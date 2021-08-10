https://ria.ru/20210810/samootsenka-1745151247.html

Самооценка ребенка. Почему хвалить бывает вредно?

Самооценка ребенка. Почему хвалить бывает вредно? - РИА Новости, 10.08.2021

Самооценка ребенка. Почему хвалить бывает вредно?

Если ваш ребенок боится сложных задач или не признает свои ошибки – возможно, у него проблемы с самооценкой. Но что такое здоровая самооценка? Как она формируется? Как правильно хвалить и ругать ребенка, чтобы ему не навредить? И почему неправильно сказанная похвала может быть так же губительна для самооценки, как и осуждение?

2021-08-10T11:00

2021-08-10T11:00

2021-08-10T12:09

это надолго

дети

психология

подкаст

воспитание детей

психолог

детские вопросы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745149914_0:3:1037:586_1920x0_80_0_0_8513130003766018c6a72c551de7722f.jpg

Самооценка ребенка. Почему хвалить бывает вредно? Если ваш ребенок боится сложных задач или не признает свои ошибки – возможно, у него проблемы с самооценкой. Но что такое здоровая самооценка? Как она формируется? Как правильно хвалить и ругать ребенка, чтобы ему не навредить? И почему неправильно сказанная похвала может быть так же губительна для самооценки, как и осуждение? audio/mpeg

Самооценка ребенка. Почему хвалить бывает вредно? Если ваш ребенок боится сложных задач или не признает свои ошибки – возможно, у него проблемы с самооценкой. Но что такое здоровая самооценка? Как она формируется? Как правильно хвалить и ругать ребенка, чтобы ему не навредить? И почему неправильно сказанная похвала может быть так же губительна для самооценки, как и осуждение? audio/mpeg

Как вырастить детей со здоровой самооценкой - рассказывают психолог Александр Колмановский и клинический детский, семейный психолог, автор книг для детей и взрослых Екатерина Кес.04:45 Что такое самооценка?06:50 "Похвала, как и осуждение одинаково травматичны"11:00 Правда ли что девочек и мальчиков нужно хвалить по-разному?17:10 Неуверенность - это не страх неудачи, это страх на реакцию от неудачи18:30 Что НЕ надо делать, чтобы воспитать ребенка со здоровой самооценкой?22:30 А что надо?26:50 "Когда не сразу понятно поведение человека, ищи чего он боится"29:10 Можно ли изменить самооценку ребенка в подростковом возрасте?Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Пожалуйста, поделитесь с нами впечатлениями от этого подкаста.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, психология, подкаст, воспитание детей, психолог, аудио, детские вопросы, социальный навигатор