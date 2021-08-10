https://ria.ru/20210810/baza-1745151924.html
Россия укрепила арсенал военной базы в Таджикистане
Россия укрепила арсенал военной базы в Таджикистане - РИА Новости, 10.08.2021
Россия укрепила арсенал военной базы в Таджикистане
Новейшие образцы стрелкового вооружения, а также огнеметы повышенной дальности и ПЗРК "Верба" поступили на крупнейший военный объект России за рубежом - базу в... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T10:54
2021-08-10T10:54
2021-08-10T10:54
в мире
таджикистан
узбекистан
ак-12
россия
обострение ситуации в афганистане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156314/64/1563146483_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_a3e01bc43d1a6b71704eba636c19b962.jpg
ПОЛИГОН ХАРБ-МАЙДОН (Таджикистан), 10 авг – РИА Новости. Новейшие образцы стрелкового вооружения, а также огнеметы повышенной дальности и ПЗРК "Верба" поступили на крупнейший военный объект России за рубежом - базу в Таджикистане.Все они были задействованы в учениях РФ, Таджикистана и Узбекистана, проводившихся на фоне дестабилизации в Афганистане, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Центрального военного округа."На вооружение 201-й военной базы поступили новейшие автоматы Калашникова АК-12, пистолеты Ярыгина на смену пистолетам Макарова, современные армейские снайперские винтовки крупнокалиберные АСВК-М, огнеметы повышенной дальности метания и ПЗРК "Верба". Все это вооружение использовалось российскими подразделениями в ходе совместных учений с Таджикистаном и Узбекистаном, которые проводились на фоне дестабилизации обстановки в Афганистане", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210810/ucheniya-1745132564.html
таджикистан
узбекистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156314/64/1563146483_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e21ee91f8d392e7cfdef9fb1ad8ec460.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таджикистан, узбекистан, ак-12, россия, обострение ситуации в афганистане
Россия укрепила арсенал военной базы в Таджикистане
Российская военная база в Таджикистане получила новейшее стрелковое оружие, огнеметы и ПЗРК "Верба"