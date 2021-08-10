https://ria.ru/20210810/dukhovnik-1745107947.html

Духовник олимпийской сборной России: на Играх в Токио была несправедливость

Духовник олимпийской сборной России: на Играх в Токио была несправедливость - РИА Новости, 10.08.2021

Духовник олимпийской сборной России: на Играх в Токио была несправедливость

На Олимпийских играх в Токио российскую сборную, занявшую третье место в общем медальном зачете, сопровождал духовник – настоятель московского храма Димитрия... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T09:00

2021-08-10T09:00

2021-08-10T10:10

олимпийские игры

токио

религия

русская православная церковь

интервью - религия и мировоззрение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745104941_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_c94ab36ce00a44f1718de53e3078452a.jpg

На Олимпийских играх в Токио российскую сборную, занявшую третье место в общем медальном зачете, сопровождал духовник – настоятель московского храма Димитрия Донского в Северном Бутове протоиерей Андрей Алексеев. Это не первая Олимпиада, во время которой он проводил богослужения, исповедовал, причащал, поддерживал россиян и болел за них каждый день. О судействе, отношении местных жителей, а также о том, из каких стран к нему обращались за духовной помощью спортсмены, отец Андрей рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости. Беседовал Павел Скрыльников.– Отец Андрей, справедливы ли, на ваш взгляд, были к нашим спортсменам судьи?– К сожалению, да, несправедливость здесь порой имела место, и все мы с вами знаем о таких случаях. Конечно, мы стараемся оправдывать людей, но нехорошие, лукавые поступки надо называть своими именами.Я бы не хотел обсуждать тему судейства подробно, так как она выходит за границы моей компетенции. Но тем специалистам, кто имеет на это полномочия, непременно надо отстаивать интересы наших ребят. Ибо, как писал преподобный Паисий Святогорец, если этого не делать, то зло еще сильнее обнаглеет, видя безнаказанность и молчание со стороны тех, кто от него пострадал. Мое же дело как священника – молиться, и в первую очередь о том, чтобы все происходящее с нашими спортсменами послужило им во благо и ко спасению.– Как местные жители относились к Играм? Может быть, их стоило бы перенести или отменить полностью из-за пандемии?– Насколько я знаю, значительная часть населения страны не поддерживала проведение Олимпийских игр. Мне же очень близка позиция Станислава Алексеевича Позднякова, президента нашего Олимпийского комитета, отметившего, что данные игры – это большое вдохновляющее событие, которое несет радость миллионам людей по всему миру – и болельщикам, и конечно, самим спортсменам, которые так долго этого ждали. Ведь важно понимать, что спорт как элемент культуры может и должен приносить благие плоды – в том числе и в деле воспитания молодежи. И подобные международные соревнования, кроме прочего, предоставляют замечательную возможность для реализации многих добрых идей и начинаний в этой области.– На что вы в беседах настраиваете спортсменов?– Если говорить именно о настрое перед соревнованиями, то здесь задача священника – с Божией помощью призвать человека проявить свои лучшие качества: умение, мастерство, выдержку, силу воли, а также прочие, которые определяются Законом Божиим и одинаковы для всех людей, вне зависимости от рода их деятельности. Конечно, в беседе спортсмена со священником могут всплывать и какие-то глубоко личные вопросы или сомнения, касающиеся этой темы, но это уже область не для публичного обсуждения.– С какими основными проблемами к вам приходили российские спортсмены, изменился ли характер обращений, если сравнивать с другими играми?– Я могу сказать, что в целом спортсмены приходят ко мне примерно с теми же вопросами, что и прихожане нашего московского храма. Ведь все мы люди, всех нас волнуют одни и те же темы, борют одни и те же страсти, и это не меняется с течением времени. Так что характер обращений тот же, но вот количество желающих прийти в часовню, помолиться, попросить Бога о помощи или поблагодарить за нее по сравнению с предыдущими играми существенно выросло.– Из каких стран к вам обычно обращаются олимпийцы? Заходят ли из украинской сборной?– Конечно, преимущественно мы общаемся с членами российской сборной, которую я и должен окормлять согласно благословению святейшего патриарха. У нас обустроена часовня в штабе, и объявления об этом висят в тех местах, где бывают наши спортсмены. Обращения от спортсменов из других стран тоже бывают: на этих играх я освящал штаб и медцентр белорусской сборной, меня просили служить молебны члены делегаций Узбекистана, Молдовы, Черногории.Вероятно, если бы религиозный центр в олимпийской деревне работал полноценно, а не дистанционно, как это происходит сейчас, и у нас получилось бы наладить с ним взаимодействие, то география нашего общения была бы существенно шире. Сейчас же это все носит эпизодический характер, и из иностранцев приходят либо те, с кем мы случайно пересеклись где-то в деревне, либо те, кто узнал о часовне от кого-то из своих российских коллег.Со стороны украинской сборной обращений не было, но если бы кто-то пришел, я был бы рад. Ведь для Бога нет ни эллина, ни иудея, ни русского, ни украинца, ни немца.– Кто самый ранимый из спортсменов? Накладывает ли вид спорта отпечаток на тип проблем, с которыми приходят к духовнику?– Вы знаете, ранимость зависит не от вида спорта, а от характера человека. Но для преодоления как ранимости, так и многих других подобных проблем в Церкви есть специальные духовные лекарства, и они реально работают, это проверено веками. А потому люди всегда идут за ними в Церковь и всегда будут идти.– С чем чаще приходят – с радостью или за утешением? Как вы утешаете тех, кто расстроен проигрышем?– По-разному. К Богу идут и с просьбой о помощи, и за утешением, и со словами благодарности – священнику важно найти для каждого нужные слова. Но это все очень индивидуально, здесь не может быть шаблонных фраз – ведь то, что отзовется в сердце у одного человека, может совсем не подойти другому. Разговор с каждым человеком неповторим и уникален, и ты стараешься почувствовать его душу, увидеть и понять, какое слово упадет добрым семенем в эту почву, а какое останется непринятым.– Как относитесь к ношению некоторыми спортсменами религиозных символов, не обязательно православных, а например, талисманов, амулетов, а также к суевериям?– Апостол Павел пишет так: ненавидь грех, но грешника люби. Ошибки и заблуждения бывают у каждого человека, любой может оступиться, но Господь ведь будет судить нас не за падения, а за восстания, то есть за то, как мы ведем себя, осознав совершенный грех. Я сам пришел в Церковь уже в сознательном возрасте, в 21 год, а до того был верующим, но не воцерковленным человеком. И в начале своего пути я тоже чего-то не знал, и у меня присутствовали определенные заблуждения, в которых я потом каялся, поняв, в чем их пагубность.Что касается суеверий и талисманов, то это область магизма, и эти сферы жизни запрещены Божиим Законом как неполезные для человека. Небесный Отец через эти запреты с любовью предупреждает своих чад о духовной опасности. Так и нам надо делать – не обличать, не карать, а разъяснять и предостерегать с любовью.И еще я бы хотел подчеркнуть, что в данном случае речь идет о нашей команде, а ведь мы все – это большая семья, и, как и должно быть в дружной семье, какие-то внутренние моменты надо решать внутрисемейно, а не выносить их на всеобщее обозрение.– У вас есть любимые виды спорта, которыми занимались раньше или занимаетесь сейчас?– Я занимался и занимаюсь футболом, теннисом и бадминтоном. При храме святого князя Димитрия Донского в Северном Бутове, настоятелем которого я являюсь, у нас функционирует спортивный комплекс, где предлагаются занятия по двадцати шести видам спорта. Большей частью занимаются дети и молодежь, но для взрослых тоже есть занятия: футбол, рукопашный бой, стрельба из лука, гимнастика и другие.– Болеете ли вы сами за наших спортсменов, за кого – особенно?– Конечно, я переживаю за наших спортсменов: ведь я же духовник сборной, и я не должен быть равнодушным. Апостол Павел пишет: "Горе тебе, если ты не холоден и не горяч". А насчет тех, кто особенно дорог, – позвольте, это я оставлю внутри себя.Всем нашим спортсменам я желаю успешных выступлений, верю в них и готов быть с ними рядом. И хочу попросить всех болельщиков помнить о том, что это наша национальная команда, и мы должны правильно относиться друг к другу и поддерживать ребят, даже если они в чем-то ошибаются. Иначе это будет некрасиво и нечестно.– Какие чувства оставила прошедшая Олимпиада?– Конечно же, в первую очередь – благодарности Богу. А еще мы все здесь испытали удивительное чувство плеча и живое ощущение единства – как внутри нашей команды, так и со всеми нашими соотечественниками, которые смотрели соревнования, переживали, молились за ребят. Подобные мероприятия помогают нам сплотиться и почувствовать, что мы все – одна большая семья, члены которой и в радостях, и в трудностях должны стараться являть свои лучшие качества по отношению друг к другу.

https://rsport.ria.ru/20210809/olimpiada-1744960889.html

https://rsport.ria.ru/20210809/pozdnyakov-1745097085.html

https://rsport.ria.ru/20210809/olimpiada-1744967707.html

https://rsport.ria.ru/20210808/fotogalereya-1744923790.html

токио

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олимпийские игры, токио, русская православная церковь, интервью - религия и мировоззрение