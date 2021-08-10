https://ria.ru/20210810/maksim-1745188601.html
Директор МакSим раскрыла, когда певицу выпишут из больницы
Директор МакSим раскрыла, когда певицу выпишут из больницы - РИА Новости, 10.08.2021
Директор МакSим раскрыла, когда певицу выпишут из больницы
Директор МакSим Маргарита Соколова раскрыла, когда певицу могут выписать из больницы. Мнением о состоянии исполнительницы она поделилась с Пятым каналом. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T14:37
2021-08-10T14:37
2021-08-10T15:12
шоубиз
макsим (марина абросимова)
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Директор МакSим Маргарита Соколова раскрыла, когда певицу могут выписать из больницы. Мнением о состоянии исполнительницы она поделилась с Пятым каналом.Соколова предполагает, что МакSим "выпишут, может быть, в ближайшие недели". "Думаю, что недолго ей лежать в больнице, долечиваться будет дома. На ноги поставили, жива, слава богу, там уже будет все зависеть от того, как будет восстанавливаться организм, легкие. Запрещено петь, запрещено летать. Нагрузки на легкие она должна исключить полностью", — говорит директор исполнительницы.По словам Соколовой, МакSим уже перевели в обычную палату."Самостоятельно двигается, дышит, общается, дали ей вчера телефон. Теперь она на связи. Конечно, тяжело пока ей. Не так много энергии. Дышать непросто, но зато самостоятельно", — рассказывает о самочувствии певицы ее представитель.О том, что МакSим полностью пришла в себя, стало известно 7 августа.
https://ria.ru/20210809/maksim-1745052636.html
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макsим (марина абросимова)
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости.
Директор МакSим Маргарита Соколова раскрыла, когда певицу могут выписать из больницы. Мнением о состоянии исполнительницы она поделилась
с Пятым каналом.
Соколова предполагает, что МакSим "выпишут, может быть, в ближайшие недели".
"Думаю, что недолго ей лежать в больнице, долечиваться будет дома. На ноги поставили, жива, слава богу, там уже будет все зависеть от того, как будет восстанавливаться организм, легкие. Запрещено петь, запрещено летать. Нагрузки на легкие она должна исключить полностью", — говорит директор исполнительницы.
По словам Соколовой, МакSим уже перевели в обычную палату.
"Самостоятельно двигается, дышит, общается, дали ей вчера телефон. Теперь она на связи. Конечно, тяжело пока ей. Не так много энергии. Дышать непросто, но зато самостоятельно", — рассказывает о самочувствии певицы ее представитель.
О том, что МакSим полностью пришла в себя, стало
известно 7 августа.