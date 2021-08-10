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Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей. Партнер подкаста – образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".
https://ria.ru/20210810/samootsenka-1745151247.html
Самооценка ребенка. Почему хвалить бывает вредно?
Самооценка ребенка. Почему хвалить бывает вредно? - РИА Новости, 10.08.2021
Самооценка ребенка. Почему хвалить бывает вредно?
Если ваш ребенок боится сложных задач или не признает свои ошибки – возможно, у него проблемы с самооценкой. Но что такое здоровая самооценка? Как она формируется? Как правильно хвалить и ругать ребенка, чтобы ему не навредить? И почему неправильно сказанная похвала может быть так же губительна для самооценки, как и осуждение?
2021-08-10T11:00
2021-08-10T12:09
это надолго
дети
психология
подкаст
воспитание детей
психолог
детские вопросы
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Самооценка ребенка. Почему хвалить бывает вредно?
Если ваш ребенок боится сложных задач или не признает свои ошибки – возможно, у него проблемы с самооценкой. Но что такое здоровая самооценка? Как она формируется? Как правильно хвалить и ругать ребенка, чтобы ему не навредить? И почему неправильно сказанная похвала может быть так же губительна для самооценки, как и осуждение?
audio/mpeg
Самооценка ребенка. Почему хвалить бывает вредно?
Если ваш ребенок боится сложных задач или не признает свои ошибки – возможно, у него проблемы с самооценкой. Но что такое здоровая самооценка? Как она формируется? Как правильно хвалить и ругать ребенка, чтобы ему не навредить? И почему неправильно сказанная похвала может быть так же губительна для самооценки, как и осуждение?
audio/mpeg
Как вырастить детей со здоровой самооценкой - рассказывают психолог Александр Колмановский и клинический детский, семейный психолог, автор книг для детей и взрослых Екатерина Кес.04:45 Что такое самооценка?06:50 "Похвала, как и осуждение одинаково травматичны"11:00 Правда ли что девочек и мальчиков нужно хвалить по-разному?17:10 Неуверенность - это не страх неудачи, это страх на реакцию от неудачи18:30 Что НЕ надо делать, чтобы воспитать ребенка со здоровой самооценкой?22:30 А что надо?26:50 "Когда не сразу понятно поведение человека, ищи чего он боится"29:10 Можно ли изменить самооценку ребенка в подростковом возрасте?Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Пожалуйста, поделитесь с нами впечатлениями от этого подкаста.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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дети, психология, подкаст, воспитание детей, психолог, аудио, детские вопросы, социальный навигатор
11:00 10.08.2021 (обновлено: 12:09 10.08.2021)
 

Самооценка ребенка. Почему хвалить бывает вредно?

Это надолго
Самооценка ребенка. Почему хвалить бывает вредно?
11:00
Читать ria.ru в
Если ваш ребенок боится сложных задач или не признает свои ошибки – возможно, у него проблемы с самооценкой. Но что такое здоровая самооценка? Как она формируется? Как правильно хвалить и ругать ребенка, чтобы ему не навредить? И почему неправильно сказанная похвала может быть так же губительна для самооценки, как и осуждение?
Как вырастить детей со здоровой самооценкой - рассказывают психолог Александр Колмановский и клинический детский, семейный психолог, автор книг для детей и взрослых Екатерина Кес.
04:45 Что такое самооценка?
06:50 "Похвала, как и осуждение одинаково травматичны"
11:00 Правда ли что девочек и мальчиков нужно хвалить по-разному?
17:10 Неуверенность - это не страх неудачи, это страх на реакцию от неудачи
18:30 Что НЕ надо делать, чтобы воспитать ребенка со здоровой самооценкой?
22:30 А что надо?
26:50 "Когда не сразу понятно поведение человека, ищи чего он боится"
29:10 Можно ли изменить самооценку ребенка в подростковом возрасте?
Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.
Пожалуйста, поделитесь с нами впечатлениями от этого подкаста.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Ведущие: Андрей Терешко, Юлия Мирей
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
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