Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка проекта Морская держава - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
Морская держава
https://ria.ru/20210810/forty-1744116309.html
Форт Боярд отдыхает: чем удивит российский проект "Остров фортов"
Форт Боярд отдыхает: чем удивит российский проект "Остров фортов" - РИА Новости, 10.08.2021
Форт Боярд отдыхает: чем удивит российский проект "Остров фортов"
Все новое – это хорошо забытое старое, и сегодня исторические объекты все чаще становятся точками притяжения для горожан, туристов и исследователей. Форты... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T10:15
2021-08-10T10:47
морская держава
санкт-петербург
кронштадт
морская держава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1744041367_34:0:830:448_1920x0_80_0_0_59b84eed15c0c08db2e2b7f9093590b9.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Все новое – это хорошо забытое старое, и сегодня исторические объекты все чаще становятся точками притяжения для горожан, туристов и исследователей. Форты Кронштадта не исключение. В пресс-службе проекта "Остров фортов" корреспонденту РИА Новости рассказали, кто и зачем будет реставрировать уникальные крепости и какой вид они приобретут в ближайшем будущем.Танцы после чумыБогатая история оборонительных сооружений не должна кануть в Лету, считают эксперты проекта. По их словам, важно раскрыть затерянные во времени факты, доподлинно восстановить хронологию событий тех лет и в красках рассказать туристам о том, что происходило на территории крепостей.Дело в том, что за все время существования форта в нем происходили самые разные события. И если в годы Крымской войны он выполнял оборонительную функцию (возле него было устроено первое в мире минное заграждение, которое не позволило двум союзным эскадрам французско-английского флота вступить в сражение с грозными фортами и продвинуться к столице Российской империи), то спустя несколько десятков лет его ждали совсем другие задачи.Из-за вспыхнувшей в России в 1890-е годы эпидемии чумы было решено создать в форте "Император Александр Первый" противочумную лабораторию. Место выбрали неслучайно: дело в том, что крепость изолирована, но находится недалеко от берега, в ней расположено большое количество помещений и казематов. Форт оборудовали паровым отоплением конюшен, лифтом для подъема животных и печью для их кремации. Общий штат работающих составлял около 40 человек, из них 20 человек – врачи. Для связи с внешним миром ученым предоставили маленький пароход под названием "Микроб", а зимой передвигались на санях. Исследования вируса в других учреждениях Петербурга были строго запрещены.Особая лаборатория Императорского института экспериментальной медицины практически прекратила работу в начале Первой мировой войны. Она располагалась там 21 год, с 1897-го по 1918-й. Помимо чумы там исследовали столбняк, холеру, тиф и дизентерию. После прекращения работы лаборатории за оборонительным сооружением закрепилось неофициальное название "Чумной форт".На рубеже XX–XXI веков "Император Александр Первый" тоже не остался без внимания, там начали проводить рейв-вечеринки FortDance. По данным из открытых источников, место облюбовали еще в конце 1980-х годов, но первое большое мероприятие прошло только в 2000 году. Форт стал популярным местом для вечеринок за счет самобытности и нетипичного расположения. На тот момент в крепость можно было попасть беспрепятственно, чем рейвисты активно пользовались. Любителей потусоваться до утра не смущали ни "полевые" условия танцплощадки, ни "вирусное" прошлое – люди со всей страны съезжались в форт, чтобы танцевать. Случалось, что они приезжали даже с палатками, чтобы после перерыва на сон моментально оказаться в центре событий.И это история только одной из крепостей, а их 19, и, по словам пресс-службы проекта "Остров фортов", о каждой из них есть что рассказать.В настоящее время властями города решено восстановить три крепости – "Император Александр Первый", Кроншлот и "Петр Первый". По словам специалистов, сосредоточить усилия на этих фортах решили из-за их удачного расположения – дело в том, что они хорошо видны из Кронштадта и до них довольно легко добраться.Старые стены – новая жизньПосле проведения необходимых исследований к работе приступили реставраторы. Они решили сохранить исторический облик фортов первой трети XX века: отреставрировать гранитные и кирпичные стены, лестницы, кровли и своды казематов. Кроме того, в планах у специалистов воссоздать декоративные элементы фасадов и раскрыть исторические оконные и дверные проемы.Каждый из фортов будет уникален, обещают эксперты проекта. Так, на территории Кроншлота планируют построить музейный комплекс, посвященный первому форту Кронштадта, площадку для торжественных мероприятий и ЗАГС, рестораны, сувенирные магазины и кинотеатр. "Петр Первый" порадует туристов музеем минно-взрывного дела, большим пространством для проведения культурно-массовых мероприятий, а также смотровыми площадками. В форте "Император Александр Первый" расположится музей истории борьбы с инфекционными заболеваниями, ресторанный комплекс и гостиничные номера.Масштабность проекта потребовала для его реализации привлечения специалистов из разных отраслей. Так, ученые Института материальной культуры РАН не просто исследовали форты и акваторию, но и изучили подводную археологию местности, а специалисты Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Дмитрия Лихачева преобразили исторические объекты в объекты музейного показа. Проект реставрации разработали сотрудники Центральных научно-реставрационных проектных мастерских Министерства культуры РФ.Будущее предопределено прошлымОтреставрированные и приспособленные к использованию форты станут частью большого туристско-рекреационного кластера и мощной точкой притяжения гостей из России и из-за рубежа. К ним уже проявляют большой интерес, в том числе представители телеканалов, для которых колоритные оборонительные сооружения представляются заманчивой съемочной площадкой для различных телевизионных шоу. В первую очередь это касается "Александра Первого", который очень похож на знаменитый французский форт Боярд (только еще внушительнее) и будоражит воображение режиссеров и продюсеров.Между тем солидному имиджу и культурной идентичности фортов ничто не угрожает: их музейная функция в любом случае будет превалировать над всеми остальными, а дополнительная инфраструктура для посетителей будет так или иначе вписываться в их историческое прошлое.Реставрационные работы будет проводить Минкультуры России, рассказали в пресс-службе "Острова фортов", а проектные решения по приспособлению к современному использованию не только разработаны высококлассными профильными специалистами в области истории, культуры и музейного дела, но и неоднократно обсуждались экспертным сообществом и одобрены Советом по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга.Проект "Остров фортов" реализуется по поручению президента России Владимира Путина и нацелен на развитие Кронштадта в качестве города-музея. Завершение реставрационных работ в фортах запланировано на 2024 год, а их открытие — на 2025 год. Таким образом они станут доступны для посетителей вместе со всеми 32 объектами кластера.
https://ria.ru/20210321/verfi-1601678203.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1744041367_250:0:999:562_1920x0_80_0_0_ce44cb71b576e5f27b2033aabeb4c66a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санкт-петербург, кронштадт, морская держава
10:15 10.08.2021 (обновлено: 10:47 10.08.2021)
 

Форт Боярд отдыхает: чем удивит российский проект "Остров фортов"

© Пресс-служба проекта "Остров фортов"Форт "Кроншлот"
Форт Кроншлот
© Пресс-служба проекта "Остров фортов"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Все новое – это хорошо забытое старое, и сегодня исторические объекты все чаще становятся точками притяжения для горожан, туристов и исследователей. Форты Кронштадта не исключение. В пресс-службе проекта "Остров фортов" корреспонденту РИА Новости рассказали, кто и зачем будет реставрировать уникальные крепости и какой вид они приобретут в ближайшем будущем.

Танцы после чумы

Богатая история оборонительных сооружений не должна кануть в Лету, считают эксперты проекта. По их словам, важно раскрыть затерянные во времени факты, доподлинно восстановить хронологию событий тех лет и в красках рассказать туристам о том, что происходило на территории крепостей.
"Мало кто знает, что история форта "Император Александр Первый" определена "тремя жизнями" – военной, научно-исследовательской и развлекательной", – отметили специалисты.
Дело в том, что за все время существования форта в нем происходили самые разные события. И если в годы Крымской войны он выполнял оборонительную функцию (возле него было устроено первое в мире минное заграждение, которое не позволило двум союзным эскадрам французско-английского флота вступить в сражение с грозными фортами и продвинуться к столице Российской империи), то спустя несколько десятков лет его ждали совсем другие задачи.
Из-за вспыхнувшей в России в 1890-е годы эпидемии чумы было решено создать в форте "Император Александр Первый" противочумную лабораторию. Место выбрали неслучайно: дело в том, что крепость изолирована, но находится недалеко от берега, в ней расположено большое количество помещений и казематов. Форт оборудовали паровым отоплением конюшен, лифтом для подъема животных и печью для их кремации. Общий штат работающих составлял около 40 человек, из них 20 человек – врачи. Для связи с внешним миром ученым предоставили маленький пароход под названием "Микроб", а зимой передвигались на санях. Исследования вируса в других учреждениях Петербурга были строго запрещены.
Особая лаборатория Императорского института экспериментальной медицины практически прекратила работу в начале Первой мировой войны. Она располагалась там 21 год, с 1897-го по 1918-й. Помимо чумы там исследовали столбняк, холеру, тиф и дизентерию. После прекращения работы лаборатории за оборонительным сооружением закрепилось неофициальное название "Чумной форт".
Репродукция гравюры Санкт-Петербург или Деревянная набережная художник Алексей Зубов, известный русский гравер, 1727 год
21 марта, 10:00Морская держава
Флоту – быть: история важнейших петровских верфей тогда и сейчас
На рубеже XX–XXI веков "Император Александр Первый" тоже не остался без внимания, там начали проводить рейв-вечеринки FortDance. По данным из открытых источников, место облюбовали еще в конце 1980-х годов, но первое большое мероприятие прошло только в 2000 году. Форт стал популярным местом для вечеринок за счет самобытности и нетипичного расположения. На тот момент в крепость можно было попасть беспрепятственно, чем рейвисты активно пользовались. Любителей потусоваться до утра не смущали ни "полевые" условия танцплощадки, ни "вирусное" прошлое – люди со всей страны съезжались в форт, чтобы танцевать. Случалось, что они приезжали даже с палатками, чтобы после перерыва на сон моментально оказаться в центре событий.
И это история только одной из крепостей, а их 19, и, по словам пресс-службы проекта "Остров фортов", о каждой из них есть что рассказать.
В настоящее время властями города решено восстановить три крепости – "Император Александр Первый", Кроншлот и "Петр Первый". По словам специалистов, сосредоточить усилия на этих фортах решили из-за их удачного расположения – дело в том, что они хорошо видны из Кронштадта и до них довольно легко добраться.

Старые стены – новая жизнь

После проведения необходимых исследований к работе приступили реставраторы. Они решили сохранить исторический облик фортов первой трети XX века: отреставрировать гранитные и кирпичные стены, лестницы, кровли и своды казематов. Кроме того, в планах у специалистов воссоздать декоративные элементы фасадов и раскрыть исторические оконные и дверные проемы.
Каждый из фортов будет уникален, обещают эксперты проекта. Так, на территории Кроншлота планируют построить музейный комплекс, посвященный первому форту Кронштадта, площадку для торжественных мероприятий и ЗАГС, рестораны, сувенирные магазины и кинотеатр. "Петр Первый" порадует туристов музеем минно-взрывного дела, большим пространством для проведения культурно-массовых мероприятий, а также смотровыми площадками. В форте "Император Александр Первый" расположится музей истории борьбы с инфекционными заболеваниями, ресторанный комплекс и гостиничные номера.
© Фотография предоставлена пресс-службой проекта "Остров фортов"Форт "Император Александр Первый", противоаварийные работы
Форт Император Александр Первый, противоаварийные работы
1 из 2
Форт "Император Александр Первый", противоаварийные работы
© Фотография предоставлена пресс-службой проекта "Остров фортов"
© Фотография предоставлена пресс-службой проекта "Остров фортов"Форт "Император Александр Первый", противоаварийные работы
Форт Император Александр Первый, противоаварийные работы
2 из 2
Форт "Император Александр Первый", противоаварийные работы
© Фотография предоставлена пресс-службой проекта "Остров фортов"
1 из 2
Форт "Император Александр Первый", противоаварийные работы
© Фотография предоставлена пресс-службой проекта "Остров фортов"
2 из 2
Форт "Император Александр Первый", противоаварийные работы
© Фотография предоставлена пресс-службой проекта "Остров фортов"
Масштабность проекта потребовала для его реализации привлечения специалистов из разных отраслей. Так, ученые Института материальной культуры РАН не просто исследовали форты и акваторию, но и изучили подводную археологию местности, а специалисты Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Дмитрия Лихачева преобразили исторические объекты в объекты музейного показа. Проект реставрации разработали сотрудники Центральных научно-реставрационных проектных мастерских Министерства культуры РФ.

Будущее предопределено прошлым

Отреставрированные и приспособленные к использованию форты станут частью большого туристско-рекреационного кластера и мощной точкой притяжения гостей из России и из-за рубежа. К ним уже проявляют большой интерес, в том числе представители телеканалов, для которых колоритные оборонительные сооружения представляются заманчивой съемочной площадкой для различных телевизионных шоу. В первую очередь это касается "Александра Первого", который очень похож на знаменитый французский форт Боярд (только еще внушительнее) и будоражит воображение режиссеров и продюсеров.
© РИА Новости / Александр ГальперинФорт "Кроншлот", расположенный к югу от Кронштадта
Форт Кроншлот, расположенный к югу от Кронштадта
1 из 6
Форт "Кроншлот", расположенный к югу от Кронштадта
© РИА Новости / Александр Гальперин
CC0 / / Форт "Кроншлот"
Форт Кроншлот
2 из 6
Форт "Кроншлот"
CC0 / /
© Форт "Петр Первый" Форт "Петр Первый"
Форт Петр Первый
3 из 6
Форт "Петр Первый"
© Форт "Петр Первый"
CC0 / / Форт "Петр Первый"
Форт Петр Первый
4 из 6
Форт "Петр Первый"
CC0 / /
© Фотография предоставлена пресс-службой проекта "Остров фортов"Форт "Император Александр Первый"
Форт Император Александр Первый
5 из 6
Форт "Император Александр Первый"
© Фотография предоставлена пресс-службой проекта "Остров фортов"
© пресс-служба проекта "Остров фортов"Форт "Император Александр Первый"
Форт Император Александр Первый
6 из 6
Форт "Император Александр Первый"
© пресс-служба проекта "Остров фортов"
1 из 6
Форт "Кроншлот", расположенный к югу от Кронштадта
© РИА Новости / Александр Гальперин
2 из 6
Форт "Кроншлот"
CC0 / /
3 из 6
Форт "Петр Первый"
© Форт "Петр Первый"
4 из 6
Форт "Петр Первый"
CC0 / /
5 из 6
Форт "Император Александр Первый"
© Фотография предоставлена пресс-службой проекта "Остров фортов"
6 из 6
Форт "Император Александр Первый"
© пресс-служба проекта "Остров фортов"
Между тем солидному имиджу и культурной идентичности фортов ничто не угрожает: их музейная функция в любом случае будет превалировать над всеми остальными, а дополнительная инфраструктура для посетителей будет так или иначе вписываться в их историческое прошлое.
Реставрационные работы будет проводить Минкультуры России, рассказали в пресс-службе "Острова фортов", а проектные решения по приспособлению к современному использованию не только разработаны высококлассными профильными специалистами в области истории, культуры и музейного дела, но и неоднократно обсуждались экспертным сообществом и одобрены Советом по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга.
"Форты — это сфера полномочий Министерства культуры и КГИОП. Работа ведется профессионалами с учетом мирового культурного значения этих объектов: Кроншлот, "Петр Первый" и "Император Александр Первый" находятся под охраной ЮНЕСКО. Форты навсегда останутся федеральной собственностью. Любые решения по их реставрации и использованию — прерогатива правительства Российской Федерации, Министерства культуры и городских властей Санкт-Петербурга. Мы как команда проекта "Остров фортов" оказываем содействие, помогаем координировать процессы, являемся генератором идей и вообще делаем все от нас зависящее, чтобы реставрация фортов состоялась и эти уникальные оборонительные сооружения — памятники нашей славной истории — как можно скорее открыли свои двери для людей", — говорит руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу.
Проект "Остров фортов" реализуется по поручению президента России Владимира Путина и нацелен на развитие Кронштадта в качестве города-музея. Завершение реставрационных работ в фортах запланировано на 2024 год, а их открытие — на 2025 год. Таким образом они станут доступны для посетителей вместе со всеми 32 объектами кластера.
 
Морская державаСанкт-ПетербургКронштадтМорская держава
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:11ФСБ пресекла деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму
15:10В Киргизии задержали подозреваемую в "минировании" ЦУМа в Бишкеке
15:09Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией
15:04Источник рассказал о состоянии отравившихся в Волгодонске детей
15:01В Минобрнауки заявили о готовности корректировать ограничения по COVID-19
14:57Росприроднадзор назвал регионы, в которых не очищают сточные воды
14:55Саратовские власти назвали возможную причину пожара в цирке
14:52В Тольятти ребенок умер во время визита к стоматологу
14:47В Саратове пожарные потушили купол цирка
14:44Звезду фильма "В бой идут одни старики" обвинили в домогательствах
14:42В Совфеде отметили важность вакцинации педагогов
14:35Суд отклонил иск Навального к Пескову из-за высказывания о работе с ЦРУ
14:33Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" завершатся до конца года
14:33Военные доставили полторы тонны кислорода во владикавказскую больницу
14:32Козак посетит Молдавию по приглашению Санду, сообщил источник
14:28Вооруженные силы до конца года получат 20 новейших танков Т-14 "Армата"
14:28Монастырь РПЦ в Крыму, пострадавший от селя, начали восстанавливать
14:27Садовничий рассказал о формате обучения в МГУ с 1 сентября
14:26Кафе в Австрии отказалось обслуживать привитых от COVID-19
14:25Блогера Хованского включили в список лиц, причастных к экстремизму
Лента новостейМолния