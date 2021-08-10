https://ria.ru/20210810/deti-1745254208.html

В Минздраве рассказали о состоянии детей, отравившихся в поезде в Адлер

В Минздраве рассказали о состоянии детей, отравившихся в поезде в Адлер - РИА Новости, 10.08.2021

В Минздраве рассказали о состоянии детей, отравившихся в поезде в Адлер

Состояние детей, госпитализированных после отравления в поезде Мурманск-Адлер, удовлетворительное, угрозы жизни нет, в больнице остается 51 ребенок, сообщила... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T19:18

2021-08-10T19:18

2021-08-10T19:18

происшествия

дети

краснодарский край

мурманск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

адлер

россия

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Состояние детей, госпитализированных после отравления в поезде Мурманск-Адлер, удовлетворительное, угрозы жизни нет, в больнице остается 51 ребенок, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.Роспотребнадзор сообщал, что причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа. В воскресенье в больницах Кубани с кишечной инфекцией, по данным оперштаба, находились 87 детей, к понедельнику их количество выросло до 91.Детям оказывают всю необходимую медицинскую помощь, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210810/poezd-1745137302.html

краснодарский край

мурманск

адлер

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дети, краснодарский край, мурманск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, адлер, россия