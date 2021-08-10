В Белом доме оценили риск захвата Кабула талибами
Пресс-секретарь Белого дома Псаки: президент США Байден не считает захват Кабула талибами неизбежным
© РИА Новости / Саид Закерия / Перейти в фотобанкСотрудники национальной полиции Афганистана на контрольно-пропускном пункте в Кабуле
ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден не считает неизбежностью захват Кабула радикальным движением "Талибан"*, призывает афганские войска дать отпор с учетом помощи США, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Президент продолжает считать, что захват талибами Кабула или страны не является неизбежностью, и что на данном этапе они должны продемонстрировать политическую волю, чтобы дать отпор", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.
Она подчеркнула, что американская администрация не может позволить себе "чувствовать себя разочарованной" результатами военных действий со стороны афганской армии.
"Наша точка зрения и точка зрения президента таковы, что сейчас они должны использовать свое обучение, помощь, подготовку в сфере безопасности, которые были им предоставлены", - добавила Псаки.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
Талибы 6 августа заявили, что захватили город Зарандж, административный центр провинции Нимроз на юго-западе Афганистана, а после - что заняли административные центры еще пяти из 34 провинций Афганистана, в том числе город Кундуз, который находится в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан. По мнению ряда западных СМИ, переход города Кундуз под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над Кундузом.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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