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У подельников Черкалина арестовали виллу в Италии и 87 участков в России
У подельников Черкалина арестовали виллу в Италии и 87 участков в России - РИА Новости, 10.08.2021
У подельников Черкалина арестовали виллу в Италии и 87 участков в России
У подельников экс-офицера ФСБ Кирилла Черкалина арестовали виллу в Италии, 87 земельных участков в Подмосковье, четыре квартиры в столице, шесть жилых домов и... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T17:08
2021-08-10T19:00
происшествия
италия
московская область (подмосковье)
москва
московский гарнизонный военный суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
кирилл черкалин
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. У подельников экс-офицера ФСБ Кирилла Черкалина арестовали виллу в Италии, 87 земельных участков в Подмосковье, четыре квартиры в столице, шесть жилых домов и нежилое помещение. Это следует из ходатайства прокуратуры, передает корреспондент РИА Новости из зала суда Московского гарнизонного военного суда.На скамье подсудимых — бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов, а также экс-акционер "Кредитимпэкс Банка" Георгий Шкурко. Васильев находится под домашним арестом, другие фигуранты — в следственном изоляторе.Сегодня прокурор Милана Дигаева во время рассмотрения дела в отношении фигурантов по существу заявила ходатайство о продлении срока ареста активов бывших сотрудников ФСБ, среди которых, помимо недвижимости, есть "Лексус", наручные часы различных марок и шесть миллионов долларов.Как указала гособвинитель, имущество обнаружили у родственников офицеров: бывшей супруги и отца Васильева, экс-супруги Фролова и его детей. Адвокаты Васильева и Фролова заявили, что каких-либо доказательств причастности их подзащитных к вышеуказанному имуществу им не представили, а обвиняемых даже не допросили. Они также отметили, что "схожий по описанию объект (в Италии. — Прим. ред.) Фролов задекларировал еще в 2013 году как имущество его отца", тогда это не вызвало вопросов на службе."Я даже не очень понимаю, о каком именно объекте идет речь… У вас в деле есть фотографии. На них видно, что эта так называемая вилла из себя представляет: разрушенное каркасное здание без окон, штукатурки, стен, с заросшей территорией и сломанными заборами", — заявил он.Присутствующего на слушании потерпевшего Игоря Ткача слова Фролова разозлили: он опроверг заявление экс-офицера, сообщив, что сам гостил на вилле."Что касается ее размера — вполне приличная, но желание у него было после увольнения продолжить жить за рубежом, с его слов, у него были приобретены рестораны в Италии. Почему на фото вилла в разобранном состоянии? Он начал ее переделывать, было в планах поставить два джакузи по 100 тысяч евро, подготавливался грот для спа. Никакая это не вилла отца или супруги Фролова и не сарайчик, а четырехэтажная вилла самого Фролова", — объяснил он.У Шкурко арестованного имущества не оказалось, он заявил суду, что из-за этого "чувствует себя неловко", хотя ему и вменяется серьезное преступление. "Хотя бы арестовали компьютер "Макинтош" и другую компьютерную технику на две-три тысячи долларов, мне все равно приходится высказываться по поводу ходатайства о продлении ареста имущества", — посетовал он.По данным следствия, в 2011 году Черкалин, Васильев и Фролов обманом вынудили главу строительной компании Сергея Гляделкина передать им долю в уставном капитале фирмы на сумму не менее 490 миллионов рублей. Черкалин, как полагает СК, руководил этой преступной группой.Черкалин заключил сделку со следствием и заявил о раскаянии, дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Он получил семь лет колонии строгого режима. Его также лишили звания подполковника запаса и запретили занимать должности в правоохранительных органах на срок три года после освобождения. Частично были удовлетворены иски потерпевших к Черкалину, экс-офицера обязали выплатить бизнесменам Сергею Гляделкину и Игорю Ткачу почти по 319 миллионов рублей.Фролову и Шкурко также вменяется взяточничество. По данным следствия, курировавший "банковский" отдел управления "К" ФСБ Фролов ежемесячно получал деньги от руководства "Кредитимпэкс Банка", в том числе и от Шкурко. Банкиры опасались отзыва лицензии, за общее покровительство Фролова они передавали ему по 100-150 тысяч сначала долларов, а позднее — евро.
https://radiosputnik.ria.ru/20191108/1560741149.html
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происшествия, италия, московская область (подмосковье), москва, московский гарнизонный военный суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), кирилл черкалин
17:08 10.08.2021 (обновлено: 19:00 10.08.2021)
 
У подельников Черкалина арестовали виллу в Италии и 87 участков в России

У подельников бывшего офицера ФСБ Черкалина арестовали виллу в Италии и 87 участков в России

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБывший начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковник Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взятки и мошенничестве, во время оглашения приговора в Московском гарнизонном военном суде
Бывший начальник отдела управления К службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковник Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взятки и мошенничестве, во время оглашения приговора в Московском гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. У подельников экс-офицера ФСБ Кирилла Черкалина арестовали виллу в Италии, 87 земельных участков в Подмосковье, четыре квартиры в столице, шесть жилых домов и нежилое помещение. Это следует из ходатайства прокуратуры, передает корреспондент РИА Новости из зала суда Московского гарнизонного военного суда.
На скамье подсудимых — бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов, а также экс-акционер "Кредитимпэкс Банка" Георгий Шкурко. Васильев находится под домашним арестом, другие фигуранты — в следственном изоляторе.
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Сегодня прокурор Милана Дигаева во время рассмотрения дела в отношении фигурантов по существу заявила ходатайство о продлении срока ареста активов бывших сотрудников ФСБ, среди которых, помимо недвижимости, есть "Лексус", наручные часы различных марок и шесть миллионов долларов.
Как указала гособвинитель, имущество обнаружили у родственников офицеров: бывшей супруги и отца Васильева, экс-супруги Фролова и его детей.

"Имущество фактически принадлежит обвиняемым", — подчеркнула Дигаева.

Адвокаты Васильева и Фролова заявили, что каких-либо доказательств причастности их подзащитных к вышеуказанному имуществу им не представили, а обвиняемых даже не допросили. Они также отметили, что "схожий по описанию объект (в Италии. — Прим. ред.) Фролов задекларировал еще в 2013 году как имущество его отца", тогда это не вызвало вопросов на службе.
"Я даже не очень понимаю, о каком именно объекте идет речь… У вас в деле есть фотографии. На них видно, что эта так называемая вилла из себя представляет: разрушенное каркасное здание без окон, штукатурки, стен, с заросшей территорией и сломанными заборами", — заявил он.
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Присутствующего на слушании потерпевшего Игоря Ткача слова Фролова разозлили: он опроверг заявление экс-офицера, сообщив, что сам гостил на вилле.
"Что касается ее размера — вполне приличная, но желание у него было после увольнения продолжить жить за рубежом, с его слов, у него были приобретены рестораны в Италии. Почему на фото вилла в разобранном состоянии? Он начал ее переделывать, было в планах поставить два джакузи по 100 тысяч евро, подготавливался грот для спа. Никакая это не вилла отца или супруги Фролова и не сарайчик, а четырехэтажная вилла самого Фролова", — объяснил он.
У Шкурко арестованного имущества не оказалось, он заявил суду, что из-за этого "чувствует себя неловко", хотя ему и вменяется серьезное преступление.
"Хотя бы арестовали компьютер "Макинтош" и другую компьютерную технику на две-три тысячи долларов, мне все равно приходится высказываться по поводу ходатайства о продлении ареста имущества", — посетовал он.
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По данным следствия, в 2011 году Черкалин, Васильев и Фролов обманом вынудили главу строительной компании Сергея Гляделкина передать им долю в уставном капитале фирмы на сумму не менее 490 миллионов рублей. Черкалин, как полагает СК, руководил этой преступной группой.
Черкалин заключил сделку со следствием и заявил о раскаянии, дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Он получил семь лет колонии строгого режима. Его также лишили звания подполковника запаса и запретили занимать должности в правоохранительных органах на срок три года после освобождения. Частично были удовлетворены иски потерпевших к Черкалину, экс-офицера обязали выплатить бизнесменам Сергею Гляделкину и Игорю Ткачу почти по 319 миллионов рублей.
Фролову и Шкурко также вменяется взяточничество. По данным следствия, курировавший "банковский" отдел управления "К" ФСБ Фролов ежемесячно получал деньги от руководства "Кредитимпэкс Банка", в том числе и от Шкурко. Банкиры опасались отзыва лицензии, за общее покровительство Фролова они передавали ему по 100-150 тысяч сначала долларов, а позднее — евро.
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