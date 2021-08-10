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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210810/asmus-1745185027.html
Кристина Асмус выложила фото с перебинтованной головой
Кристина Асмус выложила фото с перебинтованной головой - РИА Новости, 10.08.2021
Кристина Асмус выложила фото с перебинтованной головой
Актриса Кристина Асмус выложила в Instagram фото с болезненным лицом, синяками и перебинтованной головой. Странный внешний вид стал результатом работы гримеров. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T14:10
2021-08-10T14:10
шоубиз
шри-ланка
гарик харламов (игорь)
кристина асмус
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Актриса Кристина Асмус выложила в Instagram фото с болезненным лицом, синяками и перебинтованной головой. Странный внешний вид стал результатом работы гримеров. Актриса находится на Шри-Ланке на съемках проекта "Булки", работа над которым была приостановлена из-за пандемии.На другой фотографии из публикации актриса позирует с дочерью от комика Гарика Харламова. Она навестила актрису на съемочной площадке."Настя приехала ко мне на съемочную площадку и застала обед, перед которым мы снимали легкую романтичную сцену. А сразу после него – сцену в больнице", – написала Асмус.Несмотря на подпись, некоторые поклонники приняли фото с перебинтованной головой всерьез."Я думал, опять покалечилась", "Шокируешь постоянно", "Зачем так людей пугать", – написали подписчики в комментариях.Актриса не боится экспериментов с внешностью и регулярно удивляет поклонников сменой образов.
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шри-ланка, гарик харламов (игорь), кристина асмус, кино и сериалы
14:10 10.08.2021
 

Кристина Асмус выложила фото с перебинтованной головой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус на церемонии закрытия 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве
Актриса Кристина Асмус на церемонии закрытия 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Актриса Кристина Асмус выложила в Instagram фото с болезненным лицом, синяками и перебинтованной головой. Странный внешний вид стал результатом работы гримеров. Актриса находится на Шри-Ланке на съемках проекта "Булки", работа над которым была приостановлена из-за пандемии.
На другой фотографии из публикации актриса позирует с дочерью от комика Гарика Харламова. Она навестила актрису на съемочной площадке.
"Настя приехала ко мне на съемочную площадку и застала обед, перед которым мы снимали легкую романтичную сцену. А сразу после него – сцену в больнице", – написала Асмус.
Несмотря на подпись, некоторые поклонники приняли фото с перебинтованной головой всерьез.
"Я думал, опять покалечилась", "Шокируешь постоянно", "Зачем так людей пугать", – написали подписчики в комментариях.
Актриса не боится экспериментов с внешностью и регулярно удивляет поклонников сменой образов.
Актриса Кристина Асмус на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
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ШоубизШри-ЛанкаГарик Харламов (Игорь)Кристина АсмусКино и сериалы
 
 
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