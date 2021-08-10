https://ria.ru/20210810/deti-1745242681.html
В больнице, где сняли видео с ребенком в грязной простыне, нашли нарушения
В больнице, где сняли видео с ребенком в грязной простыне, нашли нарушения - РИА Новости, 10.08.2021
В больнице, где сняли видео с ребенком в грязной простыне, нашли нарушения
Следователи выявили еще один случай, когда медработники в больнице Волгограда оставляли ребенка без присмотра, сообщает СУСК России по Волгоградской области. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T17:54
2021-08-10T17:54
2021-08-10T18:37
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 авг – РИА Новости. Следователи выявили еще один случай, когда медработники в больнице Волгограда оставляли ребенка без присмотра, сообщает СУСК России по Волгоградской области.В конце июля женщина оставила своего двухлетнего сына на несколько дней у знакомых, чтобы он не мешал ей пить. Полицейские 30 июля привезли ребенка в больницу, где позже он попал на видео. В ролике, распространившемся в сети, ребенок находится один в больничном боксе и возит по полу испачканную простынь. Следователи организовали по этому факту проверку."В настоящее время в ходе проверки выявлен еще один подобный эпизод оставления малолетнего без присмотра в этом же учреждении. Обоим фактам следственными органами будет дана надлежащая правовая оценка", - говорится в сообщении.К настоящему времени следователи уже получили объяснения должностных лиц больницы и комитета здравоохранения области, изъяли медицинскую документацию и видеозаписи, назначили проведение судебно-медицинской экспертизы.
https://ria.ru/20210808/volgograd-1744914963.html
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происшествия, дети, волгоград, здоровье - общество, россия
17:54 10.08.2021 (обновлено: 18:37 10.08.2021)
В больнице, где сняли видео с ребенком в грязной простыне, нашли нарушения
СК нашел новые нарушения в волгоградской больнице, где сняли видео с ребенком в грязной простыне