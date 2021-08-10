https://ria.ru/20210810/baza-1745151924.html

Россия укрепила арсенал военной базы в Таджикистане

Россия укрепила арсенал военной базы в Таджикистане - РИА Новости, 10.08.2021

Россия укрепила арсенал военной базы в Таджикистане

Новейшие образцы стрелкового вооружения, а также огнеметы повышенной дальности и ПЗРК "Верба" поступили на крупнейший военный объект России за рубежом - базу в... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T10:54

2021-08-10T10:54

2021-08-10T10:54

в мире

таджикистан

узбекистан

ак-12

россия

обострение ситуации в афганистане

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ПОЛИГОН ХАРБ-МАЙДОН (Таджикистан), 10 авг – РИА Новости. Новейшие образцы стрелкового вооружения, а также огнеметы повышенной дальности и ПЗРК "Верба" поступили на крупнейший военный объект России за рубежом - базу в Таджикистане.Все они были задействованы в учениях РФ, Таджикистана и Узбекистана, проводившихся на фоне дестабилизации в Афганистане, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Центрального военного округа."На вооружение 201-й военной базы поступили новейшие автоматы Калашникова АК-12, пистолеты Ярыгина на смену пистолетам Макарова, современные армейские снайперские винтовки крупнокалиберные АСВК-М, огнеметы повышенной дальности метания и ПЗРК "Верба". Все это вооружение использовалось российскими подразделениями в ходе совместных учений с Таджикистаном и Узбекистаном, которые проводились на фоне дестабилизации обстановки в Афганистане", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210810/ucheniya-1745132564.html

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в мире, таджикистан, узбекистан, ак-12, россия, обострение ситуации в афганистане