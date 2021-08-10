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Кристина Асмус выложила фото с перебинтованной головой
Кристина Асмус выложила фото с перебинтованной головой - РИА Новости, 10.08.2021
Кристина Асмус выложила фото с перебинтованной головой
Актриса Кристина Асмус выложила в Instagram фото с болезненным лицом, синяками и перебинтованной головой. Странный внешний вид стал результатом работы гримеров. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T14:10
2021-08-10T14:10
2021-08-10T14:10
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кристина асмус
кино и сериалы
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Актриса Кристина Асмус выложила в Instagram фото с болезненным лицом, синяками и перебинтованной головой. Странный внешний вид стал результатом работы гримеров. Актриса находится на Шри-Ланке на съемках проекта "Булки", работа над которым была приостановлена из-за пандемии.На другой фотографии из публикации актриса позирует с дочерью от комика Гарика Харламова. Она навестила актрису на съемочной площадке."Настя приехала ко мне на съемочную площадку и застала обед, перед которым мы снимали легкую романтичную сцену. А сразу после него – сцену в больнице", – написала Асмус.Несмотря на подпись, некоторые поклонники приняли фото с перебинтованной головой всерьез."Я думал, опять покалечилась", "Шокируешь постоянно", "Зачем так людей пугать", – написали подписчики в комментариях.Актриса не боится экспериментов с внешностью и регулярно удивляет поклонников сменой образов.
https://ria.ru/20210730/asmus-1743674881.html
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шри-ланка, гарик харламов (игорь), кристина асмус, кино и сериалы