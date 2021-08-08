https://ria.ru/20210808/nato-1744955572.html

В МИД Белоруссии рассказали, как США планировали расширить границы НАТО

В МИД Белоруссии рассказали, как США планировали расширить границы НАТО - РИА Новости, 08.08.2021

В МИД Белоруссии рассказали, как США планировали расширить границы НАТО

В США планировали однозначно сделать Белоруссию и Украину странами-членами НАТО, чтобы избежать "серой зоны", которая возникла между Россией и... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-08T19:37

2021-08-08T19:37

2021-08-08T19:59

украина

сша

белоруссия

нато

александр лукашенко

владимир макей

дональд трамп

россия

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МИНСК, 8 авг - РИА Новости. В США планировали однозначно сделать Белоруссию и Украину странами-членами НАТО, чтобы избежать "серой зоны", которая возникла между Россией и Североатлантическим альянсом, заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей."Сошлюсь только на одно заявление бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который посещал, кстати, Беларусь и который сказал, что Украину и Беларусь необходимо однозначно сделать членами НАТО, чтобы избежать вот этой "серой зоны", которая возникла между Россией и Североатлантическим альянсом", - сказал Макей в пятой серии документального фильма "Беларусь против цветной революции", которую показал в воскресенье телеканал СТВ.Болтон, который занимал должность советника Дональда Трампа по нацбезопасности, посетил Белоруссию в августе 2019 года. В Минске состоялись переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой МИД. Болтон отмечал, что это была "очень важная встреча".Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Лукашенко. После выборов в стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также впервые ввел экономические секторальные санкции.

https://radiosputnik.ria.ru/20210805/migranty-1744490987.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210804/zelenskiy-1744344015.html

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сша

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, сша, белоруссия, нато, александр лукашенко, владимир макей , дональд трамп, россия