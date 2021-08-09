17:39 09.08.2021 (обновлено: 18:45 09.08.2021)
Талибы отклонили предложение США о временном правительстве в Афганистане
Представитель талибов Муджахед: предложение США о временном правительстве в Афганистане отклонено
© AP Photo / FileБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
© AP Photo / File
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Официальный представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахед заявил РИА Новости, что талибы не принимают предложение США о формировании временного правительства в Афганистане.
В конце июля представители "Талибана"* на встрече с делегациями США и Европы обсудили вопрос о мирном разрешении конфликта в Афганистане. Американская сторона предложила талибам механизм, предполагающий формирование временного правительства, который, по мнению США, поспособствует скорейшему достижению мира в стране.
"Пока этот вопрос не поднимался. Но в целом мы не принимаем переходного правительства. Наше требование - это фундаментальное решение, и оно должно быть найдено. Сформировать переходное правительство - не наш план", - ответил Муджахед на вопрос, принимают ли талибы предложение США о формировании временного правительства.
Также Муджахед заявил, что решение о взятии Кабула будет принято только после установления контроля над другими территориями Афганистана.
"Операции спланированы таким образом, что необходимо очистить сначала другие провинции, и тогда мы примем решение по Кабулу. Но окончательного решения по Кабулу еще не принято", - сказал он.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
Талибы 6 августа заявили, что захватили город Зарандж, административный центр провинции Нимроз на юго-западе Афганистана. Зарандж стал первой с 2016 года столицей провинции в Афганистане, которую взяли талибы. После этого они заявили, что заняли административные центры еще пяти из 34 провинций Афганистана, в том числе город Кундуз в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан.
По мнению ряда западных СМИ, переход города Кундуз под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над Кундузом. В МИД РФ заявили, что наступление талибов в Афганистане продолжается, но у Москвы нет информации о том, что они взяли Кундуз. Кроме того, афганские военные сообщили, что вернули контроль над административным центром одной из провинций.
* Террористическая организация, запрещенная в России