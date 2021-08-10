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В Белом доме оценили риск захвата Кабула талибами
В Белом доме оценили риск захвата Кабула талибами - РИА Новости, 10.08.2021
В Белом доме оценили риск захвата Кабула талибами
Президент США Джо Байден не считает неизбежностью захват Кабула радикальным движением "Талибан"*, призывает афганские войска дать отпор с учетом помощи США,... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T20:34
2021-08-10T20:34
в мире
сша
талибан
афганистан
джо байден
дженнифер псаки
кундуз (провинция)
россия
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ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден не считает неизбежностью захват Кабула радикальным движением "Талибан"*, призывает афганские войска дать отпор с учетом помощи США, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Президент продолжает считать, что захват талибами Кабула или страны не является неизбежностью, и что на данном этапе они должны продемонстрировать политическую волю, чтобы дать отпор", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.Она подчеркнула, что американская администрация не может позволить себе "чувствовать себя разочарованной" результатами военных действий со стороны афганской армии."Наша точка зрения и точка зрения президента таковы, что сейчас они должны использовать свое обучение, помощь, подготовку в сфере безопасности, которые были им предоставлены", - добавила Псаки.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.Талибы 6 августа заявили, что захватили город Зарандж, административный центр провинции Нимроз на юго-западе Афганистана, а после - что заняли административные центры еще пяти из 34 провинций Афганистана, в том числе город Кундуз, который находится в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан. По мнению ряда западных СМИ, переход города Кундуз под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над Кундузом.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210810/afganistan-1745136259.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, дженнифер псаки, кундуз (провинция), россия, обострение ситуации в афганистане
20:34 10.08.2021
 
В Белом доме оценили риск захвата Кабула талибами

Пресс-секретарь Белого дома Псаки: президент США Байден не считает захват Кабула талибами неизбежным

© РИА Новости / Саид Закерия / Перейти в фотобанкСотрудники национальной полиции Афганистана на контрольно-пропускном пункте в Кабуле
Сотрудники национальной полиции Афганистана на контрольно-пропускном пункте в Кабуле - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Саид Закерия
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ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден не считает неизбежностью захват Кабула радикальным движением "Талибан"*, призывает афганские войска дать отпор с учетом помощи США, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Президент продолжает считать, что захват талибами Кабула или страны не является неизбежностью, и что на данном этапе они должны продемонстрировать политическую волю, чтобы дать отпор", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.
Она подчеркнула, что американская администрация не может позволить себе "чувствовать себя разочарованной" результатами военных действий со стороны афганской армии.
"Наша точка зрения и точка зрения президента таковы, что сейчас они должны использовать свое обучение, помощь, подготовку в сфере безопасности, которые были им предоставлены", - добавила Псаки.
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В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
Талибы 6 августа заявили, что захватили город Зарандж, административный центр провинции Нимроз на юго-западе Афганистана, а после - что заняли административные центры еще пяти из 34 провинций Афганистана, в том числе город Кундуз, который находится в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан. По мнению ряда западных СМИ, переход города Кундуз под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над Кундузом.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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В миреСШАТалибанАфганистанДжо БайденДженнифер ПсакиКундуз (провинция)РоссияОбострение ситуации в Афганистане
 
 
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