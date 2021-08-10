Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210810/khovanskiy-1745188493.html
Блогера Хованского включили в список лиц, причастных к экстремизму
Блогера Хованского включили в список лиц, причастных к экстремизму - РИА Новости, 10.08.2021
Блогера Хованского включили в список лиц, причастных к экстремизму
Блогера Юрия Хованского включили в перечень лиц, причастных к экстремизму, это следует из данных Росфинмониторинга. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T14:25
2021-08-10T14:30
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
юрий хованский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149868/84/1498688468_8:0:1295:724_1920x0_80_0_0_3b392040e57963e0fcceda08a64b86dd.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Блогера Юрия Хованского включили в перечень лиц, причастных к экстремизму, это следует из данных Росфинмониторинга.Его задержали в Санкт-Петербурге в начале июня. СК подтвердил, что уголовное дело возбудили из-за песни с "публичными призывами к терроризму", наказание — штраф от 300 тысяч до миллиона рублей либо лишение свободы от пяти до семи лет. Хованского арестовали на два месяца.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о песне о теракте на Дубровке в 2002 году. Тогда, по официальным данным, погибли 130 человек.Позднее Хованский написал письмо с извинениями за песню о "Норд-Осте". Сейчас он находится в следственном изоляторе и потому не может извиниться лично.
https://ria.ru/20210412/ufa-1727914117.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/149868/84/1498688468_169:0:1134:724_1920x0_80_0_0_32fa3d7ee5d03a7115484d728a8ea4ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), юрий хованский
14:25 10.08.2021 (обновлено: 14:30 10.08.2021)
 
Блогера Хованского включили в список лиц, причастных к экстремизму

Росфинмониторинг: блогера Юрия Хованского включили в список лиц, причастных к экстремизму

© Стоп-кадр из видео с ютьюб-канала Юрия ХованскогоВидеоблогер Юрий Хованский
Видеоблогер Юрий Хованский
© Стоп-кадр из видео с ютьюб-канала Юрия Хованского
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Блогера Юрия Хованского включили в перечень лиц, причастных к экстремизму, это следует из данных Росфинмониторинга.
Его задержали в Санкт-Петербурге в начале июня. СК подтвердил, что уголовное дело возбудили из-за песни с "публичными призывами к терроризму", наказание — штраф от 300 тысяч до миллиона рублей либо лишение свободы от пяти до семи лет. Хованского арестовали на два месяца.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о песне о теракте на Дубровке в 2002 году. Тогда, по официальным данным, погибли 130 человек.
Позднее Хованский написал письмо с извинениями за песню о "Норд-Осте". Сейчас он находится в следственном изоляторе и потому не может извиниться лично.
Блогер Илья Варламов - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 15:14
Обидчика блогера Варламова арестовали на 15 суток
 
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Юрий Хованский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:13Украина предложила развернуть на своей территории силы ПВО США
15:11ФСБ пресекла деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму
15:10В Киргизии задержали подозреваемую в "минировании" ЦУМа в Бишкеке
15:09Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией
15:04Источник рассказал о состоянии отравившихся в Волгодонске детей
15:01В Минобрнауки заявили о готовности корректировать ограничения по COVID-19
14:57Росприроднадзор назвал регионы, в которых не очищают сточные воды
14:55Саратовские власти назвали возможную причину пожара в цирке
14:52В Тольятти ребенок умер во время визита к стоматологу
14:47В Саратове пожарные потушили купол цирка
14:44Звезду фильма "В бой идут одни старики" обвинили в домогательствах
14:42В Совфеде отметили важность вакцинации педагогов
14:35Суд отклонил иск Навального к Пескову из-за высказывания о работе с ЦРУ
14:33Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" завершатся до конца года
14:33Военные доставили полторы тонны кислорода во владикавказскую больницу
14:32Козак посетит Молдавию по приглашению Санду, сообщил источник
14:28Вооруженные силы до конца года получат 20 новейших танков Т-14 "Армата"
14:28Монастырь РПЦ в Крыму, пострадавший от селя, начали восстанавливать
14:27Садовничий рассказал о формате обучения в МГУ с 1 сентября
14:26Кафе в Австрии отказалось обслуживать привитых от COVID-19
Лента новостейМолния