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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210607/serial-1735996692.html
Петров и Козловский рассказали о работе в одном сериале
Петров и Козловский рассказали о работе в одном сериале - РИА Новости, 07.06.2021
Петров и Козловский рассказали о работе в одном сериале
Актеры Александр Петров и Данила Козловский, которые сейчас снимаются в сериале Валерия Тодоровского "Надвое" для "России 1", рассказали о работе в одном... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T15:23
2021-06-07T15:23
москва
кино и сериалы
новости культуры
александр петров (актер)
данила козловский
валерий тодоровский
санкт-петербург
культура
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Актеры Александр Петров и Данила Козловский, которые сейчас снимаются в сериале Валерия Тодоровского "Надвое" для "России 1", рассказали о работе в одном проекте, сообщает пресс-служба телеканала. По словам Петрова, предстоящий сериал — "что-то новое для него". Актер не ожидал, что режиссер так удачно подберет их тандем с Козловским. Ведь актеры могли не сработаться на площадке. "Было бы проще пригласить актеров – реальных друзей, которые знают друг друга близко не первый год", — поразмышлял он. Александр Петров рад, что зрители с интересом отреагировали на информацию о том, что два самых востребованных актера отечественного кинематографа появятся в одном сериале. Данила Козловский отметил, что для него работа в "Надвое" важна, в первую очередь, с точки зрения актерского мастерства. В сериале рассказывают о лучших друзьях Косте и Сане. Их жизнь меняется после командировки в Санкт-Петербург, где они знакомятся с двумя девушками в исполнении Ирины Старшенбаум и Елизаветы Базыкиной. Дата выхода сериала пока не объявлена.
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москва, кино и сериалы, новости культуры, александр петров (актер), данила козловский, валерий тодоровский, санкт-петербург

Петров и Козловский рассказали о работе в одном сериале

15:23 07.06.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия-1"Кадр из сериала "Надвое"
Кадр из сериала Надвое - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия-1"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Актеры Александр Петров и Данила Козловский, которые сейчас снимаются в сериале Валерия Тодоровского "Надвое" для "России 1", рассказали о работе в одном проекте, сообщает пресс-служба телеканала.
По словам Петрова, предстоящий сериал — "что-то новое для него".

"Когда Валерий Петрович прислал мне сценарий, мы договорились, что я прочитаю хотя бы одну серию из-за нехватки времени. Я сел и не смог оторваться – прочитал весь до конца. Это бомба! Таких сценариев я в принципе не видел еще, — признался Петров.

Актер не ожидал, что режиссер так удачно подберет их тандем с Козловским. Ведь актеры могли не сработаться на площадке. "Было бы проще пригласить актеров – реальных друзей, которые знают друг друга близко не первый год", — поразмышлял он.
Александр Петров рад, что зрители с интересом отреагировали на информацию о том, что два самых востребованных актера отечественного кинематографа появятся в одном сериале.
Данила Козловский отметил, что для него работа в "Надвое" важна, в первую очередь, с точки зрения актерского мастерства.

"На площадке потрясающая атмосфера, очень хорошо с Саней работать, с прекрасным, грандиозным Валерием Петровичем и замечательным оператором Сергеем Козловым. Такой сценарий – чистая радость для артистов. Как говорит моя мама, у нас с партнерами есть уникальная возможность "вышивать" в кадре, не говоря о том, что эта история основана на событиях из жизни миллиардов людей. В общем, профессионально я счастлив!" — прокомментировал Козловский.

В сериале рассказывают о лучших друзьях Косте и Сане. Их жизнь меняется после командировки в Санкт-Петербург, где они знакомятся с двумя девушками в исполнении Ирины Старшенбаум и Елизаветы Базыкиной.
Дата выхода сериала пока не объявлена.
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КультураМоскваКино и сериалыНовости культурыАлександр Петров (актер)Данила КозловскийВалерий ТодоровскийСанкт-Петербург
 
 
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