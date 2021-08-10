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Шойгу заявил о значительном росте доверия россиян к армии
Шойгу заявил о значительном росте доверия россиян к армии - РИА Новости, 10.08.2021
Шойгу заявил о значительном росте доверия россиян к армии
Уровень доверия россиян к Вооруженным силам страны возрос почти в три раза за прошедшие двенадцать лет, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T15:47
2021-08-10T15:47
2021-08-10T15:47
общество
армия
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Уровень доверия россиян к Вооруженным силам страны возрос почти в три раза за прошедшие двенадцать лет, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу."По социологии двенадцатилетней давности, доверие к Вооруженным силам в нашей стране было 27-29% ... Сегодня это от 79 до 86%. Это самый доверяемый институт в нашей стране. На втором месте православная церковь", - сказал он на молодежном форуме "Территория смыслов"."Мы сегодня имеем фактически войска постоянной готовности", - добавил министр.Он также сообщил, что к концу 2021 года доля современного оружия в войсках составит 71,9%.
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общество, армия, сергей шойгу, россия
Шойгу заявил о значительном росте доверия россиян к армии
Министр обороны Сергей Шойгу заявил о трехкратном росте доверия россиян к армии