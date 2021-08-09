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В ООН предупредили о необратимой катастрофе на Земле
В ООН предупредили о необратимой катастрофе на Земле - РИА Новости, 09.08.2021
В ООН предупредили о необратимой катастрофе на Земле
Глобальное потепление усиливается настолько стремительно, что Земля преодолеет критический температурный порог уже в 2030 году, говорится в отчете... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T16:08
2021-08-09T17:06
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Глобальное потепление усиливается настолько стремительно, что Земля преодолеет критический температурный порог уже в 2030 году, говорится в отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН.Как указали ученые, в 2019 году концентрация углекислого газа в атмосфере была максимальной за последние два миллиона лет. При этом температура на планете интенсивно растет последние 50 лет. Все это происходит из-за выброса парниковых газов.Глобальное потепление затронет весь мир и сделает его нестабильным, считают специалисты. Климатические изменения приведут к тому, что на Земле будет больше ливней и связанных с ними наводнений, многие регионы пострадают от сильной засухи, а в прибрежных районах повысится уровень моря.За последние несколько недель по всему миру произошли экстремальные погодные явления: наводнения нанесли ущерб Европе, Китаю и Индии, а лесные пожары разгорелись в США, Канаде, Греции и Турции, отмечают ученые.Группа экспертов Организации Объединенных Наций подчеркнула, что необходимо в срочном порядке и в больших масштабах сократить выбросы парниковых газов, чтобы стабилизировать температуру на планете в течение 20-30 лет. В противном случае человечеству не удастся сдержать глобальное потепление на уровне 1,5-2 градуса по Цельсию в следующие два десятилетия. Это, в свою очередь, нанесет критический вред сельскому хозяйству и здравоохранению.
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в мире, оон, земля
16:08 09.08.2021 (обновлено: 17:06 09.08.2021)
 
В ООН предупредили о необратимой катастрофе на Земле

Эксперты ООН: Землю ждет необратимая катастрофа из-за глобального потепления

© AP Photo / Thanassis StavrakisДом, пострадавший в результате лесного пожара в районе Варибоби, Греция
Дом, пострадавший в результате лесного пожара в районе Варибоби, Греция - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Глобальное потепление усиливается настолько стремительно, что Земля преодолеет критический температурный порог уже в 2030 году, говорится в отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН.
Как указали ученые, в 2019 году концентрация углекислого газа в атмосфере была максимальной за последние два миллиона лет. При этом температура на планете интенсивно растет последние 50 лет. Все это происходит из-за выброса парниковых газов.

"Доказательства неопровержимы: выбросы парниковых газов в результате сжигания ископаемого топлива душат нашу планету и подвергают риску миллиарды людей", — сказал Генсек ООН Антониу Гутерреш.

Глобальное потепление затронет весь мир и сделает его нестабильным, считают специалисты. Климатические изменения приведут к тому, что на Земле будет больше ливней и связанных с ними наводнений, многие регионы пострадают от сильной засухи, а в прибрежных районах повысится уровень моря.
За последние несколько недель по всему миру произошли экстремальные погодные явления: наводнения нанесли ущерб Европе, Китаю и Индии, а лесные пожары разгорелись в США, Канаде, Греции и Турции, отмечают ученые.
Группа экспертов Организации Объединенных Наций подчеркнула, что необходимо в срочном порядке и в больших масштабах сократить выбросы парниковых газов, чтобы стабилизировать температуру на планете в течение 20-30 лет. В противном случае человечеству не удастся сдержать глобальное потепление на уровне 1,5-2 градуса по Цельсию в следующие два десятилетия. Это, в свою очередь, нанесет критический вред сельскому хозяйству и здравоохранению.
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