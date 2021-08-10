https://ria.ru/20210810/krym-1745177532.html

Жириновский раскритиковал позицию Лукашенко по Крыму

Жириновский раскритиковал позицию Лукашенко по Крыму - РИА Новости, 10.08.2021

Жириновский раскритиковал позицию Лукашенко по Крыму

Глава ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал президента Белоруссии Александра Лукашенко за его позицию в отношении российского Крыма. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T13:23

2021-08-10T13:23

2021-08-10T13:23

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александр лукашенко

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Глава ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал президента Белоруссии Александра Лукашенко за его позицию в отношении российского Крыма.Лукашенко ранее заявил, что "признает Крым", когда "последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию".На "встрече с гражданами" во вторник Москве Жириновский заявил, что Россия тратит большие деньги и ресурсы на соседние страны. "Александр Григорьевич, нам не нужно ваше признание (Крыма – ред.)! <...> Вы, Украина, страны Средней Азии пользуетесь богатствами России", - заявил он.

https://ria.ru/20210810/lukashenko-1745101575.html

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россия

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в мире, украина, республика крым, москва, владимир жириновский, лдпр, александр лукашенко, россия