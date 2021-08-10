https://ria.ru/20210810/petrov-1745169959.html

Александр Петров привез возлюбленную к родителям в Переславль-Залесский

Александр Петров привез возлюбленную к родителям в Переславль-Залесский - РИА Новости, 10.08.2021

Александр Петров привез возлюбленную к родителям в Переславль-Залесский

Актер Александр Петров показал своей возлюбленной Стасе Милославской родной Переславль-Залесский. В Instagram Петров выложил домашнее фото, на котором он... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T12:48

2021-08-10T12:48

2021-08-10T12:48

шоубиз

переславль-залесский

александр петров (актер)

кино и сериалы

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Актер Александр Петров показал своей возлюбленной Стасе Милославской родной Переславль-Залесский. В Instagram Петров выложил домашнее фото, на котором он позирует вместе с родственниками на кухне."С любимыми девчонками! Мама, племянница, бабушка, сестра! Стася засняла", – гласит подпись к фото.Поклонники актера оставили множество комплиментов в комментариях к публикации: "Какая прекрасная семья", "Теплом веет от фото", "Душевная фотография".Подписчикам пришлась по душе и скромная обстановка квартиры. "Как будто зашла к соседям, а те попросили щелкнуть на память", – написала одна из поклонниц.Александр Петров известен ролями в проектах "Т-34", "Стрельцов", "Полицейский с Рублевки" и других. Недавно он принял участие в съемках сериала "Надвое" с Данилой Козловским и бывшей возлюбленной Ириной Старшенбаум.

https://ria.ru/20210430/petrov-1730681238.html

переславль-залесский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

переславль-залесский, александр петров (актер), кино и сериалы