https://ria.ru/20210810/afganistan-1745260849.html

Талибы заявили о захвате города Пули-Хумри на севере Афганистана

Талибы заявили о захвате города Пули-Хумри на севере Афганистана - РИА Новости, 10.08.2021

Талибы заявили о захвате города Пули-Хумри на севере Афганистана

Представитель радикального движения "Талибан"* Забиулла Муджахед заявил о захвате боевиками города Пули-Хумри, административного центра провинции Баглан на... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T20:18

2021-08-10T20:18

2021-08-10T20:18

в мире

вашингтон (город)

талибан

кундуз (провинция)

обострение ситуации в афганистане

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Представитель радикального движения "Талибан"* Забиулла Муджахед заявил о захвате боевиками города Пули-Хумри, административного центра провинции Баглан на севере Афганистана."Город Пули-Хумри, центр провинции Баглан, полностью завоеван", - говорится в заявлении Муджахеда в Twitter. Отмечается, что талибы захватили администрацию провинции, штаб полиции, местное разведывательное управление и другие учреждения. Они продолжают вытеснять из города оставшихся военных афганской армии.Афганский телеканал Tolo News со ссылкой на источники в силах безопасности также заявил, что правительственные силы покинули город.Пули-Хумри входит в десятку наиболее крупных городов Афганистана по численности населения. Через него проходит стратегически важная дорога, соединяющая Кабул с Мазари-Шарифом, крупнейшим городом на афганском севере. Примерно в сотне километров к югу от Пули-Хумри расположен построенный советскими специалистами тоннель Саланг, который проходит в районе одноименного высокогорного перевала в горах Гиндукуша.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.Талибы 6 августа заявили, что захватили город Зарандж, административный центр провинции Нимроз на юго-западе Афганистана, а после - что заняли административные центры еще пяти из 34 провинций Афганистана, в том числе город Кундуз, который находится в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан. По мнению ряда западных СМИ, переход города Кундуз под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над Кундузом.*Запрещенная в РФ террористическая организация.

https://ria.ru/20210810/taliban-1745210516.html

https://ria.ru/20210810/afganistan-1745172962.html

вашингтон (город)

кундуз (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вашингтон (город), талибан, кундуз (провинция), обострение ситуации в афганистане