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Волонтеры спасли шесть котов из пострадавшего от пожара якутского села

Волонтеры спасли шесть котов из пострадавшего от пожара якутского села - РИА Новости, 10.08.2021

Волонтеры спасли шесть котов из пострадавшего от пожара якутского села

Шесть котов спасли волонтеры из пострадавшего от лесного пожара села Бясь-Куель в Якутии, двое находятся в тяжелом состоянии из-за ожогов, их лечат в... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T18:50

2021-08-10T18:50

2021-08-10T20:38

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ЯКУТСК, 10 авг – РИА Новости, Светлана Задера. Шесть котов спасли волонтеры из пострадавшего от лесного пожара села Бясь-Куель в Якутии, двое находятся в тяжелом состоянии из-за ожогов, их лечат в ветклинике, рассказала РИА Новости руководитель волонтерского движения "Помоги выжить" Екатерина Фёдорова."В общем мы нашли шесть кошек. Двое нормальные, не обгоревшие, а четыре очень тяжелые. Остальные, видимо, с домами сгорели. Там и собаки сгорали на цепях, и кошки…", - рассказала Фёдорова.По словам зоозащитницы, она поехала, как только узнала о происходящем, на дорогу в одну сторону ушло четыре часа."Самый тяжелый котик посредине болота сидел, видимо, лапы у него болят, там было полегче. Мы его звали, а он отзывался. Шли на звук. Это собаки при пожаре убегают, а кошки пугаются и прячутся. Двоих мы вроде нашли в заброшенном доме, они забрались повыше. Пожар только до дома дошёл, хорошо, что не сгорел - успели потушить", - сообщила собеседница агентства.Она отметила, что четыре травмированные кошки находятся в стационаре на лечении в ветеринарной клинике. По ее словам, двое котов отказываются от еды и воды, они в стрессе, их лапы сильно пострадали.Врач, который лечит животных, сообщила агентству, что два кота в стабильно тяжелом состоянии. "У тяжёлых есть риск умереть, но вообще надеемся спасти всех", - сказал он.Волонтёр отмечает, что помощь ей предлагают почти со всех регионов России. Некоторые готовы даже забрать кошек себе, хотя живут в других городах. Такие предложения поступали из Санкт-Петербурга и Улан-Удэ."Звонят, спрашивают, переживают. Иногда звонят даже не денег или помощь предложить, а вот просто отказать психологическую поддержку", - рассказывает Екатерина.На прошлой неделе огонь от верхового пожара из-за порывистого ветра дошел до села Бясь-Кюель в Горном районе Якутии. Как сообщил глава региона Айсен Николаев, сгорело свыше 30 жилых домов и восемь хозяйственных построек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210715/1741452241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Жертвы огня: волонтеры спасают животных из горящих сел Якутии Лесные пожары в Якутии достигли жилых поселков. После пожара в селе Бясь-Кюель местные животные остались без дома и получили сильнейшие ожоги. В разрушенном селе волонтеры обнаружили пострадавших котов, собак и коров. Крупных животных накормили и напоили, а тех, кто поменьше, отвезли в ветклинику. С 8 августа в Якутии введен режим ЧС регионального характера. 2021-08-10T18:50 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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санкт-петербург, улан-удэ, айсен николаев, республика саха (якутия), россия, природные пожары в россии