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Россия завершает испытания самолета L-410 на поплавковом шасси для Арктики
Россия завершает испытания самолета L-410 на поплавковом шасси для Арктики - РИА Новости, 10.08.2021
Россия завершает испытания самолета L-410 на поплавковом шасси для Арктики
Минобороны РФ нужен вариант двухмоторного самолета для региональных перевозок L-410 на поплавковом шасси и лыжах для эксплуатации в Сибири и Арктике, сообщил... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T15:56
2021-08-10T16:13
безопасность
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
уральская горно-металлургическая компания
арктика
военно-транспортная авиация
россия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Минобороны РФ нужен вариант двухмоторного самолета для региональных перевозок L-410 на поплавковом шасси и лыжах для эксплуатации в Сибири и Арктике, сообщил глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу в рамках единого дня приёмки военной продукции."Надеюсь, до конца этого года мы выйдем на выполнение этой задачи - это постановка самолета L-410 на поплавковое шасси и лыжи. Именно поплавковое шасси, а не просто поплавки - для того чтобы мы могли использовать эти самолёты в Сибири и арктических районах нашей страны", - отметил министр.Он добавил, что "эта машина крайне нужна для работы на неприспособленных аэродромах, для посадки на воду, посадки на снег, на грунт".По словам Шойгу, на L-410, в основном, обучаются пилоты Военно-транспортной авиации. "У нас большая программа, и, надеюсь, мы вышли на ритмичную поставку этих самолетов", - заключил он.Как пояснили в Минобороны, L-410 с лыжным шасси прошел государственные испытания и сейчас поставляется в армию в комплектации, которая позволяет в условиях эксплуатации устанавливать лыжное шасси. L-410 с поплавковым шасси завершает испытание в этом году, с 2022 года серийные поставки самолетов будет осуществляться в компоновке, которая позволяет за два часа ставить в условиях эксплуатации поплавковое шасси.Разработанный в Чехословакии в конце 1960-х самолет L-410 предназначен для перевозки до 19 пассажиров, груза или для специфических целей. В 2013 году единственным собственником чешского предприятия Aircraft Industries, выпускающего самолеты, стала ОАО "Уральская горно-металлургическая компания".
https://ria.ru/20210619/samolet-1737665639.html
https://ria.ru/20210617/arktika-1737335582.html
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безопасность, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), уральская горно-металлургическая компания, арктика, военно-транспортная авиация, россия
15:56 10.08.2021 (обновлено: 16:13 10.08.2021)
 
Россия завершает испытания самолета L-410 на поплавковом шасси для Арктики

Глава Минобороны Шойгу: надеемся до конца года поставить самолет L-410 на поплавковое шасси и лыжи

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМогоцелевой двухмоторный самолёт для местных воздушных линий Л-410 в ремонтном цехе АО "123 авиационный ремонтный завод"
Могоцелевой двухмоторный самолёт для местных воздушных линий Л-410 в ремонтном цехе АО 123 авиационный ремонтный завод - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Минобороны РФ нужен вариант двухмоторного самолета для региональных перевозок L-410 на поплавковом шасси и лыжах для эксплуатации в Сибири и Арктике, сообщил глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу в рамках единого дня приёмки военной продукции.
"Надеюсь, до конца этого года мы выйдем на выполнение этой задачи - это постановка самолета L-410 на поплавковое шасси и лыжи. Именно поплавковое шасси, а не просто поплавки - для того чтобы мы могли использовать эти самолёты в Сибири и арктических районах нашей страны", - отметил министр.
Он добавил, что "эта машина крайне нужна для работы на неприспособленных аэродромах, для посадки на воду, посадки на снег, на грунт".
По словам Шойгу, на L-410, в основном, обучаются пилоты Военно-транспортной авиации. "У нас большая программа, и, надеюсь, мы вышли на ритмичную поставку этих самолетов", - заключил он.
Самолет Л-410 - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
19 июня, 09:22
Самолет L-410
Как пояснили в Минобороны, L-410 с лыжным шасси прошел государственные испытания и сейчас поставляется в армию в комплектации, которая позволяет в условиях эксплуатации устанавливать лыжное шасси. L-410 с поплавковым шасси завершает испытание в этом году, с 2022 года серийные поставки самолетов будет осуществляться в компоновке, которая позволяет за два часа ставить в условиях эксплуатации поплавковое шасси.
Разработанный в Чехословакии в конце 1960-х самолет L-410 предназначен для перевозки до 19 пассажиров, груза или для специфических целей. В 2013 году единственным собственником чешского предприятия Aircraft Industries, выпускающего самолеты, стала ОАО "Уральская горно-металлургическая компания".
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