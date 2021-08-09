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Россияне назвали эффективные способы борьбы с эмоциональным выгоранием
Россияне назвали эффективные способы борьбы с эмоциональным выгоранием - РИА Новости, 09.08.2021
Россияне назвали эффективные способы борьбы с эмоциональным выгоранием
Россияне считают эффективными способами борьбы с эмоциональным выгоранием, прежде всего, отпуск, смену работы и налаживание отношений в коллективе, говорится в... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T06:34
2021-08-09T06:34
общество
россия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Россияне считают эффективными способами борьбы с эмоциональным выгоранием, прежде всего, отпуск, смену работы и налаживание отношений в коллективе, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.В свою очередь 4% опрошенных считают, что для преодоления эмоционального выгорания нужно добиваться повышения зарплаты, а по 3% рекомендуют проводить время с семьей и друзьями и разнообразить работу, чтобы избежать рутины. По 2% россиян думают, что нужно быть позитивнее, любить работу, высыпаться и хорошо питаться, а также принимать успокоительное или проконсультироваться у психолога.Одновременно 2% уверены, что нужно продолжать работать, несмотря ни на что, а 8% респондентов назвали другие способы борьбы с выгоранием, среди которых - алкоголь, танцы, больничный, возможность выговориться. С точки зрения причин эмоционального выгорания на работе, 17% респондентов считают, что оно связано с руководством или некорректной организацией рабочего процесса, 14% связали его с нездоровой атмосферой в коллективе.Исследование проводилось с 7 по 28 июля. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет из 383 населенных пунктов всех федеральных округов страны.
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общество, россия
06:34 09.08.2021
 
Россияне назвали эффективные способы борьбы с эмоциональным выгоранием

Исследование SuperJob: россияне справляются с эмоциональным выгоранием отпуском и сменой работы

© Depositphotos / fizkesУставшая женщина на совещании
Уставшая женщина на совещании - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Depositphotos / fizkes
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Россияне считают эффективными способами борьбы с эмоциональным выгоранием, прежде всего, отпуск, смену работы и налаживание отношений в коллективе, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"Главными способами борьбы с эмоциональным выгоранием россияне считают отпуск (22%), смену работы (19%) и налаживание отношений в коллективе (7%). По 6% опрошенных отметили важность сохранения спокойствия, занятий спортом, рационального планирования рабочего времени и занятия хобби", - говорится в сообщении по итогам исследования.
В свою очередь 4% опрошенных считают, что для преодоления эмоционального выгорания нужно добиваться повышения зарплаты, а по 3% рекомендуют проводить время с семьей и друзьями и разнообразить работу, чтобы избежать рутины. По 2% россиян думают, что нужно быть позитивнее, любить работу, высыпаться и хорошо питаться, а также принимать успокоительное или проконсультироваться у психолога.
Одновременно 2% уверены, что нужно продолжать работать, несмотря ни на что, а 8% респондентов назвали другие способы борьбы с выгоранием, среди которых - алкоголь, танцы, больничный, возможность выговориться. С точки зрения причин эмоционального выгорания на работе, 17% респондентов считают, что оно связано с руководством или некорректной организацией рабочего процесса, 14% связали его с нездоровой атмосферой в коллективе.
"По 13% респондентов назвали основными факторами выгорания рутину и большие объемы работы. По 11% опрошенных отметили влияние усталости и низкой зарплаты. Стресс является причиной эмоционального выгорания для 9% респондентов, 8% считают причиной нелюбимую работу, 7% - переработки, 5% - отсутствие перспектив. По 4% отметили в качестве причин эмоционального выгорания отсутствие мотивации и бессмысленные задачи", - добавляется в сообщении.
Исследование проводилось с 7 по 28 июля. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет из 383 населенных пунктов всех федеральных округов страны.
 
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