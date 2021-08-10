https://ria.ru/20210810/samolet-1745203745.html

Россия завершает испытания самолета L-410 на поплавковом шасси для Арктики

Россия завершает испытания самолета L-410 на поплавковом шасси для Арктики - РИА Новости, 10.08.2021

Россия завершает испытания самолета L-410 на поплавковом шасси для Арктики

Минобороны РФ нужен вариант двухмоторного самолета для региональных перевозок L-410 на поплавковом шасси и лыжах для эксплуатации в Сибири и Арктике, сообщил... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T15:56

2021-08-10T15:56

2021-08-10T16:13

безопасность

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

уральская горно-металлургическая компания

арктика

военно-транспортная авиация

россия

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Минобороны РФ нужен вариант двухмоторного самолета для региональных перевозок L-410 на поплавковом шасси и лыжах для эксплуатации в Сибири и Арктике, сообщил глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу в рамках единого дня приёмки военной продукции."Надеюсь, до конца этого года мы выйдем на выполнение этой задачи - это постановка самолета L-410 на поплавковое шасси и лыжи. Именно поплавковое шасси, а не просто поплавки - для того чтобы мы могли использовать эти самолёты в Сибири и арктических районах нашей страны", - отметил министр.Он добавил, что "эта машина крайне нужна для работы на неприспособленных аэродромах, для посадки на воду, посадки на снег, на грунт".По словам Шойгу, на L-410, в основном, обучаются пилоты Военно-транспортной авиации. "У нас большая программа, и, надеюсь, мы вышли на ритмичную поставку этих самолетов", - заключил он.Как пояснили в Минобороны, L-410 с лыжным шасси прошел государственные испытания и сейчас поставляется в армию в комплектации, которая позволяет в условиях эксплуатации устанавливать лыжное шасси. L-410 с поплавковым шасси завершает испытание в этом году, с 2022 года серийные поставки самолетов будет осуществляться в компоновке, которая позволяет за два часа ставить в условиях эксплуатации поплавковое шасси.Разработанный в Чехословакии в конце 1960-х самолет L-410 предназначен для перевозки до 19 пассажиров, груза или для специфических целей. В 2013 году единственным собственником чешского предприятия Aircraft Industries, выпускающего самолеты, стала ОАО "Уральская горно-металлургическая компания".

https://ria.ru/20210619/samolet-1737665639.html

https://ria.ru/20210617/arktika-1737335582.html

арктика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), уральская горно-металлургическая компания, арктика, военно-транспортная авиация, россия