https://ria.ru/20210810/moshennik-1745127330.html

Юрист рассказал, как пристыдить телефонного мошенника

Юрист рассказал, как пристыдить телефонного мошенника - РИА Новости, 10.08.2021

Юрист рассказал, как пристыдить телефонного мошенника

Важно быстро вычислить в разговоре по телефону мошенника. Разоблачив его, можно напомнить ему, например, о последствиях мошеннической деятельности, о неминуемой РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T02:17

2021-08-10T02:17

2021-08-10T02:17

общество

россия

алексей петропольский

urvista

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Важно быстро вычислить в разговоре по телефону мошенника. Разоблачив его, можно напомнить ему, например, о последствиях мошеннической деятельности, о неминуемой уголовной ответственности, рассказывает агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.Собеседник агентства советует провести разъяснительно-воспитательную работу с мошенником.

россия

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2021

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общество, россия, алексей петропольский, urvista