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Наука
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Экстремальная жара в России будет повторяться чаще, предупредила эксперт
Экстремальная жара в России будет повторяться чаще, предупредила эксперт - РИА Новости, 09.08.2021
Экстремальная жара в России будет повторяться чаще, предупредила эксперт
Экстремальные погодные явления, такие как волны жары, сильные осадки, наводнения, а также очень высокие температуры, как в этом году на Европейской территории... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T16:35
2021-08-09T16:38
наука
наука
тульская область
российская академия наук
погода
россия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Экстремальные погодные явления, такие как волны жары, сильные осадки, наводнения, а также очень высокие температуры, как в этом году на Европейской территории России, будут повторяться чаще и жара будет интенсивнее, сообщила журналистам одна из авторов шестого оценочного доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) старший научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Ольга Золина на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня" в понедельник.МГЭИК является независимым научно-консультативным органом, который обобщает данные об изменении климата на Земле. Он был создан после того, как впервые ученые обратили внимание, что деятельность человека ведет к стремительному изменению климата. Причина этого - выбросы парниковых газов в атмосферу. МГЭИК каждые шесть лет выпускает доклад о состоянии климата планеты. Этот доклад ложится в основу международных соглашений по сокращению выбросов и адаптации к изменению климата. В МГЭИК входят эксперты из 195 стран мира, в том числе из России.Она уточнила, что прогнозируется не только увеличения числа разовых экстремальных событий, но и рост числа совокупности неблагоприятных погодных событий."Например, в одной точке наблюдается волна жары, в это же время наблюдается метеорологическая засуха и сильных ветер. Как результат, мы имеем пожары. Как в Турции и Греции совсем недавно. Это тоже будет усиливаться с потеплением", - сказала Золина.Золина также обратила внимание на смерчи, которые отмечались в Тульской области в этом году, там, где такой силы природные явления отмечаются крайне редко.По словам ученой, также изменчивость осадков по сезонам будет больше. Увеличение осадков приблизительно 2-3% на каждый градус потепления. В самом плохом сценарии развития событий, количество осадков в среднем вырастет на 8% к 2100 году.
https://ria.ru/20210804/zhara-1744289575.html
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наука, тульская область, российская академия наук, погода, россия
16:35 09.08.2021 (обновлено: 16:38 09.08.2021)
 
Экстремальная жара в России будет повторяться чаще, предупредила эксперт

Ученый Золина: экстремальные погодные явления в России будут чаще и интенсивнее

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОтдыхающие на берегу пруда в зоне отдыха "Мещерское" в Москве
Отдыхающие на берегу пруда в зоне отдыха Мещерское в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Экстремальные погодные явления, такие как волны жары, сильные осадки, наводнения, а также очень высокие температуры, как в этом году на Европейской территории России, будут повторяться чаще и жара будет интенсивнее, сообщила журналистам одна из авторов шестого оценочного доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) старший научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Ольга Золина на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня" в понедельник.
МГЭИК является независимым научно-консультативным органом, который обобщает данные об изменении климата на Земле. Он был создан после того, как впервые ученые обратили внимание, что деятельность человека ведет к стремительному изменению климата. Причина этого - выбросы парниковых газов в атмосферу. МГЭИК каждые шесть лет выпускает доклад о состоянии климата планеты. Этот доклад ложится в основу международных соглашений по сокращению выбросов и адаптации к изменению климата. В МГЭИК входят эксперты из 195 стран мира, в том числе из России.
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"Экстремальные явления - это волны жары, наводнения, экстремальные осадки и тому подобное. Это касается каждого из нас. Пример этого продемонстрировала природа (в этом году - ред.) с наводнениями в Бельгии и Германии, с волнами жары в Канаде, США и с 30-ти градусной жарой в Европейской части России. Это пример того, что будет происходить в дальнейшем, и будет усиливаться по повторяемости и интенсивности, и в этом виноват человек", - сказала Золина.
Она уточнила, что прогнозируется не только увеличения числа разовых экстремальных событий, но и рост числа совокупности неблагоприятных погодных событий.
"Например, в одной точке наблюдается волна жары, в это же время наблюдается метеорологическая засуха и сильных ветер. Как результат, мы имеем пожары. Как в Турции и Греции совсем недавно. Это тоже будет усиливаться с потеплением", - сказала Золина.
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Золина также обратила внимание на смерчи, которые отмечались в Тульской области в этом году, там, где такой силы природные явления отмечаются крайне редко.
По словам ученой, также изменчивость осадков по сезонам будет больше. Увеличение осадков приблизительно 2-3% на каждый градус потепления. В самом плохом сценарии развития событий, количество осадков в среднем вырастет на 8% к 2100 году.
 
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