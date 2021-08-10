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Блогера Хованского включили в список лиц, причастных к экстремизму
Блогера Хованского включили в список лиц, причастных к экстремизму - РИА Новости, 10.08.2021
Блогера Хованского включили в список лиц, причастных к экстремизму
Блогера Юрия Хованского включили в перечень лиц, причастных к экстремизму, это следует из данных Росфинмониторинга. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T14:25
2021-08-10T14:25
2021-08-10T14:30
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
юрий хованский
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Блогера Юрия Хованского включили в перечень лиц, причастных к экстремизму, это следует из данных Росфинмониторинга.Его задержали в Санкт-Петербурге в начале июня. СК подтвердил, что уголовное дело возбудили из-за песни с "публичными призывами к терроризму", наказание — штраф от 300 тысяч до миллиона рублей либо лишение свободы от пяти до семи лет. Хованского арестовали на два месяца.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о песне о теракте на Дубровке в 2002 году. Тогда, по официальным данным, погибли 130 человек.Позднее Хованский написал письмо с извинениями за песню о "Норд-Осте". Сейчас он находится в следственном изоляторе и потому не может извиниться лично.
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), юрий хованский
14:25 10.08.2021 (обновлено: 14:30 10.08.2021)
Блогера Хованского включили в список лиц, причастных к экстремизму
Росфинмониторинг: блогера Юрия Хованского включили в список лиц, причастных к экстремизму