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Хорошие новости
https://ria.ru/20210810/koty-1745250557.html
Волонтеры спасли шесть котов из пострадавшего от пожара якутского села
Волонтеры спасли шесть котов из пострадавшего от пожара якутского села - РИА Новости, 10.08.2021
Волонтеры спасли шесть котов из пострадавшего от пожара якутского села
Шесть котов спасли волонтеры из пострадавшего от лесного пожара села Бясь-Куель в Якутии, двое находятся в тяжелом состоянии из-за ожогов, их лечат в... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T18:50
2021-08-10T20:38
санкт-петербург
улан-удэ
айсен николаев
республика саха (якутия)
россия
природные пожары в россии
хорошие новости
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ЯКУТСК, 10 авг – РИА Новости, Светлана Задера. Шесть котов спасли волонтеры из пострадавшего от лесного пожара села Бясь-Куель в Якутии, двое находятся в тяжелом состоянии из-за ожогов, их лечат в ветклинике, рассказала РИА Новости руководитель волонтерского движения "Помоги выжить" Екатерина Фёдорова."В общем мы нашли шесть кошек. Двое нормальные, не обгоревшие, а четыре очень тяжелые. Остальные, видимо, с домами сгорели. Там и собаки сгорали на цепях, и кошки…", - рассказала Фёдорова.По словам зоозащитницы, она поехала, как только узнала о происходящем, на дорогу в одну сторону ушло четыре часа."Самый тяжелый котик посредине болота сидел, видимо, лапы у него болят, там было полегче. Мы его звали, а он отзывался. Шли на звук. Это собаки при пожаре убегают, а кошки пугаются и прячутся. Двоих мы вроде нашли в заброшенном доме, они забрались повыше. Пожар только до дома дошёл, хорошо, что не сгорел - успели потушить", - сообщила собеседница агентства.Она отметила, что четыре травмированные кошки находятся в стационаре на лечении в ветеринарной клинике. По ее словам, двое котов отказываются от еды и воды, они в стрессе, их лапы сильно пострадали.Врач, который лечит животных, сообщила агентству, что два кота в стабильно тяжелом состоянии. "У тяжёлых есть риск умереть, но вообще надеемся спасти всех", - сказал он.Волонтёр отмечает, что помощь ей предлагают почти со всех регионов России. Некоторые готовы даже забрать кошек себе, хотя живут в других городах. Такие предложения поступали из Санкт-Петербурга и Улан-Удэ."Звонят, спрашивают, переживают. Иногда звонят даже не денег или помощь предложить, а вот просто отказать психологическую поддержку", - рассказывает Екатерина.На прошлой неделе огонь от верхового пожара из-за порывистого ветра дошел до села Бясь-Кюель в Горном районе Якутии. Как сообщил глава региона Айсен Николаев, сгорело свыше 30 жилых домов и восемь хозяйственных построек.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Жертвы огня: волонтеры спасают животных из горящих сел Якутии
Лесные пожары в Якутии достигли жилых поселков. После пожара в селе Бясь-Кюель местные животные остались без дома и получили сильнейшие ожоги. В разрушенном селе волонтеры обнаружили пострадавших котов, собак и коров. Крупных животных накормили и напоили, а тех, кто поменьше, отвезли в ветклинику. С 8 августа в Якутии введен режим ЧС регионального характера.
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санкт-петербург, улан-удэ, айсен николаев, республика саха (якутия), россия, природные пожары в россии
18:50 10.08.2021 (обновлено: 20:38 10.08.2021)
 
Волонтеры спасли шесть котов из пострадавшего от пожара якутского села

Волонтер Федорова: из пострадавшего от лесного пожара села Бясь-Куель спасли шесть котов

© РИА Новости / Кирилл БрагаКотенок в переноске
Котенок в переноске - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 10 авг – РИА Новости, Светлана Задера. Шесть котов спасли волонтеры из пострадавшего от лесного пожара села Бясь-Куель в Якутии, двое находятся в тяжелом состоянии из-за ожогов, их лечат в ветклинике, рассказала РИА Новости руководитель волонтерского движения "Помоги выжить" Екатерина Фёдорова.
"В общем мы нашли шесть кошек. Двое нормальные, не обгоревшие, а четыре очень тяжелые. Остальные, видимо, с домами сгорели. Там и собаки сгорали на цепях, и кошки…", - рассказала Фёдорова.
По словам зоозащитницы, она поехала, как только узнала о происходящем, на дорогу в одну сторону ушло четыре часа.
"Самый тяжелый котик посредине болота сидел, видимо, лапы у него болят, там было полегче. Мы его звали, а он отзывался. Шли на звук. Это собаки при пожаре убегают, а кошки пугаются и прячутся. Двоих мы вроде нашли в заброшенном доме, они забрались повыше. Пожар только до дома дошёл, хорошо, что не сгорел - успели потушить", - сообщила собеседница агентства.
Она отметила, что четыре травмированные кошки находятся в стационаре на лечении в ветеринарной клинике. По ее словам, двое котов отказываются от еды и воды, они в стрессе, их лапы сильно пострадали.
"У двух состояние стабильно тяжёлое, но будем надеяться на лучшее. С двумя хозяевами мы на связи, они оставили свои номера. У них домов сейчас нет, но потом, как с домами решат, они хотят их забрать", - заявила она Фёдорова.
Дымовая завеса: смог от якутских лесных пожаров
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Нынешнее лето в Якутии оказалось самым жарким за всю историю. С начала сезона в республике зарегистрировали более 1,3 тысячи лесных пожаров.

Сотрудник ФБУ Авиалесоохрана тушит лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии
1 из 13

Нынешнее лето в Якутии оказалось самым жарким за всю историю. С начала сезона в республике зарегистрировали более 1,3 тысячи лесных пожаров.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

"Ситуация у нас крайне напряженная…Она будет сложной еще долго, потому что, если не будет дождей, пожары на этом не остановятся", — поделился опасениями глава Якутии Айсен Николаев.

Лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии
2 из 13

"Ситуация у нас крайне напряженная…Она будет сложной еще долго, потому что, если не будет дождей, пожары на этом не остановятся", — поделился опасениями глава Якутии Айсен Николаев.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Дым от горящих лесов достиг Красноярского края, Челябинской области, Норильска, Хакасии, Таймыра, Эвенкии и даже арктических научных станций.

Смог от якутских лесных пожаров в Иркутске
3 из 13

Дым от горящих лесов достиг Красноярского края, Челябинской области, Норильска, Хакасии, Таймыра, Эвенкии и даже арктических научных станций.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

В одном только Красноярском крае число задымленных населенных пунктов превысило 1,2 тысячи.

Смог от якутских лесных пожаров в Иркутске
4 из 13

В одном только Красноярском крае число задымленных населенных пунктов превысило 1,2 тысячи.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В самой же Якутии огонь вплотную подобрался к поселкам и уничтожил 30 жилых домов в селе Бясь-Кюель. Власти ввели режим ЧС регионального характера.

Сотрудник ФБУ Авиалесоохрана тушит лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии
5 из 13

В самой же Якутии огонь вплотную подобрался к поселкам и уничтожил 30 жилых домов в селе Бясь-Кюель. Власти ввели режим ЧС регионального характера.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Смог от якутских лесных пожаров в Иркутске.

Смог от якутских лесных пожаров в Иркутске
6 из 13

Смог от якутских лесных пожаров в Иркутске.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Из-за сложных метеоусловий возникли проблемы с авиасообщением. Многие сибирские аэропорты не могут принимать и отправлять рейсы.

Смог от якутских лесных пожаров в международном аэропорту Иркутска
7 из 13

Из-за сложных метеоусловий возникли проблемы с авиасообщением. Многие сибирские аэропорты не могут принимать и отправлять рейсы.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

В некоторых городах едва видно небо. Местные жители жалуются на запах гари.

Смог от якутских лесных пожаров в Красноярске
8 из 13

В некоторых городах едва видно небо. Местные жители жалуются на запах гари.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Специалисты рекомендуют держать окна и двери в домах закрытыми.

Смог от якутских лесных пожаров в Красноярске
9 из 13

Специалисты рекомендуют держать окна и двери в домах закрытыми.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Невеста с подругой на набережной Енисея в Дивногорске Красноярского края.

Невеста с подругой на набережной Енисея в Дивногорске Красноярского края
10 из 13

Невеста с подругой на набережной Енисея в Дивногорске Красноярского края.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Организован мониторинг качества воздуха.

Смог от якутских лесных пожаров в Красноярске
11 из 13

Организован мониторинг качества воздуха.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Для тушения пожаров МЧС отправило в Якутию дополнительную технику и людей.

Сотрудники ФБУ Авиалесоохрана тушат лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии
12 из 13

Для тушения пожаров МЧС отправило в Якутию дополнительную технику и людей.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Лесной пожар в Хангаласском улусе в Якутии.

Лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии
13 из 13

Лесной пожар в Хангаласском улусе в Якутии.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 13

Нынешнее лето в Якутии оказалось самым жарким за всю историю. С начала сезона в республике зарегистрировали более 1,3 тысячи лесных пожаров.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 13

"Ситуация у нас крайне напряженная…Она будет сложной еще долго, потому что, если не будет дождей, пожары на этом не остановятся", — поделился опасениями глава Якутии Айсен Николаев.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 13

Дым от горящих лесов достиг Красноярского края, Челябинской области, Норильска, Хакасии, Таймыра, Эвенкии и даже арктических научных станций.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
4 из 13

В одном только Красноярском крае число задымленных населенных пунктов превысило 1,2 тысячи.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
5 из 13

В самой же Якутии огонь вплотную подобрался к поселкам и уничтожил 30 жилых домов в селе Бясь-Кюель. Власти ввели режим ЧС регионального характера.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 13

Смог от якутских лесных пожаров в Иркутске.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
7 из 13

Из-за сложных метеоусловий возникли проблемы с авиасообщением. Многие сибирские аэропорты не могут принимать и отправлять рейсы.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
8 из 13

В некоторых городах едва видно небо. Местные жители жалуются на запах гари.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
9 из 13

Специалисты рекомендуют держать окна и двери в домах закрытыми.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
10 из 13

Невеста с подругой на набережной Енисея в Дивногорске Красноярского края.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
11 из 13

Организован мониторинг качества воздуха.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
12 из 13

Для тушения пожаров МЧС отправило в Якутию дополнительную технику и людей.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
13 из 13

Лесной пожар в Хангаласском улусе в Якутии.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Врач, который лечит животных, сообщила агентству, что два кота в стабильно тяжелом состоянии. "У тяжёлых есть риск умереть, но вообще надеемся спасти всех", - сказал он.
Волонтёр отмечает, что помощь ей предлагают почти со всех регионов России. Некоторые готовы даже забрать кошек себе, хотя живут в других городах. Такие предложения поступали из Санкт-Петербурга и Улан-Удэ.
"Звонят, спрашивают, переживают. Иногда звонят даже не денег или помощь предложить, а вот просто отказать психологическую поддержку", - рассказывает Екатерина.
На прошлой неделе огонь от верхового пожара из-за порывистого ветра дошел до села Бясь-Кюель в Горном районе Якутии. Как сообщил глава региона Айсен Николаев, сгорело свыше 30 жилых домов и восемь хозяйственных построек.
Сила огня: как Якутия борется с лесными пожарами? - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 20:04Кардиограмма дня
Сила огня: как Якутия борется с лесными пожарами?
 
Хорошие новостиСанкт-ПетербургУлан-УдэАйсен НиколаевРеспублика Саха (Якутия)РоссияПриродные пожары в России
 
 
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