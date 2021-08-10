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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210810/petrov-1745169959.html
Александр Петров привез возлюбленную к родителям в Переславль-Залесский
Александр Петров привез возлюбленную к родителям в Переславль-Залесский - РИА Новости, 10.08.2021
Александр Петров привез возлюбленную к родителям в Переславль-Залесский
Актер Александр Петров показал своей возлюбленной Стасе Милославской родной Переславль-Залесский. В Instagram Петров выложил домашнее фото, на котором он... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T12:48
2021-08-10T12:48
шоубиз
переславль-залесский
александр петров (актер)
кино и сериалы
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Актер Александр Петров показал своей возлюбленной Стасе Милославской родной Переславль-Залесский. В Instagram Петров выложил домашнее фото, на котором он позирует вместе с родственниками на кухне."С любимыми девчонками! Мама, племянница, бабушка, сестра! Стася засняла", – гласит подпись к фото.Поклонники актера оставили множество комплиментов в комментариях к публикации: "Какая прекрасная семья", "Теплом веет от фото", "Душевная фотография".Подписчикам пришлась по душе и скромная обстановка квартиры. "Как будто зашла к соседям, а те попросили щелкнуть на память", – написала одна из поклонниц.Александр Петров известен ролями в проектах "Т-34", "Стрельцов", "Полицейский с Рублевки" и других. Недавно он принял участие в съемках сериала "Надвое" с Данилой Козловским и бывшей возлюбленной Ириной Старшенбаум.
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переславль-залесский, александр петров (актер), кино и сериалы
12:48 10.08.2021
 

Александр Петров привез возлюбленную к родителям в Переславль-Залесский

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Александр Петров
Актер Александр Петров - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Актер Александр Петров показал своей возлюбленной Стасе Милославской родной Переславль-Залесский. В Instagram Петров выложил домашнее фото, на котором он позирует вместе с родственниками на кухне.
"С любимыми девчонками! Мама, племянница, бабушка, сестра! Стася засняла", – гласит подпись к фото.
Поклонники актера оставили множество комплиментов в комментариях к публикации: "Какая прекрасная семья", "Теплом веет от фото", "Душевная фотография".
Подписчикам пришлась по душе и скромная обстановка квартиры. "Как будто зашла к соседям, а те попросили щелкнуть на память", – написала одна из поклонниц.
Александр Петров известен ролями в проектах "Т-34", "Стрельцов", "Полицейский с Рублевки" и других. Недавно он принял участие в съемках сериала "Надвое" с Данилой Козловским и бывшей возлюбленной Ириной Старшенбаум.
Актер Александр Петров на церемонии закрытия 43-го Московского международного кинофестиваля в Театре мюзикла. - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
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ШоубизПереславль-ЗалесскийАлександр Петров (актер)Кино и сериалы
 
 
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