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Жириновский раскритиковал позицию Лукашенко по Крыму
Жириновский раскритиковал позицию Лукашенко по Крыму - РИА Новости, 10.08.2021
Жириновский раскритиковал позицию Лукашенко по Крыму
Глава ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал президента Белоруссии Александра Лукашенко за его позицию в отношении российского Крыма. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T13:23
2021-08-10T13:23
в мире
украина
республика крым
москва
владимир жириновский
лдпр
александр лукашенко
россия
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Глава ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал президента Белоруссии Александра Лукашенко за его позицию в отношении российского Крыма.Лукашенко ранее заявил, что "признает Крым", когда "последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию".На "встрече с гражданами" во вторник Москве Жириновский заявил, что Россия тратит большие деньги и ресурсы на соседние страны. "Александр Григорьевич, нам не нужно ваше признание (Крыма – ред.)! &lt;...&gt; Вы, Украина, страны Средней Азии пользуетесь богатствами России", - заявил он.
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в мире, украина, республика крым, москва, владимир жириновский, лдпр, александр лукашенко, россия
13:23 10.08.2021
 
Жириновский раскритиковал позицию Лукашенко по Крыму

Лидер ЛДПР Жириновский раскритиковал президента Белоруссии Лукашенко за позицию по признанию Крыма

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Глава ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал президента Белоруссии Александра Лукашенко за его позицию в отношении российского Крыма.
Лукашенко ранее заявил, что "признает Крым", когда "последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию".
На "встрече с гражданами" во вторник Москве Жириновский заявил, что Россия тратит большие деньги и ресурсы на соседние страны. "Александр Григорьевич, нам не нужно ваше признание (Крыма – ред.)! <...> Вы, Украина, страны Средней Азии пользуетесь богатствами России", - заявил он.
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В миреУкраинаРеспублика КрымМоскваВладимир ЖириновскийЛДПРАлександр ЛукашенкоРоссия
 
 
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