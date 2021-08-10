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Александр Петров привез возлюбленную к родителям в Переславль-Залесский
Александр Петров привез возлюбленную к родителям в Переславль-Залесский - РИА Новости, 10.08.2021
Александр Петров привез возлюбленную к родителям в Переславль-Залесский
Актер Александр Петров показал своей возлюбленной Стасе Милославской родной Переславль-Залесский. В Instagram Петров выложил домашнее фото, на котором он... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T12:48
2021-08-10T12:48
2021-08-10T12:48
шоубиз
переславль-залесский
александр петров (актер)
кино и сериалы
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Актер Александр Петров показал своей возлюбленной Стасе Милославской родной Переславль-Залесский. В Instagram Петров выложил домашнее фото, на котором он позирует вместе с родственниками на кухне."С любимыми девчонками! Мама, племянница, бабушка, сестра! Стася засняла", – гласит подпись к фото.Поклонники актера оставили множество комплиментов в комментариях к публикации: "Какая прекрасная семья", "Теплом веет от фото", "Душевная фотография".Подписчикам пришлась по душе и скромная обстановка квартиры. "Как будто зашла к соседям, а те попросили щелкнуть на память", – написала одна из поклонниц.Александр Петров известен ролями в проектах "Т-34", "Стрельцов", "Полицейский с Рублевки" и других. Недавно он принял участие в съемках сериала "Надвое" с Данилой Козловским и бывшей возлюбленной Ириной Старшенбаум.
https://ria.ru/20210430/petrov-1730681238.html
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переславль-залесский, александр петров (актер), кино и сериалы