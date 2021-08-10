https://ria.ru/20210810/bayden-1745271452.html

Байден заявил, что не жалеет о решении уйти из Афганистана

Байден заявил, что не жалеет о решении уйти из Афганистана - РИА Новости, 10.08.2021

Байден заявил, что не жалеет о решении уйти из Афганистана

Президент США Джо Байден заявил, не жалеет о выводе войск из Афганистана, несмотря на начавшееся некоторое время назад активное наступление талибов. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T23:07

2021-08-10T23:07

2021-08-10T23:07

в мире

сша

талибан

джо байден

кундуз (провинция)

россия

обострение ситуации в афганистане

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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, не жалеет о выводе войск из Афганистана, несмотря на начавшееся некоторое время назад активное наступление талибов.США обещали вывести войска из страны до конца августа.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.Талибы 6 августа заявили, что захватили город Зарандж, административный центр провинции Нимроз на юго-западе страны, а затем – что заняли административные центры еще семи из 34 провинций Афганистана, в том числе город Кундуз в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над Кундузом. 10 августа боевики сообщили, что взяли Пули-Хумри – главный город провинции Баглан, расположенный на стратегически важной дороге из Кабула в Мазари-Шариф, крупнейший город на афганском севере.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210809/taliban-1744977565.html

https://ria.ru/20210807/afganistan-1744864984.html

сша

кундуз (провинция)

россия

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в мире, сша, талибан, джо байден, кундуз (провинция), россия, обострение ситуации в афганистане