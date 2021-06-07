https://ria.ru/20210607/serial-1735996692.html

Петров и Козловский рассказали о работе в одном сериале

Петров и Козловский рассказали о работе в одном сериале - РИА Новости, 07.06.2021

Петров и Козловский рассказали о работе в одном сериале

Актеры Александр Петров и Данила Козловский, которые сейчас снимаются в сериале Валерия Тодоровского "Надвое" для "России 1", рассказали о работе в одном... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T15:23

2021-06-07T15:23

2021-06-07T15:23

москва

кино и сериалы

новости культуры

александр петров (актер)

данила козловский

валерий тодоровский

санкт-петербург

культура

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Актеры Александр Петров и Данила Козловский, которые сейчас снимаются в сериале Валерия Тодоровского "Надвое" для "России 1", рассказали о работе в одном проекте, сообщает пресс-служба телеканала. По словам Петрова, предстоящий сериал — "что-то новое для него". Актер не ожидал, что режиссер так удачно подберет их тандем с Козловским. Ведь актеры могли не сработаться на площадке. "Было бы проще пригласить актеров – реальных друзей, которые знают друг друга близко не первый год", — поразмышлял он. Александр Петров рад, что зрители с интересом отреагировали на информацию о том, что два самых востребованных актера отечественного кинематографа появятся в одном сериале. Данила Козловский отметил, что для него работа в "Надвое" важна, в первую очередь, с точки зрения актерского мастерства. В сериале рассказывают о лучших друзьях Косте и Сане. Их жизнь меняется после командировки в Санкт-Петербург, где они знакомятся с двумя девушками в исполнении Ирины Старшенбаум и Елизаветы Базыкиной. Дата выхода сериала пока не объявлена.

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москва, кино и сериалы, новости культуры, александр петров (актер), данила козловский, валерий тодоровский, санкт-петербург