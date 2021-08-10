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МЧС направило дополнительную технику для тушения пожаров в Якутии

МЧС направило дополнительную технику для тушения пожаров в Якутии - РИА Новости, 10.08.2021

МЧС направило дополнительную технику для тушения пожаров в Якутии

Глава МЧС Евгений Зиничев распорядился направить в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет ИЛ-76 министерства и 200 спасателей, сообщили РИА... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T12:40

2021-08-10T12:40

2021-08-10T12:40

происшествия

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

бе-200

евгений зиничев

республика саха (якутия)

пожары

россия

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев распорядился направить в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет ИЛ-76 министерства и 200 спасателей, сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии, а руководству региона –подготовить предложения по увеличению поддержки пострадавшим в результате ЧС.В Якутии действует режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.

республика саха (якутия)

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бе-200, евгений зиничев, республика саха (якутия), пожары, россия, природные пожары в россии