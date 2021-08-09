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Зюганов сравнил отстранение Грудинина от выборов с расстрелом Белого дома
Зюганов сравнил отстранение Грудинина от выборов с расстрелом Белого дома - РИА Новости, 09.08.2021
Зюганов сравнил отстранение Грудинина от выборов с расстрелом Белого дома
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сравнил решение Центризбиркома о снятии кандидатуры директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина с выборов в... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T12:00
2021-08-09T12:00
политика
московская область (подмосковье)
геннадий зюганов
верховный суд рф
генеральная прокуратура рф
госдума рф
кпрф
цик рф
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сравнил решение Центризбиркома о снятии кандидатуры директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина с выборов в Госдуму с расстрелом Белого дома в 1993 году, передает корреспондент РИА Новости из зала Верховного суда РФ.ВС РФ сегодня проверяет законность решения ЦИК об исключении Грудинина из федерального списка кандидатов КПРФ на выборах в Госдуму."Наказывают избирателей... это их право, гарантированное конституцией... ЦИК принял абсолютно неправовое и несправедливое решение. На мой взгляд, его надо ставить в один ряд с расстрелом парламента и игнорированием итогов референдума о сохранении СССР", - заявил Зюганов.КПРФ обратилась в суд, чтобы "добиться элементарной правды и восстановить справедливость", отметил он и напомнил, что в Ленинском районе Подмосковья было 15 крупных хозяйств, но 14 из них уничтожены.Он подчеркнул, что в совхозе "люди живут счастливо, там хочется жить и работать".Ранее в ЦИК поступило письмо от экс-супруги Грудинина о том, что у него есть доля в иностранной компании. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании ЦИК, Грудинин продолжает владеть 16 667 акциями Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе. ЦИК зарегистрировал федеральный список из 344 кандидатов в Госдуму от КПРФ, исключив из него Грудинина на основании информации ГП о владении иностранными финансовыми инструментами.КПРФ подала жалобу в Верховный суд, назвав решение ЦИК "необоснованным и незаконным", нарушающим право партии на равноправное участие в выборах и право Грудинина быть избранным депутатом ГД.В жалобе КПРФ отмечается, что в основу выводов Генпрокуратуры легли "два нотариально заверенных документа на английском языке, которые не легализованы в России и не имеют юридической силы на территории РФ". Отмечается, что прокуратурой сведения получены от компании "Пруденшиал Траст Корпорейшн Лимитед", которая не являлась реестродержателем Bontro LTD и сведениями о владельцах не обладала. Подчеркивается также, что Грудинин подал в ЦИК заверенные документы, которы свидетельствуют об отчуждении иностранных финансовых инструментов в 2017 году и последующей ликвидации компании Bontro LTD 27 декабря 2018 года.
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политика, московская область (подмосковье), геннадий зюганов, верховный суд рф, генеральная прокуратура рф, госдума рф, кпрф, цик рф, выборы в государственную думу, совхоз имени ленина, павел грудинин, россия
12:00 09.08.2021
 
Зюганов сравнил отстранение Грудинина от выборов с расстрелом Белого дома

Председатель КПРФ Зюганов сравнил снятие Грудинина с выборов в Госдуму с расстрелом Белого дома

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкРуководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов выступает на ХVIII Съезде КПРФ в Московской области
Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов выступает на ХVIII Съезде КПРФ в Московской области - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сравнил решение Центризбиркома о снятии кандидатуры директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина с выборов в Госдуму с расстрелом Белого дома в 1993 году, передает корреспондент РИА Новости из зала Верховного суда РФ.
ВС РФ сегодня проверяет законность решения ЦИК об исключении Грудинина из федерального списка кандидатов КПРФ на выборах в Госдуму.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 10:30
Памфилова прокомментировала решение ЦИК снять Грудинина с выборов
"Наказывают избирателей... это их право, гарантированное конституцией... ЦИК принял абсолютно неправовое и несправедливое решение. На мой взгляд, его надо ставить в один ряд с расстрелом парламента и игнорированием итогов референдума о сохранении СССР", - заявил Зюганов.
КПРФ обратилась в суд, чтобы "добиться элементарной правды и восстановить справедливость", отметил он и напомнил, что в Ленинском районе Подмосковья было 15 крупных хозяйств, но 14 из них уничтожены.
"Среди этого беспредела впервые в нашей новейшей истории нашелся коллектив, возглавляемый Грудининым, который отказался делить имущество на куски и рассовывать по карманам. Создано эффективное предприятие, которое может работать на высоком уровне и обеспечить столицу продовольствием и качественными продуктами", - сказал Зюганов.
Он подчеркнул, что в совхозе "люди живут счастливо, там хочется жить и работать".
Директор ЗАО Совхоз имени Ленина Павел Грудинин - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 16:15
ЦИК предоставил новые документы об иностранных активах Грудинина
Ранее в ЦИК поступило письмо от экс-супруги Грудинина о том, что у него есть доля в иностранной компании. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании ЦИК, Грудинин продолжает владеть 16 667 акциями Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе. ЦИК зарегистрировал федеральный список из 344 кандидатов в Госдуму от КПРФ, исключив из него Грудинина на основании информации ГП о владении иностранными финансовыми инструментами.
КПРФ подала жалобу в Верховный суд, назвав решение ЦИК "необоснованным и незаконным", нарушающим право партии на равноправное участие в выборах и право Грудинина быть избранным депутатом ГД.
В жалобе КПРФ отмечается, что в основу выводов Генпрокуратуры легли "два нотариально заверенных документа на английском языке, которые не легализованы в России и не имеют юридической силы на территории РФ". Отмечается, что прокуратурой сведения получены от компании "Пруденшиал Траст Корпорейшн Лимитед", которая не являлась реестродержателем Bontro LTD и сведениями о владельцах не обладала. Подчеркивается также, что Грудинин подал в ЦИК заверенные документы, которы свидетельствуют об отчуждении иностранных финансовых инструментов в 2017 году и последующей ликвидации компании Bontro LTD 27 декабря 2018 года.
Выборы в Государственную думу — 2021
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ПолитикаМосковская область (Подмосковье)Геннадий ЗюгановВерховный суд РФГенеральная прокуратура РФГосдума РФКПРФЦИК РФВыборы в Государственную думуСовхоз имени ЛенинаПавел ГрудининРоссия
 
 
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