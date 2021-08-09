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Зюганов сравнил отстранение Грудинина от выборов с расстрелом Белого дома

Зюганов сравнил отстранение Грудинина от выборов с расстрелом Белого дома - РИА Новости, 09.08.2021

Зюганов сравнил отстранение Грудинина от выборов с расстрелом Белого дома

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сравнил решение Центризбиркома о снятии кандидатуры директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина с выборов в... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T12:00

2021-08-09T12:00

2021-08-09T12:00

политика

московская область (подмосковье)

геннадий зюганов

верховный суд рф

генеральная прокуратура рф

госдума рф

кпрф

цик рф

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сравнил решение Центризбиркома о снятии кандидатуры директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина с выборов в Госдуму с расстрелом Белого дома в 1993 году, передает корреспондент РИА Новости из зала Верховного суда РФ.ВС РФ сегодня проверяет законность решения ЦИК об исключении Грудинина из федерального списка кандидатов КПРФ на выборах в Госдуму."Наказывают избирателей... это их право, гарантированное конституцией... ЦИК принял абсолютно неправовое и несправедливое решение. На мой взгляд, его надо ставить в один ряд с расстрелом парламента и игнорированием итогов референдума о сохранении СССР", - заявил Зюганов.КПРФ обратилась в суд, чтобы "добиться элементарной правды и восстановить справедливость", отметил он и напомнил, что в Ленинском районе Подмосковья было 15 крупных хозяйств, но 14 из них уничтожены.Он подчеркнул, что в совхозе "люди живут счастливо, там хочется жить и работать".Ранее в ЦИК поступило письмо от экс-супруги Грудинина о том, что у него есть доля в иностранной компании. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании ЦИК, Грудинин продолжает владеть 16 667 акциями Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе. ЦИК зарегистрировал федеральный список из 344 кандидатов в Госдуму от КПРФ, исключив из него Грудинина на основании информации ГП о владении иностранными финансовыми инструментами.КПРФ подала жалобу в Верховный суд, назвав решение ЦИК "необоснованным и незаконным", нарушающим право партии на равноправное участие в выборах и право Грудинина быть избранным депутатом ГД.В жалобе КПРФ отмечается, что в основу выводов Генпрокуратуры легли "два нотариально заверенных документа на английском языке, которые не легализованы в России и не имеют юридической силы на территории РФ". Отмечается, что прокуратурой сведения получены от компании "Пруденшиал Траст Корпорейшн Лимитед", которая не являлась реестродержателем Bontro LTD и сведениями о владельцах не обладала. Подчеркивается также, что Грудинин подал в ЦИК заверенные документы, которы свидетельствуют об отчуждении иностранных финансовых инструментов в 2017 году и последующей ликвидации компании Bontro LTD 27 декабря 2018 года.

https://ria.ru/20210809/vybory-1745000383.html

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