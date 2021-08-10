https://ria.ru/20210810/moshennik-1745127330.html
Юрист рассказал, как пристыдить телефонного мошенника
Юрист рассказал, как пристыдить телефонного мошенника - РИА Новости, 10.08.2021
Юрист рассказал, как пристыдить телефонного мошенника
Важно быстро вычислить в разговоре по телефону мошенника. Разоблачив его, можно напомнить ему, например, о последствиях мошеннической деятельности, о неминуемой РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T02:17
2021-08-10T02:17
2021-08-10T02:17
общество
россия
алексей петропольский
urvista
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_124:0:2000:1055_1920x0_80_0_0_85ac523032b973f85798d5380ffa69f9.jpg
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Важно быстро вычислить в разговоре по телефону мошенника. Разоблачив его, можно напомнить ему, например, о последствиях мошеннической деятельности, о неминуемой уголовной ответственности, рассказывает агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.Собеседник агентства советует провести разъяснительно-воспитательную работу с мошенником.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_370:0:1777:1055_1920x0_80_0_0_840f9273e6dad0770de76e317e87a447.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, алексей петропольский, urvista