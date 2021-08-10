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Туристы увозят из Сан-Марино ампулы из-под "Спутника" как сувениры

Туристы увозят из Сан-Марино ампулы из-под "Спутника" как сувениры - РИА Новости, 10.08.2021

Туристы увозят из Сан-Марино ампулы из-под "Спутника" как сувениры

Иностранные туристы, приезжающие в Сан-Марино ради вакцинации российским препаратом "Спутник V", хотят удостовериться, что им делают уколы именно этой вакцины и РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T21:02

2021-08-10T21:02

2021-08-10T21:02

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вакцинация

италия

сан-марино

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коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

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РИМ, 10 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Иностранные туристы, приезжающие в Сан-Марино ради вакцинации российским препаратом "Спутник V", хотят удостовериться, что им делают уколы именно этой вакцины и зачастую увозят домой пустые ампулы в качестве сувенира, сообщили РИА Новости в Институте социального обеспечения (ISS) Сан-Марино.Небольшое государство на Апеннинском полуострове с середины мая открыло "вакцинационный" туризм, предлагая всем желающим привиться российским препаратом. Иностранец должен забронировать номер в одной из гостиниц и провести на горе Титано как минимум шесть дней: два периода по трое суток, достаточных для наблюдения за вакцинацией, с перерывом от 21 до 28 дней. Не считая отеля, два укола вакцины стоят 50 евро."За это время мы сделали 1 700 уколов. Цикл вакцинации завершили 840 человек, - сказал представитель медицинского ведомства. - Кто-то еще вернется в ближайшие дни за второй дозой".По его словам, в основном туристы приезжают из Европы, в большинстве своем из Германии. "Были люди из США, Канады, Новой Зеландии, стран Южной Америки, а также ЮАР, Японии, Китая и Монголии. Мы не ожидали, что их будет так много, это стало приятным сюрпризом", - рассказал собеседник агентства."Лично мне показались, что они были счастливы получить именно эту вакцину. Некоторые даже хотели убедиться и просили показать им ампулу в момент инъекции. Кто-то просил забрать ее с собой в качестве сувенира", - сказал сотрудник ISS.По его словам, результаты наблюдения почти за 5 тысячами человек, получившими российскую вакцину, показали, что они выработали антитела в 99% случаев. Замеры проводились спустя 21 день после второй инъекции. Он отметил, что исследование, которое Сан-Марино проводит совместно с римским институтом "Спалланцани", в общей сложности рассчитано на год.Кампания по вакцинации в Сан-Марино стартовала в конце февраля: помимо "Спутника V" здесь можно было сделать прививку препаратом Pfizer/BioNTech, однако 85% санмаринцев получили российскую вакцину. В конце июля республика достигла уровня порога массовой вакцинации в 70% населения.В начале июля итальянский Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани"), который проводит исследование применения российского препарата в карликовой республике, заявил, что "Спутник V" показал высокую эффективность с появлением антител ​​в соответствии с выявленными в ходе третьей фазы исследований российской вакцины.

https://ria.ru/20210614/poezdki-1736936299.html

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вакцинация, италия, сан-марино, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"