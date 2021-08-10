https://ria.ru/20210810/ochistka-1745193970.html
Росприроднадзор назвал регионы, в которых не очищают сточные воды
Росприроднадзор назвал регионы, в которых не очищают сточные воды - РИА Новости, 10.08.2021
Росприроднадзор назвал регионы, в которых не очищают сточные воды
Сточные воды попадают в окружающую среду без очистки в Крыму, Севастополе, Дагестане, Приморском крае и Кабардино-Балкарии, следует из отчетного доклада главы... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T14:57
2021-08-10T14:57
2021-08-10T14:57
экология
приморский край
севастополь
республика крым
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
республика дагестан
кабардино-балкарская республика (кбр)
светлана радионова
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Сточные воды попадают в окружающую среду без очистки в Крыму, Севастополе, Дагестане, Приморском крае и Кабардино-Балкарии, следует из отчетного доклада главы Росприроднадзора Светланы Радионовой."В пяти субъектах РФ очистка поверхностных стоков (сбросы предприятий, ливневые и промышленные канализации, канализации ЖКХ – ред.) практически в полном объеме отсутствует, в 13 субъектах очищают менее 1%, в 20 субъектах процент очистки не превышает 10%", - сказала Радионова.Из презентации главы Росприроднадзора следует, что в пятерку регионов, где не очищают сточные воды, входят Крым, Севастополь, Дагестан, Приморский край и Кабардино-Балкария.Радионова уточнила, что в настоящее время старые очистные сооружения исчерпали свой ресурс и требуют обновления.Она также отметила, что если водный объект уже загрязнен выше по течению, то предприятие фактически имеет право сбрасывать в него воду любого качества."Им гораздо легче платить за сверхнорматив, чем строить у себя очистные сооружения. Это ведет к повторному загрязнению, и мы будем иметь все худшее и худшее качество водного объекта", - добавила Радионова.
https://ria.ru/20210623/skvazhina-1738326160.html
приморский край
севастополь
республика крым
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экология, приморский край, севастополь, республика крым, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), республика дагестан, кабардино-балкарская республика (кбр), светлана радионова
Росприроднадзор назвал регионы, в которых не очищают сточные воды
Глава Росприроднадзора Радионова: в пяти регионах отсутствует очистка сточных вод