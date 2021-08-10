https://ria.ru/20210810/avangard-1745187277.html
Второй полк комплекса "Авангард" поступит на вооружение до 2023 года
Второй полк комплекса "Авангард" поступит на вооружение до 2023 года - РИА Новости, 10.08.2021
Второй полк комплекса "Авангард" поступит на вооружение до 2023 года
Второй полк межконтинентальных баллистических ракет с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард" заступит на боевое дежурство в Ракетных войсках... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T14:21
2021-08-10T14:21
2021-08-10T14:34
безопасность
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
ракетные войска стратегического назначения
авангард
новое оружие россии
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Второй полк межконтинентальных баллистических ракет с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард" заступит на боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения к 2023 году, сообщил командир 13-й ракетной дивизии генерал-майора Андрей Черевко в ходе единого дня приёмки военной продукции."В период до 2023 года предусмотрена постановка на боевое дежурство еще одного ракетного полка в 13-й ракетной дивизии с ракетным комплексом стратегического назначения "Авангард", - доложил Черевко министру обороны РФ Сергею Шойгу.Первый полк, вооруженный "Авангардом", заступил на боевое дежурство в Оренбургской ракетной дивизии в неполном составе в декабре 2019 года."В 13-й ракетной дивизии продолжаются мероприятия по перевооружению на новые ракетные комплексы стратегического назначения. В соответствии с поставленной задачей в 2021 году предусмотрено завершение постановки на боевое дежурство первого ракетного полка с ракетным комплексом "Авангард", - доложил Черевко министру обороны РФ Сергею Шойгу в ходе единого дня приемки военной продукции."Ведутся работы по подготовке двух шахтных пусковых установок с ракетами. Перевооружение проводится по утвержденному графику. Загрузка ракет в шахтные пусковые установки и приведение их в готовность к боевому применению запланировано на четвертый квартал 2021 года", - уточнил он.В декабре 2020 года из сборника "Основных итогов деятельности Вооруженных сил Российской Федерации в 2012-2020 годах", который имелся в распоряжении РИА Новости, стало известно, что РВСН получили на вооружение уже четыре ракетных комплекса стратегического назначения "Авангард".Первый полк, вооруженный "Авангардом", заступил на боевое дежурство в Оренбургской ракетной дивизии в неполном составе в декабре 2019 года.
https://ria.ru/20210806/sarmat-1744617400.html
https://ria.ru/20210804/rakety-1744285262.html
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безопасность, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), ракетные войска стратегического назначения, авангард
14:21 10.08.2021 (обновлено: 14:34 10.08.2021)
Второй полк комплекса "Авангард" поступит на вооружение до 2023 года
Генерал-майор Черевко: второй полк комплекса "Авангард" поступит на вооружение до 2023 года
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Второй полк межконтинентальных баллистических ракет с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард" заступит на боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения к 2023 году, сообщил командир 13-й ракетной дивизии генерал-майора Андрей Черевко в ходе единого дня приёмки военной продукции.
"В период до 2023 года предусмотрена постановка на боевое дежурство еще одного ракетного полка в 13-й ракетной дивизии с ракетным комплексом стратегического назначения "Авангард", - доложил Черевко министру обороны РФ Сергею Шойгу
.
Первый полк, вооруженный "Авангардом", заступил на боевое дежурство в Оренбургской ракетной дивизии в неполном составе в декабре 2019 года.
"В 13-й ракетной дивизии продолжаются мероприятия по перевооружению на новые ракетные комплексы стратегического назначения. В соответствии с поставленной задачей в 2021 году предусмотрено завершение постановки на боевое дежурство первого ракетного полка с ракетным комплексом "Авангард", - доложил Черевко министру обороны РФ Сергею Шойгу в ходе единого дня приемки военной продукции.
"Ведутся работы по подготовке двух шахтных пусковых установок с ракетами. Перевооружение проводится по утвержденному графику. Загрузка ракет в шахтные пусковые установки и приведение их в готовность к боевому применению запланировано на четвертый квартал 2021 года", - уточнил он.
В декабре 2020 года из сборника "Основных итогов деятельности Вооруженных сил Российской Федерации в 2012-2020 годах", который имелся в распоряжении РИА Новости, стало известно, что РВСН
получили на вооружение уже четыре ракетных комплекса стратегического назначения "Авангард".
Первый полк, вооруженный "Авангардом", заступил на боевое дежурство в Оренбургской ракетной дивизии в неполном составе в декабре 2019 года.