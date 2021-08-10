https://ria.ru/20210810/delo-1745158558.html

СК завел новое дело на соратников Навального Волкова и Жданова

СК завел новое дело на соратников Навального Волкова и Жданова - РИА Новости, 10.08.2021

СК завел новое дело на соратников Навального Волкова и Жданова

Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело на соратников Алексея Навального Леонида Волкова и Ивана Жданова – о финансировании экстремистских... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T11:28

2021-08-10T11:28

2021-08-10T11:28

следственный комитет россии (ск рф)

алексей навальный

леонид волков

фонд борьбы с коррупцией

светлана петренко

иван жданов

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело на соратников Алексея Навального Леонида Волкова и Ивана Жданова – о финансировании экстремистских организаций, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Возбуждено уголовное дело в отношении Леонида Волкова, Ивана Жданова и иных лиц. Они подозреваются в совершении преступления "Сбор средств и оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации", - сказала она.Петренко пояснила, что по решению суда "Фонд борьбы с коррупцией"* и "Фонд защиты прав граждан"* признаны экстремистскими и ликвидированы, а также запрещена экстремистская деятельность общественного движения "Штабы Навального"*.Несмотря на это, указывает следствие, 5 августа в интернете был размещен видеоролик с участием Жданова, занимавшего должность директора ФБК*, и Волкова, руководившего "Штабами Навального"*."Осознавая, что эти организации признаны экстремистскими, Волков и Жданов заявили о продолжении их противоправной деятельности и организовали сбор средств, призвав неограниченный круг лиц поддержать "Команду Навального" и осуществлять их финансирование путем пожертвования по указанной ими ссылке", - добавила Петренко.Кроме того, по словам Петренко, они сообщили о способах перечисления денег и криптовалюты "в условиях конспирации и анонимности жертвователя от правоохранительных органов".* Запрещенные в России экстремистские организации, признанные иноагентами

https://ria.ru/20210808/sobol-1744945909.html

https://ria.ru/20210806/navalnyy-1744681435.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), алексей навальный, леонид волков, фонд борьбы с коррупцией, светлана петренко, иван жданов