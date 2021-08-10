https://ria.ru/20210810/lukashenko-1745101575.html

"Перейду границу, и мы Украину вернем!" Кому грозит Лукашенко

"Перейду границу, и мы Украину вернем!" Кому грозит Лукашенко - РИА Новости, 10.08.2021

"Перейду границу, и мы Украину вернем!" Кому грозит Лукашенко

Президент Белоруссии заявил, что российские вооруженные силы в случае угрозы новой мировой войны будут развернуты в республике. В Минске сообщили подробности... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T08:00

2021-08-10T08:00

2021-08-10T09:16

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Антон Лисицын. Президент Белоруссии заявил, что российские вооруженные силы в случае угрозы новой мировой войны будут развернуты в республике. В Минске сообщили подробности намеченных на ближайшее время совместных учений, предусматривающих отражение агрессии против Союзного государства. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил о возможных провокациях во время этих маневров. В том, что происходит у белорусских границ, разбиралось РИА Новости.Высокий потенциал инцидентовРинкевич считает, что напряженность в Прибалтике усиливается. Это он связал с тем, что маневры, в которых принимают участие российские войска, все ближе к границе Эстонии, Латвии и Литвы. В этом году к учениям добавилась и "гибридная война", которую Минск, по мнению дипломата, ведет против бывших советских республик региона."Безусловно, у них (маневров. — Прим. ред.) высокий потенциал для инцидентов, — утверждает Ринкевич. — Конечно, если кто-то планирует умышленные провокации, это будет видно. Но, честно говоря, не думаю, что есть смысл разворачивать полномасштабную военную провокацию".В руководстве Евросоюза рассуждают примерно так же: верховный комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон во время визита в Прибалтику сказала, что наплыв беженцев — это "в первую очередь акт агрессии со стороны режима Лукашенко, а не миграционный кризис". Брюссель солидаризировался с Вильнюсом: "Мы, весь ЕС, поддерживаем Литву в защите нашей общей внешней границы с Белоруссией".Литовская премьер-министр Ингрид Шимоните, принимая гостью, со своей стороны, выразила надежду, что ЕС поможет справиться с проблемой. "Мы обсудили, как усилить поддержку Литвы и лучше защитить Шенгенскую зону от этой циничной гибридной атаки", — отметила глава правительства.Спикер литовского парламента Виктория Чилите-Нильсен призывает Европу к единству: "Мы обязаны сплотить международные силы, чтобы в Белоруссии как можно быстрее произошли демократические перемены".Прибалтика по-прежнему демонстративно поддерживает белорусскую оппозицию. В мае на чемпионате мира по хоккею в Риге Ринкевич вместе с главой городской думы Мартиньшем Стакисом заменили официальный флаг Белоруссии на бело-красно-белое полотнище — символ противников Лукашенко. Когда Минск перестал тщательно охранять западную границу, что спровоцировало наплыв беженцев, многие сочли это местью.В Литве задержали около четырех тысяч нелегальных мигрантов, преимущественно выходцев с Ближнего Востока. Это создало трудности для властей и вызвало массовые протесты местных жителей.Вильнюс решил отправлять беженцев обратно. По свидетельству белорусских пограничников, нелегалам угрожали, были случаи, когда их находили избитыми.А на днях на границе прозвучали выстрелы. Литовские СМИ подняли шум. Белорусский государственный пограничный комитет (ГПК) разъяснил, что это плановые учения, о которых известили заранее. Действительно, в начале августа ГПК информировал, что будет отрабатывать меры по выявлению, блокированию и ликвидации вооруженных формирований.Европейский правозащитник, пожелавший остаться анонимным, в интервью РИА Новости отметил, что есть разница между декларируемыми ЕС ценностями и реальной политикой. "Даже то, что читаешь в СМИ Литвы и соцсетях, обрывки сведений об эксцессах на границе, — это не может не встревожить. Явное нарушение прав человека, международных конвенций, базовых принципов получения убежища", — сказал он."То, что вы называете осторожностью со стороны Европы, я считаю страхом, — продолжил правозащитник. — Страх столкнуться с фактами".Сценарий учений — агрессияУчения, которые упомянул Ринкевич, — это "Запад-2021". Сценарий — отражение агрессии против Союзного государства. Как уточнил начальник Генерального штаба, первый заместитель министра обороны Белоруссии Виктор Гулевич, рассматривается вариант дестабилизации обстановки в регионе. В частности, военные двух стран ожидают усиление "активности незаконных вооруженных формирований, сепаратистских и международных террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку".По словам министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея, Соединенные Штаты всерьез рассматривали вариант присоединения республики к НАТО.Лукашенко, в свою очередь, ответил на угрозы Вильнюса остановить транзит калийных удобрений — основу белорусского импорта. "Слушайте, мы поставим эти объемы. В Мурманске загрузим. Это не вопрос. И по Северному морскому пути кратчайшим путем отправим в Китай. Это наш основной рынок. И в Индию — на юго-восток", — заверил президент.Он надеется на урегулирование с Вильнюсом, но не любой ценой: "Вы мне условия не ставьте. Вы не имеете на это права. Я не год и не пять лет у власти. Я не прятал в Беларуси ни боевиков, ни оппозиционеров — они тоже у вас в Литве есть, я никогда этого не делал".Лукашенко подчеркнул, что никогда не был против теснейшего союза с Москвой, но тут тоже не все так просто: "Когда я слышу эти намеки, что Беларусь войдет в состав России, я думаю, а нужна ли России еще одна головная боль? Нет, и президент России так это и понимает".Белорусский лидер коснулся и отношений с другим соседом — Украиной. Он напомнил, что всегда поддерживал Киев. "Но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда? Ведь оружие идет в основном с Украины. Сейчас мы, конечно, закрыли намертво эту границу. Зачем вы это творите, ведь народы — это же соседи, это же родные люди", — увещевал он Владимира Зеленского.И его терпение не безгранично: "Вы однажды допрыгаетесь, и я перейду границу без оружия и соберу не 40, а минимум 90 процентов украинцев, и мы Украину вернем". Впрочем, кому именно он вернет Украину, Лукашенко не уточнил.Обещания ЛукашенкоРоссийский политолог Александр Носович полагает, что белорусская модель экономики и политики себя исчерпала. "Республике нужны модернизация производства и расширение заказов, что может дать только Россия в рамках интеграции, но на интеграцию Минск не идет", — комментирует он высказывания Лукашенко."Белорусская же модель внешней политики, основанная на так называемой многовекторности, рухнула в прошлом году на фоне протестов. Отношения с Западом все хуже, в ЕС обсуждают шестой пакет санкций, который уже затронет "Беларуськалий" — основного поставщика валюты в бюджет. Но и отношения с Россией лучше не становятся", — подводит итог Носович.Минск фактически дезавуировал некоторые обещания. "В выступлении Лукашенко прозвучало, что признания Крыма российским не будет, выполнять заявленные рейсы в Симферополь "Белавиа" сможет, только если Киев даст разрешение на пролет над своей территорией", — отмечает собеседник.Слова Ринкевича о возможных провокациях, связанных с учениями, Носович не рекомендует воспринимать всерьез: прибалтийские политики регулярно пугают своих граждан. Но напряжение на границе есть. "Можно сказать, что страна живет в режиме осажденной крепости, но при этом пытается понравиться осаждающим. Минск говорит, что Варшава, прибалтийские столицы при поддержке Вашингтона готовят военную агрессию, хотят оттяпать Гродненскую область. И тут же шлет сигналы, что Белоруссия не России, что лишь благодаря Лукашенко республика осталась суверенной и прочее", — с иронией добавляет Носович.По его словам, такая парадоксальность внешней политики была свойственна Минску и ранее. Но в условиях усиливающейся изоляции позиция белорусской власти, которая говорит одно, а делает иногда другое, выглядит очень странно.

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"Не надо гадать" — Лукашенко ответил на вопрос, когда уйдет с поста президента "Не надо гадать" — Лукашенко ответил на вопрос, когда уйдет с поста президента 2021-08-10T08:00 true PT1M03S

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