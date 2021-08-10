"Дешевый пиар": в Госдуме прокомментировали слова Киева о ядерном оружии
Депутат Госдумы Затулин: слова Киева о размещении Россией ядерного оружия в Крыму — дешевый пиар
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Константин Затулин во время пресс-конференции на тему: "Петр Порошенко уже приступил к фальсификации президентских выборов" в Москве. 24 января 2019
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Заявления вице-премьера Украины о том, что Россия готовится разместить ядерное оружие в Крыму, являются "дешевым пиаром" перед саммитом по полуострову в Киеве, который пройдет 23 августа, считает первый замглавы комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин.
Вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников ранее заявил, что Россия готовится к развертыванию в Крыму ядерного оружия.
"23 августа готовятся сколотить что-то вроде антироссийского фронта на базе "Крымской платформы". Их деятели изощряются в оригинальности заявлений по Крыму, хотят внушить всем, что там притесняются права и свободы. Права коренных народов. Отмечу, что при этом сама Украина делит народы на коренные и некоренные", - сообщил Затулин РИА Новости.
Парламентарий при этом назвал украинские власти "правительством шоуменов".
"Что же может являться самым громким заявлением из тех, что могут сделать официальные лица Украины? Можно сказать, что в Крыму расстреливают десятки тысяч людей. Но это разоблачат. А вот фейк по ядерному оружию можно вбросить. Никто же их звать со счетчиками, чтобы мерить радиацию, не будет", - отметил он.
При этом Затулин отметил, что Россия "решит сама, где лучше размещать ядерное оружие".
"Это все пугалки, кто бы их не озвучивал. В расчете на безнаказанность. Интересно узнать у господина Резникова, для чего России нужно размещать ядерное оружие в Крыму. Для подавления крымско-татарского населения? Или, он считает, что ракеты не долетят куда-то из других мест? Это достаточно дешевый пиар перед проведением саммита 23 августа", - добавил Затулин.
Ранее Зеленский заявил, что форум "Крымская платформа" запущен для возвращения полуострова под контроль Киева. Он сообщил, что саммит запланирован на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза. По данным МИД Украины, к "Крымской платформе" присоединятся 180 экспертов из 33 стран.