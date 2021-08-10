https://ria.ru/20210810/poteplenie-1745246098.html

Ученые перечислили страны, которым грозит скорое исчезновение

Ученые перечислили страны, которым грозит скорое исчезновение - РИА Новости, 10.08.2021

Ученые перечислили страны, которым грозит скорое исчезновение

Глобальное потепление на 1,5 градуса по Цельсию станет катастрофой для некоторых островных государств Тихого океана, предупредили эксперты. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T18:18

2021-08-10T18:18

2021-08-10T23:52

в мире

оон

тихий океан

земля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/151763/08/1517630855_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_2d067864cd14730803bdc009db7cd57d.jpg

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Глобальное потепление на 1,5 градуса по Цельсию станет катастрофой для некоторых островных государств Тихого океана, предупредили эксперты. По их словам, страны этого региона долгое время страдают от сильных морских приливов, мощных циклонов, продолжительных засух и засоления грунтовых вод, которое наносит вред сельскому хозяйству. Кроме того, многие острова уходят под воду из-за повышения уровня Мирового океана. По мнению ученых, эти катаклизмы станут происходить гораздо чаще по мере нагревания планеты.Накануне Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН опубликовала отчет, согласно которому Земля преодолеет критический температурный порог в 1,5-2 градуса по Цельсию уже в 2030 году. Ученые указали, что этот процесс затронет весь мир и сделает его нестабильным: ливни и наводнения, засухи и повышение уровня моря будут происходить гораздо чаще. Специалисты призвали все страны мира сократить выбросы парниковых газов в атмосферу, чтобы стабилизировать температуру на планете в течение 20-30 лет. В противном случае, полагают эксперты, человечеству не удастся сдержать глобальное потепление, которое нанесет критический урон сельскому хозяйству и здравоохранению.

https://ria.ru/20210731/katastrofa-1743805481.html

тихий океан

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, тихий океан, земля