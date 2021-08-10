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Британия хотела сохранить военное присутствие НАТО в Афганистане
Британия хотела сохранить военное присутствие НАТО в Афганистане - РИА Новости, 10.08.2021
Британия хотела сохранить военное присутствие НАТО в Афганистане
Великобритания пыталась сформировать коалицию НАТО, чтобы сохранить военное присутствие в Афганистане после объявления США о выводе своих войск из страны,... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T00:34
2021-08-10T00:42
в мире
сша
талибан
афганистан
великобритания
нато
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ЛОНДОН,10 авг - РИА Новости. Великобритания пыталась сформировать коалицию НАТО, чтобы сохранить военное присутствие в Афганистане после объявления США о выводе своих войск из страны, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на министра обороны Британии Бена Уоллеса.По словам министра обороны, рассматривалась возможность сохранения в одностороннем порядке военного присутствия Великобритании, но для этого пришлось бы снизить активность в других точках мира.Глава минобороны также осудил подписанное США и радикальным движением "Талибан"* в 2020 году соглашение о мире, которое предусматривало вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными."Сделка была гнилой, у нее были недостатки... Мы, наверное, вернемся (в Афганистан) через 10 или 20 лет", - заявил Уоллес.Согласно главе оборонного ведомства, вывод сил НАТО продемонстрировал краткосрочность стратегий государств Запада. "Запад вновь уличили в том, что он придерживается мнения, согласно которому проблемы устраняют, а не решают", - заметил Уоллес.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.Талибы 6 августа заявили, что захватили город Зарандж, административный центр провинции Нимроз на юго-западе Афганистана. Зарандж стал первой с 2016 года столицей провинции в Афганистане, которую взяли талибы. После этого они заявили, что заняли административные центры еще пяти из 34 провинций Афганистана, в том числе город Кундуз в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан.По мнению ряда западных СМИ, переход города Кундуз под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над Кундузом. В МИД РФ заявили, что наступление талибов в Афганистане продолжается, но у Москвы нет информации о том, что они взяли Кундуз. Кроме того, афганские военные сообщили, что вернули контроль над административным центром одной из провинций.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210809/taliban-1745065051.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210809/afganistan-1744987381.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, великобритания, нато
00:34 10.08.2021 (обновлено: 00:42 10.08.2021)
 
Британия хотела сохранить военное присутствие НАТО в Афганистане

Министр обороны Британии Уоллес обсуждал со странами НАТО сохранение контингента в Афганистане

© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)Британские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)
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ЛОНДОН,10 авг - РИА Новости. Великобритания пыталась сформировать коалицию НАТО, чтобы сохранить военное присутствие в Афганистане после объявления США о выводе своих войск из страны, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на министра обороны Британии Бена Уоллеса.
"Я пытался обсудить (это) со странами НАТО, но они не были заинтересованы... Довольно быстро стало очевидно, что без США в качестве координирующей страны эти варианты были исключены", - цитирует газета Уоллеса.
По словам министра обороны, рассматривалась возможность сохранения в одностороннем порядке военного присутствия Великобритании, но для этого пришлось бы снизить активность в других точках мира.
Глава минобороны также осудил подписанное США и радикальным движением "Талибан"* в 2020 году соглашение о мире, которое предусматривало вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
"Сделка была гнилой, у нее были недостатки... Мы, наверное, вернемся (в Афганистан) через 10 или 20 лет", - заявил Уоллес.
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Источник: "Талибан"* захватил очередную столицу провинции Афганистана
Согласно главе оборонного ведомства, вывод сил НАТО продемонстрировал краткосрочность стратегий государств Запада. "Запад вновь уличили в том, что он придерживается мнения, согласно которому проблемы устраняют, а не решают", - заметил Уоллес.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
Талибы 6 августа заявили, что захватили город Зарандж, административный центр провинции Нимроз на юго-западе Афганистана. Зарандж стал первой с 2016 года столицей провинции в Афганистане, которую взяли талибы. После этого они заявили, что заняли административные центры еще пяти из 34 провинций Афганистана, в том числе город Кундуз в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан.
По мнению ряда западных СМИ, переход города Кундуз под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над Кундузом. В МИД РФ заявили, что наступление талибов в Афганистане продолжается, но у Москвы нет информации о том, что они взяли Кундуз. Кроме того, афганские военные сообщили, что вернули контроль над административным центром одной из провинций.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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