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В МИД Белоруссии рассказали, как США планировали расширить границы НАТО
В МИД Белоруссии рассказали, как США планировали расширить границы НАТО - РИА Новости, 08.08.2021
В МИД Белоруссии рассказали, как США планировали расширить границы НАТО
В США планировали однозначно сделать Белоруссию и Украину странами-членами НАТО, чтобы избежать "серой зоны", которая возникла между Россией и... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-08T19:37
2021-08-08T19:59
украина
сша
белоруссия
нато
александр лукашенко
владимир макей
дональд трамп
россия
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МИНСК, 8 авг - РИА Новости. В США планировали однозначно сделать Белоруссию и Украину странами-членами НАТО, чтобы избежать "серой зоны", которая возникла между Россией и Североатлантическим альянсом, заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей."Сошлюсь только на одно заявление бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который посещал, кстати, Беларусь и который сказал, что Украину и Беларусь необходимо однозначно сделать членами НАТО, чтобы избежать вот этой "серой зоны", которая возникла между Россией и Североатлантическим альянсом", - сказал Макей в пятой серии документального фильма "Беларусь против цветной революции", которую показал в воскресенье телеканал СТВ.Болтон, который занимал должность советника Дональда Трампа по нацбезопасности, посетил Белоруссию в августе 2019 года. В Минске состоялись переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой МИД. Болтон отмечал, что это была "очень важная встреча".Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Лукашенко. После выборов в стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также впервые ввел экономические секторальные санкции.
https://radiosputnik.ria.ru/20210805/migranty-1744490987.html
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украина, сша, белоруссия, нато, александр лукашенко, владимир макей , дональд трамп, россия
19:37 08.08.2021 (обновлено: 19:59 08.08.2021)
 
В МИД Белоруссии рассказали, как США планировали расширить границы НАТО

МИД Белоруссии: США планировали расширить границы НАТО за счет Белоруссии и Украины

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВход в здание МИД Белоруссии в Минске
Вход в здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 8 авг - РИА Новости. В США планировали однозначно сделать Белоруссию и Украину странами-членами НАТО, чтобы избежать "серой зоны", которая возникла между Россией и Североатлантическим альянсом, заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.
"Сошлюсь только на одно заявление бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который посещал, кстати, Беларусь и который сказал, что Украину и Беларусь необходимо однозначно сделать членами НАТО, чтобы избежать вот этой "серой зоны", которая возникла между Россией и Североатлантическим альянсом", - сказал Макей в пятой серии документального фильма "Беларусь против цветной революции", которую показал в воскресенье телеканал СТВ.
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Болтон, который занимал должность советника Дональда Трампа по нацбезопасности, посетил Белоруссию в августе 2019 года. В Минске состоялись переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой МИД. Болтон отмечал, что это была "очень важная встреча".
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Лукашенко. После выборов в стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
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ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также впервые ввел экономические секторальные санкции.
 
УкраинаСШАБелоруссияНАТОАлександр ЛукашенкоВладимир МакейДональд ТрампРоссия
 
 
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