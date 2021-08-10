https://ria.ru/20210810/deti-1745254208.html
В Минздраве рассказали о состоянии детей, отравившихся в поезде в Адлер
В Минздраве рассказали о состоянии детей, отравившихся в поезде в Адлер - РИА Новости, 10.08.2021
В Минздраве рассказали о состоянии детей, отравившихся в поезде в Адлер
Состояние детей, госпитализированных после отравления в поезде Мурманск-Адлер, удовлетворительное, угрозы жизни нет, в больнице остается 51 ребенок, сообщила... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T19:18
2021-08-10T19:18
2021-08-10T19:18
происшествия
дети
краснодарский край
мурманск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
адлер
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155003/37/1550033762_0:86:3337:1963_1920x0_80_0_0_6f926c4b0ad041696dbd0752c26485b7.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Состояние детей, госпитализированных после отравления в поезде Мурманск-Адлер, удовлетворительное, угрозы жизни нет, в больнице остается 51 ребенок, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.Роспотребнадзор сообщал, что причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа. В воскресенье в больницах Кубани с кишечной инфекцией, по данным оперштаба, находились 87 детей, к понедельнику их количество выросло до 91.Детям оказывают всю необходимую медицинскую помощь, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210810/poezd-1745137302.html
краснодарский край
мурманск
адлер
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155003/37/1550033762_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_012763dfe64ff0967b58a7710179014f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дети, краснодарский край, мурманск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, адлер, россия
В Минздраве рассказали о состоянии детей, отравившихся в поезде в Адлер
Минздрав: состояние отравившихся в поезде Мурманск-Адлер детей удовлетворительное, угрозы жизни нет