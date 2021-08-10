https://ria.ru/20210810/prigovor-1745164857.html

Источник: в Ленинградской области два обвиняемых сбежали после приговора

Источник: в Ленинградской области два обвиняемых сбежали после приговора - РИА Новости, 10.08.2021

Источник: в Ленинградской области два обвиняемых сбежали после приговора

Два брата сбежали из кабинета мирового судьи после оглашения приговора в Выборге в Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T12:04

2021-08-10T12:04

2021-08-10T12:04

происшествия

выборг

ленинградская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564311947_0:88:3330:1961_1920x0_80_0_0_7531623f3c6700df1ccde2ae4cfae33c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг – РИА Новости. Два брата сбежали из кабинета мирового судьи после оглашения приговора в Выборге в Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По его словам, из помещения братья сбежали через окно. Инцидент произошел в кабинете мирового судьи участка №25.По данным СМИ, оба получили реальные сроки: год и 2,5 года колонии.

https://ria.ru/20210809/detsad-1745123509.html

выборг

ленинградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, выборг, ленинградская область, россия