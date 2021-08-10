https://ria.ru/20210810/prigovor-1745164857.html
Источник: в Ленинградской области два обвиняемых сбежали после приговора
Источник: в Ленинградской области два обвиняемых сбежали после приговора - РИА Новости, 10.08.2021
Источник: в Ленинградской области два обвиняемых сбежали после приговора
Два брата сбежали из кабинета мирового судьи после оглашения приговора в Выборге в Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T12:04
2021-08-10T12:04
2021-08-10T12:04
происшествия
выборг
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россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг – РИА Новости. Два брата сбежали из кабинета мирового судьи после оглашения приговора в Выборге в Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По его словам, из помещения братья сбежали через окно. Инцидент произошел в кабинете мирового судьи участка №25.По данным СМИ, оба получили реальные сроки: год и 2,5 года колонии.
https://ria.ru/20210809/detsad-1745123509.html
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происшествия, выборг, ленинградская область, россия
Источник: в Ленинградской области два обвиняемых сбежали после приговора
Источник: два обвиняемых сбежали из кабинета судьи после оглашения приговора в Ленинградской области