после расставания она еще "была не готова об этом говорить".Стоцкая также рассказала, что на момент развода их дочка, которой сейчас четыре года, была совсем маленькой, а вот старшего сына она готовила к изменениям в семье постепенно.Однако расставание родителей все равно далось ему непросто. "Когда мы уже действительно разошлись, он сначала как-то спокойно к этому отнесся, а потом загрустил немножечко", — признается певица.Тем не менее, бывшие супруги постарались сделать все, чтобы дети проще перенесли их развод, тем более что, по словам Анастасии, папа "обожает" их, возит сына на занятия. Также ребята проводят вместе с ним выходные и каникулы, они все время на связи.Стоцкая и Абгарян поженились в 2011-м. В том же году у пары родился сын Александр, а через шесть лет – дочь Вера.

https://ria.ru/20210512/ivleeva-1731910858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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шоу-бизнес, знаменитости, нтв (телеканал), развод, анастасия стоцкая, дети, семья