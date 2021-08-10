https://ria.ru/20210810/afganistan-1745125529.html

Британия хотела сохранить военное присутствие НАТО в Афганистане

Британия хотела сохранить военное присутствие НАТО в Афганистане - РИА Новости, 10.08.2021

Британия хотела сохранить военное присутствие НАТО в Афганистане

Великобритания пыталась сформировать коалицию НАТО, чтобы сохранить военное присутствие в Афганистане после объявления США о выводе своих войск из страны,... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T00:34

2021-08-10T00:34

2021-08-10T00:42

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талибан

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ЛОНДОН,10 авг - РИА Новости. Великобритания пыталась сформировать коалицию НАТО, чтобы сохранить военное присутствие в Афганистане после объявления США о выводе своих войск из страны, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на министра обороны Британии Бена Уоллеса.По словам министра обороны, рассматривалась возможность сохранения в одностороннем порядке военного присутствия Великобритании, но для этого пришлось бы снизить активность в других точках мира.Глава минобороны также осудил подписанное США и радикальным движением "Талибан"* в 2020 году соглашение о мире, которое предусматривало вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными."Сделка была гнилой, у нее были недостатки... Мы, наверное, вернемся (в Афганистан) через 10 или 20 лет", - заявил Уоллес.Согласно главе оборонного ведомства, вывод сил НАТО продемонстрировал краткосрочность стратегий государств Запада. "Запад вновь уличили в том, что он придерживается мнения, согласно которому проблемы устраняют, а не решают", - заметил Уоллес.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.Талибы 6 августа заявили, что захватили город Зарандж, административный центр провинции Нимроз на юго-западе Афганистана. Зарандж стал первой с 2016 года столицей провинции в Афганистане, которую взяли талибы. После этого они заявили, что заняли административные центры еще пяти из 34 провинций Афганистана, в том числе город Кундуз в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан.По мнению ряда западных СМИ, переход города Кундуз под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над Кундузом. В МИД РФ заявили, что наступление талибов в Афганистане продолжается, но у Москвы нет информации о том, что они взяли Кундуз. Кроме того, афганские военные сообщили, что вернули контроль над административным центром одной из провинций.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210809/taliban-1745065051.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210809/afganistan-1744987381.html

сша

афганистан

великобритания

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в мире, сша, талибан, афганистан, великобритания, нато