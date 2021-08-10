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СК завел новое дело на соратников Навального Волкова и Жданова
СК завел новое дело на соратников Навального Волкова и Жданова - РИА Новости, 10.08.2021
СК завел новое дело на соратников Навального Волкова и Жданова
Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело на соратников Алексея Навального Леонида Волкова и Ивана Жданова – о финансировании экстремистских... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T11:28
2021-08-10T11:28
следственный комитет россии (ск рф)
алексей навальный
леонид волков
фонд борьбы с коррупцией
светлана петренко
иван жданов
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело на соратников Алексея Навального Леонида Волкова и Ивана Жданова – о финансировании экстремистских организаций, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Возбуждено уголовное дело в отношении Леонида Волкова, Ивана Жданова и иных лиц. Они подозреваются в совершении преступления "Сбор средств и оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации", - сказала она.Петренко пояснила, что по решению суда "Фонд борьбы с коррупцией"* и "Фонд защиты прав граждан"* признаны экстремистскими и ликвидированы, а также запрещена экстремистская деятельность общественного движения "Штабы Навального"*.Несмотря на это, указывает следствие, 5 августа в интернете был размещен видеоролик с участием Жданова, занимавшего должность директора ФБК*, и Волкова, руководившего "Штабами Навального"*."Осознавая, что эти организации признаны экстремистскими, Волков и Жданов заявили о продолжении их противоправной деятельности и организовали сбор средств, призвав неограниченный круг лиц поддержать "Команду Навального" и осуществлять их финансирование путем пожертвования по указанной ими ссылке", - добавила Петренко.Кроме того, по словам Петренко, они сообщили о способах перечисления денег и криптовалюты "в условиях конспирации и анонимности жертвователя от правоохранительных органов".* Запрещенные в России экстремистские организации, признанные иноагентами
https://ria.ru/20210808/sobol-1744945909.html
https://ria.ru/20210806/navalnyy-1744681435.html
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следственный комитет россии (ск рф), алексей навальный, леонид волков, фонд борьбы с коррупцией, светлана петренко, иван жданов
11:28 10.08.2021
 
СК завел новое дело на соратников Навального Волкова и Жданова

СК завел уголовное дело о формировании экстремистских организаций против Волкова и Жданова

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело на соратников Алексея Навального Леонида Волкова и Ивана Жданова – о финансировании экстремистских организаций, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Возбуждено уголовное дело в отношении Леонида Волкова, Ивана Жданова и иных лиц. Они подозреваются в совершении преступления "Сбор средств и оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации", - сказала она.
Петренко пояснила, что по решению суда "Фонд борьбы с коррупцией"* и "Фонд защиты прав граждан"* признаны экстремистскими и ликвидированы, а также запрещена экстремистская деятельность общественного движения "Штабы Навального"*.
Несмотря на это, указывает следствие, 5 августа в интернете был размещен видеоролик с участием Жданова, занимавшего должность директора ФБК*, и Волкова, руководившего "Штабами Навального"*.
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"Осознавая, что эти организации признаны экстремистскими, Волков и Жданов заявили о продолжении их противоправной деятельности и организовали сбор средств, призвав неограниченный круг лиц поддержать "Команду Навального" и осуществлять их финансирование путем пожертвования по указанной ими ссылке", - добавила Петренко.
Кроме того, по словам Петренко, они сообщили о способах перечисления денег и криптовалюты "в условиях конспирации и анонимности жертвователя от правоохранительных органов".
* Запрещенные в России экстремистские организации, признанные иноагентами
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Следственный комитет России (СК РФ)Алексей НавальныйЛеонид ВолковФонд борьбы с коррупциейСветлана ПетренкоИван Жданов
 
 
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