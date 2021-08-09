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В Сочи в горах пропал турист из Челябинска
В Сочи в горах пропал турист из Челябинска - РИА Новости, 09.08.2021
В Сочи в горах пропал турист из Челябинска
Спасатели в горах Сочи третьи сутки ищут 30-летнего туриста из Челябинска, вышедшего на маршрут по Кавказскому биосферному заповеднику 2 августа, на данный... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T23:15
2021-08-09T23:15
2021-08-09T23:15
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ка-32
новости - туризм
россия
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СОЧИ, 9 авг - РИА Новости. Спасатели в горах Сочи третьи сутки ищут 30-летнего туриста из Челябинска, вышедшего на маршрут по Кавказскому биосферному заповеднику 2 августа, на данный момент молодой человек не обнаружен, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда.По словам отца пропавшего, турист приобрел билеты на проход по Кавказскому заповеднику в период с 31 июля по 3 августа. 2 августа молодой человек отправился на маршрут, после чего перестал выходить на связь, не вернувшись в отель."На данный момент потерявшийся 30-летний турист не обнаружен", - говорится в сообщении.Отмечается, что турист пропал в районе маршрута 8А "Урочище Медвежьи ворота - Бзерпинский карниз - Лагерь Холодный". В субботу 7 августа спасателями были обследованы районы от горы Сахарной Псеашха до ледника Холодный совместно с вертолётчиками Южного авиационно-спасательного центра вертолетом Ка-32. В воскресенье 8 августа в ходе поисковых мероприятий была обнаружена палатка с вещами молодого человека, однако найти его не удалось до настоящего времени. Поиски туриста продолжаются, к работе привлечены более двадцати человек Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, а также специалисты "Кубань-спас" и Южного конно-кинологического центра МЧС России.
https://ria.ru/20210716/sochi-1741522655.html
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сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, новости - туризм, россия
В Сочи в горах пропал турист из Челябинска
В горах Сочи в районе Кавказского заповедника третьи сутки ищут 30-летнего туриста из Челябинска