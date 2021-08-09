https://ria.ru/20210809/vygoranie-1744982554.html

Россияне назвали эффективные способы борьбы с эмоциональным выгоранием

Россияне назвали эффективные способы борьбы с эмоциональным выгоранием - РИА Новости, 09.08.2021

Россияне назвали эффективные способы борьбы с эмоциональным выгоранием

Россияне считают эффективными способами борьбы с эмоциональным выгоранием, прежде всего, отпуск, смену работы и налаживание отношений в коллективе, говорится в... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T06:34

2021-08-09T06:34

2021-08-09T06:34

общество

россия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Россияне считают эффективными способами борьбы с эмоциональным выгоранием, прежде всего, отпуск, смену работы и налаживание отношений в коллективе, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.В свою очередь 4% опрошенных считают, что для преодоления эмоционального выгорания нужно добиваться повышения зарплаты, а по 3% рекомендуют проводить время с семьей и друзьями и разнообразить работу, чтобы избежать рутины. По 2% россиян думают, что нужно быть позитивнее, любить работу, высыпаться и хорошо питаться, а также принимать успокоительное или проконсультироваться у психолога.Одновременно 2% уверены, что нужно продолжать работать, несмотря ни на что, а 8% респондентов назвали другие способы борьбы с выгоранием, среди которых - алкоголь, танцы, больничный, возможность выговориться. С точки зрения причин эмоционального выгорания на работе, 17% респондентов считают, что оно связано с руководством или некорректной организацией рабочего процесса, 14% связали его с нездоровой атмосферой в коллективе.Исследование проводилось с 7 по 28 июля. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет из 383 населенных пунктов всех федеральных округов страны.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия