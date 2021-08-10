https://ria.ru/20210810/deputat-1745140438.html

Камчатский депутат признался, что случайно застрелил человека

Камчатский депутат признался, что случайно застрелил человека - РИА Новости, 10.08.2021

Камчатский депутат признался, что случайно застрелил человека

Депутат законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин признался, что случайно застрелил человека, пытаясь выгнать медведя из села. Заявление политика РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T09:40

2021-08-10T09:40

2021-08-10T10:30

происшествия

камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 авг — РИА Новости. Депутат законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин признался, что случайно застрелил человека, пытаясь выгнать медведя из села. Заявление политика распространила его представитель Ольга Струченко."Вечером в поселке Озерновский я узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице", — говорится в обращении, которое есть в распоряжении РИА Новости.Редькин заявил, что готов понести наказание, которое определит суд.Он добавил, что снимает свою кандидатуру с выборов депутатов заксобрания региона и приостанавливает членство в "Единой России".Игорь Редькин — депутат законодательного собрания Камчатского края. Его доход за 2020 год, согласно последней опубликованной декларации, составил почти 315 миллионов рублей. По данным Forbes, он вместе с женой — совладелец компании "Витязь-Авто", занимающейся добычей и переработкой рыбы, и учредитель ООО "Новый дом", которое строит отель рядом с Култучным озером в центре Петропавловска.

https://ria.ru/20210809/deputat-1745036168.html

https://ria.ru/20210807/okhota-1744749989.html

камчатский край

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происшествия, камчатский край, forbes, единая россия