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Байден заявил, что не жалеет о решении уйти из Афганистана
Байден заявил, что не жалеет о решении уйти из Афганистана - РИА Новости, 10.08.2021
Байден заявил, что не жалеет о решении уйти из Афганистана
Президент США Джо Байден заявил, не жалеет о выводе войск из Афганистана, несмотря на начавшееся некоторое время назад активное наступление талибов. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T23:07
2021-08-10T23:07
в мире
сша
талибан
джо байден
кундуз (провинция)
россия
обострение ситуации в афганистане
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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, не жалеет о выводе войск из Афганистана, несмотря на начавшееся некоторое время назад активное наступление талибов.США обещали вывести войска из страны до конца августа.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.Талибы 6 августа заявили, что захватили город Зарандж, административный центр провинции Нимроз на юго-западе страны, а затем – что заняли административные центры еще семи из 34 провинций Афганистана, в том числе город Кундуз в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над Кундузом. 10 августа боевики сообщили, что взяли Пули-Хумри – главный город провинции Баглан, расположенный на стратегически важной дороге из Кабула в Мазари-Шариф, крупнейший город на афганском севере.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210809/taliban-1744977565.html
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в мире, сша, талибан, джо байден, кундуз (провинция), россия, обострение ситуации в афганистане
23:07 10.08.2021
 
Байден заявил, что не жалеет о решении уйти из Афганистана

Президент США Байден заявил о неизменности решения по Афганистану несмотря на эскалацию в регионе

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, не жалеет о выводе войск из Афганистана, несмотря на начавшееся некоторое время назад активное наступление талибов.
"Мы продолжим соблюдать наши обязательства, но я не жалею о своем решении", - сказал Байден в ответ на вопрос о выводе войск.
США обещали вывести войска из страны до конца августа.
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 01:22
Талибы предостерегли США от вмешательства в дела Афганистана
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
Талибы 6 августа заявили, что захватили город Зарандж, административный центр провинции Нимроз на юго-западе страны, а затем – что заняли административные центры еще семи из 34 провинций Афганистана, в том числе город Кундуз в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над Кундузом. 10 августа боевики сообщили, что взяли Пули-Хумри – главный город провинции Баглан, расположенный на стратегически важной дороге из Кабула в Мазари-Шариф, крупнейший город на афганском севере.
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
7 августа, 20:01
Бомбардировщики B-52 США нанесли авиаудары по талибам в провинции Джаузджан
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
В миреСШАТалибанДжо БайденКундуз (провинция)РоссияОбострение ситуации в Афганистане
 
 
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