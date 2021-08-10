https://ria.ru/20210810/khovanskiy-1745188493.html

Блогера Хованского включили в список лиц, причастных к экстремизму

Блогера Хованского включили в список лиц, причастных к экстремизму - РИА Новости, 10.08.2021

Блогера Хованского включили в список лиц, причастных к экстремизму

Блогера Юрия Хованского включили в перечень лиц, причастных к экстремизму, это следует из данных Росфинмониторинга. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T14:25

2021-08-10T14:25

2021-08-10T14:30

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

юрий хованский

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Блогера Юрия Хованского включили в перечень лиц, причастных к экстремизму, это следует из данных Росфинмониторинга.Его задержали в Санкт-Петербурге в начале июня. СК подтвердил, что уголовное дело возбудили из-за песни с "публичными призывами к терроризму", наказание — штраф от 300 тысяч до миллиона рублей либо лишение свободы от пяти до семи лет. Хованского арестовали на два месяца.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о песне о теракте на Дубровке в 2002 году. Тогда, по официальным данным, погибли 130 человек.Позднее Хованский написал письмо с извинениями за песню о "Норд-Осте". Сейчас он находится в следственном изоляторе и потому не может извиниться лично.

https://ria.ru/20210412/ufa-1727914117.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), юрий хованский