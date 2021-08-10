Байден заявил, что не жалеет о решении уйти из Афганистана
Президент США Байден заявил о неизменности решения по Афганистану несмотря на эскалацию в регионе
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, не жалеет о выводе войск из Афганистана, несмотря на начавшееся некоторое время назад активное наступление талибов.
"Мы продолжим соблюдать наши обязательства, но я не жалею о своем решении", - сказал Байден в ответ на вопрос о выводе войск.
США обещали вывести войска из страны до конца августа.
9 августа, 01:22Талибы предостерегли США от вмешательства в дела Афганистана
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
Талибы 6 августа заявили, что захватили город Зарандж, административный центр провинции Нимроз на юго-западе страны, а затем – что заняли административные центры еще семи из 34 провинций Афганистана, в том числе город Кундуз в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над Кундузом. 10 августа боевики сообщили, что взяли Пули-Хумри – главный город провинции Баглан, расположенный на стратегически важной дороге из Кабула в Мазари-Шариф, крупнейший город на афганском севере.
*Террористическая организация, запрещенная в России.