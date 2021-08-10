Талибы заявили о захвате города Пули-Хумри на севере Афганистана
Представитель "Талибан"* Забиулла Муджахед заявил о захвате города Пули-Хумри на севере Афганистана
© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан"* в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Представитель радикального движения "Талибан"* Забиулла Муджахед заявил о захвате боевиками города Пули-Хумри, административного центра провинции Баглан на севере Афганистана.
"Город Пули-Хумри, центр провинции Баглан, полностью завоеван", - говорится в заявлении Муджахеда в Twitter. Отмечается, что талибы захватили администрацию провинции, штаб полиции, местное разведывательное управление и другие учреждения. Они продолжают вытеснять из города оставшихся военных афганской армии.
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Афганский телеканал Tolo News со ссылкой на источники в силах безопасности также заявил, что правительственные силы покинули город.
Пули-Хумри входит в десятку наиболее крупных городов Афганистана по численности населения. Через него проходит стратегически важная дорога, соединяющая Кабул с Мазари-Шарифом, крупнейшим городом на афганском севере. Примерно в сотне километров к югу от Пули-Хумри расположен построенный советскими специалистами тоннель Саланг, который проходит в районе одноименного высокогорного перевала в горах Гиндукуша.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
Талибы 6 августа заявили, что захватили город Зарандж, административный центр провинции Нимроз на юго-западе Афганистана, а после - что заняли административные центры еще пяти из 34 провинций Афганистана, в том числе город Кундуз, который находится в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан. По мнению ряда западных СМИ, переход города Кундуз под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над Кундузом.
*Запрещенная в РФ террористическая организация.