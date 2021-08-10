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Ученые перечислили страны, которым грозит скорое исчезновение
Ученые перечислили страны, которым грозит скорое исчезновение - РИА Новости, 10.08.2021
Ученые перечислили страны, которым грозит скорое исчезновение
Глобальное потепление на 1,5 градуса по Цельсию станет катастрофой для некоторых островных государств Тихого океана, предупредили эксперты. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T18:18
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Глобальное потепление на 1,5 градуса по Цельсию станет катастрофой для некоторых островных государств Тихого океана, предупредили эксперты. По их словам, страны этого региона долгое время страдают от сильных морских приливов, мощных циклонов, продолжительных засух и засоления грунтовых вод, которое наносит вред сельскому хозяйству. Кроме того, многие острова уходят под воду из-за повышения уровня Мирового океана. По мнению ученых, эти катаклизмы станут происходить гораздо чаще по мере нагревания планеты.Накануне Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН опубликовала отчет, согласно которому Земля преодолеет критический температурный порог в 1,5-2 градуса по Цельсию уже в 2030 году. Ученые указали, что этот процесс затронет весь мир и сделает его нестабильным: ливни и наводнения, засухи и повышение уровня моря будут происходить гораздо чаще. Специалисты призвали все страны мира сократить выбросы парниковых газов в атмосферу, чтобы стабилизировать температуру на планете в течение 20-30 лет. В противном случае, полагают эксперты, человечеству не удастся сдержать глобальное потепление, которое нанесет критический урон сельскому хозяйству и здравоохранению.
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в мире, оон, тихий океан, земля
18:18 10.08.2021 (обновлено: 23:52 10.08.2021)
 
Ученые перечислили страны, которым грозит скорое исчезновение

В Greenpeace рассказали об исчезающих из-за глобального потепления странах

© Фото : Роскосмос/Антон ШкаплеровОстров Тортуга в Тихом океане
Остров Тортуга в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© Фото : Роскосмос/Антон Шкаплеров
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Глобальное потепление на 1,5 градуса по Цельсию станет катастрофой для некоторых островных государств Тихого океана, предупредили эксперты.
По их словам, страны этого региона долгое время страдают от сильных морских приливов, мощных циклонов, продолжительных засух и засоления грунтовых вод, которое наносит вред сельскому хозяйству. Кроме того, многие острова уходят под воду из-за повышения уровня Мирового океана. По мнению ученых, эти катаклизмы станут происходить гораздо чаще по мере нагревания планеты.

"Скорее всего, острова Тихого океана пострадают от глобального потепления больше всех. Мы будем и дальше наблюдать повышение уровня моря. <…> Это приведет к тому, что такие места, как Кирибати, Вануату и Соломоновы острова станут непригодными для проживания", — сказал глава отдела исследований Greenpeace Australia Pacific Никола Казуле газете Guardian.

Накануне Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН опубликовала отчет, согласно которому Земля преодолеет критический температурный порог в 1,5-2 градуса по Цельсию уже в 2030 году. Ученые указали, что этот процесс затронет весь мир и сделает его нестабильным: ливни и наводнения, засухи и повышение уровня моря будут происходить гораздо чаще. Специалисты призвали все страны мира сократить выбросы парниковых газов в атмосферу, чтобы стабилизировать температуру на планете в течение 20-30 лет. В противном случае, полагают эксперты, человечеству не удастся сдержать глобальное потепление, которое нанесет критический урон сельскому хозяйству и здравоохранению.
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