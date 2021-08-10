10:15 10.08.2021 (обновлено: 10:47 10.08.2021)
Форт Боярд отдыхает: чем удивит российский проект "Остров фортов"
© Пресс-служба проекта "Остров фортов"Форт "Кроншлот"
© Пресс-служба проекта "Остров фортов"
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Все новое – это хорошо забытое старое, и сегодня исторические объекты все чаще становятся точками притяжения для горожан, туристов и исследователей. Форты Кронштадта не исключение. В пресс-службе проекта "Остров фортов" корреспонденту РИА Новости рассказали, кто и зачем будет реставрировать уникальные крепости и какой вид они приобретут в ближайшем будущем.
Танцы после чумы
Богатая история оборонительных сооружений не должна кануть в Лету, считают эксперты проекта. По их словам, важно раскрыть затерянные во времени факты, доподлинно восстановить хронологию событий тех лет и в красках рассказать туристам о том, что происходило на территории крепостей.
"Мало кто знает, что история форта "Император Александр Первый" определена "тремя жизнями" – военной, научно-исследовательской и развлекательной", – отметили специалисты.
Дело в том, что за все время существования форта в нем происходили самые разные события. И если в годы Крымской войны он выполнял оборонительную функцию (возле него было устроено первое в мире минное заграждение, которое не позволило двум союзным эскадрам французско-английского флота вступить в сражение с грозными фортами и продвинуться к столице Российской империи), то спустя несколько десятков лет его ждали совсем другие задачи.
Из-за вспыхнувшей в России в 1890-е годы эпидемии чумы было решено создать в форте "Император Александр Первый" противочумную лабораторию. Место выбрали неслучайно: дело в том, что крепость изолирована, но находится недалеко от берега, в ней расположено большое количество помещений и казематов. Форт оборудовали паровым отоплением конюшен, лифтом для подъема животных и печью для их кремации. Общий штат работающих составлял около 40 человек, из них 20 человек – врачи. Для связи с внешним миром ученым предоставили маленький пароход под названием "Микроб", а зимой передвигались на санях. Исследования вируса в других учреждениях Петербурга были строго запрещены.
Особая лаборатория Императорского института экспериментальной медицины практически прекратила работу в начале Первой мировой войны. Она располагалась там 21 год, с 1897-го по 1918-й. Помимо чумы там исследовали столбняк, холеру, тиф и дизентерию. После прекращения работы лаборатории за оборонительным сооружением закрепилось неофициальное название "Чумной форт".
На рубеже XX–XXI веков "Император Александр Первый" тоже не остался без внимания, там начали проводить рейв-вечеринки FortDance. По данным из открытых источников, место облюбовали еще в конце 1980-х годов, но первое большое мероприятие прошло только в 2000 году. Форт стал популярным местом для вечеринок за счет самобытности и нетипичного расположения. На тот момент в крепость можно было попасть беспрепятственно, чем рейвисты активно пользовались. Любителей потусоваться до утра не смущали ни "полевые" условия танцплощадки, ни "вирусное" прошлое – люди со всей страны съезжались в форт, чтобы танцевать. Случалось, что они приезжали даже с палатками, чтобы после перерыва на сон моментально оказаться в центре событий.
И это история только одной из крепостей, а их 19, и, по словам пресс-службы проекта "Остров фортов", о каждой из них есть что рассказать.
В настоящее время властями города решено восстановить три крепости – "Император Александр Первый", Кроншлот и "Петр Первый". По словам специалистов, сосредоточить усилия на этих фортах решили из-за их удачного расположения – дело в том, что они хорошо видны из Кронштадта и до них довольно легко добраться.
Старые стены – новая жизнь
После проведения необходимых исследований к работе приступили реставраторы. Они решили сохранить исторический облик фортов первой трети XX века: отреставрировать гранитные и кирпичные стены, лестницы, кровли и своды казематов. Кроме того, в планах у специалистов воссоздать декоративные элементы фасадов и раскрыть исторические оконные и дверные проемы.
Каждый из фортов будет уникален, обещают эксперты проекта. Так, на территории Кроншлота планируют построить музейный комплекс, посвященный первому форту Кронштадта, площадку для торжественных мероприятий и ЗАГС, рестораны, сувенирные магазины и кинотеатр. "Петр Первый" порадует туристов музеем минно-взрывного дела, большим пространством для проведения культурно-массовых мероприятий, а также смотровыми площадками. В форте "Император Александр Первый" расположится музей истории борьбы с инфекционными заболеваниями, ресторанный комплекс и гостиничные номера.
© Фотография предоставлена пресс-службой проекта "Остров фортов"Форт "Император Александр Первый", противоаварийные работы
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Форт "Император Александр Первый", противоаварийные работы
© Фотография предоставлена пресс-службой проекта "Остров фортов"
© Фотография предоставлена пресс-службой проекта "Остров фортов"Форт "Император Александр Первый", противоаварийные работы
2 из 2
Форт "Император Александр Первый", противоаварийные работы
© Фотография предоставлена пресс-службой проекта "Остров фортов"
1 из 2
Форт "Император Александр Первый", противоаварийные работы
© Фотография предоставлена пресс-службой проекта "Остров фортов"
2 из 2
Форт "Император Александр Первый", противоаварийные работы
© Фотография предоставлена пресс-службой проекта "Остров фортов"
Масштабность проекта потребовала для его реализации привлечения специалистов из разных отраслей. Так, ученые Института материальной культуры РАН не просто исследовали форты и акваторию, но и изучили подводную археологию местности, а специалисты Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Дмитрия Лихачева преобразили исторические объекты в объекты музейного показа. Проект реставрации разработали сотрудники Центральных научно-реставрационных проектных мастерских Министерства культуры РФ.
Будущее предопределено прошлым
Отреставрированные и приспособленные к использованию форты станут частью большого туристско-рекреационного кластера и мощной точкой притяжения гостей из России и из-за рубежа. К ним уже проявляют большой интерес, в том числе представители телеканалов, для которых колоритные оборонительные сооружения представляются заманчивой съемочной площадкой для различных телевизионных шоу. В первую очередь это касается "Александра Первого", который очень похож на знаменитый французский форт Боярд (только еще внушительнее) и будоражит воображение режиссеров и продюсеров.
© Форт "Петр Первый" Форт "Петр Первый"
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Форт "Петр Первый"
© Форт "Петр Первый"
© Фотография предоставлена пресс-службой проекта "Остров фортов"Форт "Император Александр Первый"
5 из 6
Форт "Император Александр Первый"
© Фотография предоставлена пресс-службой проекта "Остров фортов"
© пресс-служба проекта "Остров фортов"Форт "Император Александр Первый"
6 из 6
Форт "Император Александр Первый"
© пресс-служба проекта "Остров фортов"
3 из 6
Форт "Петр Первый"
© Форт "Петр Первый"
5 из 6
Форт "Император Александр Первый"
© Фотография предоставлена пресс-службой проекта "Остров фортов"
6 из 6
Форт "Император Александр Первый"
© пресс-служба проекта "Остров фортов"
Между тем солидному имиджу и культурной идентичности фортов ничто не угрожает: их музейная функция в любом случае будет превалировать над всеми остальными, а дополнительная инфраструктура для посетителей будет так или иначе вписываться в их историческое прошлое.
Реставрационные работы будет проводить Минкультуры России, рассказали в пресс-службе "Острова фортов", а проектные решения по приспособлению к современному использованию не только разработаны высококлассными профильными специалистами в области истории, культуры и музейного дела, но и неоднократно обсуждались экспертным сообществом и одобрены Советом по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга.
"Форты — это сфера полномочий Министерства культуры и КГИОП. Работа ведется профессионалами с учетом мирового культурного значения этих объектов: Кроншлот, "Петр Первый" и "Император Александр Первый" находятся под охраной ЮНЕСКО. Форты навсегда останутся федеральной собственностью. Любые решения по их реставрации и использованию — прерогатива правительства Российской Федерации, Министерства культуры и городских властей Санкт-Петербурга. Мы как команда проекта "Остров фортов" оказываем содействие, помогаем координировать процессы, являемся генератором идей и вообще делаем все от нас зависящее, чтобы реставрация фортов состоялась и эти уникальные оборонительные сооружения — памятники нашей славной истории — как можно скорее открыли свои двери для людей", — говорит руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу.
Проект "Остров фортов" реализуется по поручению президента России Владимира Путина и нацелен на развитие Кронштадта в качестве города-музея. Завершение реставрационных работ в фортах запланировано на 2024 год, а их открытие — на 2025 год. Таким образом они станут доступны для посетителей вместе со всеми 32 объектами кластера.