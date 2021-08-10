https://ria.ru/20210810/piar-1745213282.html

"Дешевый пиар": в Госдуме прокомментировали слова Киева о ядерном оружии

"Дешевый пиар": в Госдуме прокомментировали слова Киева о ядерном оружии - РИА Новости, 10.08.2021

"Дешевый пиар": в Госдуме прокомментировали слова Киева о ядерном оружии

Заявления вице-премьера Украины о том, что Россия готовится разместить ядерное оружие в Крыму, являются "дешевым пиаром" перед саммитом по полуострову в Киеве,... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T16:51

2021-08-10T16:51

2021-08-10T16:51

киев

республика крым

константин затулин

госдума рф

мид украины

алексей резников

россия

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Заявления вице-премьера Украины о том, что Россия готовится разместить ядерное оружие в Крыму, являются "дешевым пиаром" перед саммитом по полуострову в Киеве, который пройдет 23 августа, считает первый замглавы комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин.Вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников ранее заявил, что Россия готовится к развертыванию в Крыму ядерного оружия."23 августа готовятся сколотить что-то вроде антироссийского фронта на базе "Крымской платформы". Их деятели изощряются в оригинальности заявлений по Крыму, хотят внушить всем, что там притесняются права и свободы. Права коренных народов. Отмечу, что при этом сама Украина делит народы на коренные и некоренные", - сообщил Затулин РИА Новости.Парламентарий при этом назвал украинские власти "правительством шоуменов"."Что же может являться самым громким заявлением из тех, что могут сделать официальные лица Украины? Можно сказать, что в Крыму расстреливают десятки тысяч людей. Но это разоблачат. А вот фейк по ядерному оружию можно вбросить. Никто же их звать со счетчиками, чтобы мерить радиацию, не будет", - отметил он.При этом Затулин отметил, что Россия "решит сама, где лучше размещать ядерное оружие"."Это все пугалки, кто бы их не озвучивал. В расчете на безнаказанность. Интересно узнать у господина Резникова, для чего России нужно размещать ядерное оружие в Крыму. Для подавления крымско-татарского населения? Или, он считает, что ракеты не долетят куда-то из других мест? Это достаточно дешевый пиар перед проведением саммита 23 августа", - добавил Затулин.Ранее Зеленский заявил, что форум "Крымская платформа" запущен для возвращения полуострова под контроль Киева. Он сообщил, что саммит запланирован на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза. По данным МИД Украины, к "Крымской платформе" присоединятся 180 экспертов из 33 стран.

https://ria.ru/20210810/ukraina-1745197037.html

https://ria.ru/20210810/razvedka-1745128790.html

https://ria.ru/20210717/ukraina-1741638747.html

киев

республика крым

россия

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киев, республика крым, константин затулин, госдума рф, мид украины, алексей резников, россия