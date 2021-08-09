https://ria.ru/20210809/taliby-1745087450.html

Талибы отклонили предложение США о временном правительстве в Афганистане

Талибы отклонили предложение США о временном правительстве в Афганистане - РИА Новости, 09.08.2021

Талибы отклонили предложение США о временном правительстве в Афганистане

Официальный представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахед заявил РИА Новости, что талибы не принимают предложение США о формировании временного... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T17:39

2021-08-09T17:39

2021-08-09T18:45

в мире

сша

обострение ситуации в афганистане

талибан

кундуз (провинция)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793608_0:122:3211:1928_1920x0_80_0_0_df892fc8286b0749ee42de004991dae3.jpg

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Официальный представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахед заявил РИА Новости, что талибы не принимают предложение США о формировании временного правительства в Афганистане.В конце июля представители "Талибана"* на встрече с делегациями США и Европы обсудили вопрос о мирном разрешении конфликта в Афганистане. Американская сторона предложила талибам механизм, предполагающий формирование временного правительства, который, по мнению США, поспособствует скорейшему достижению мира в стране.Также Муджахед заявил, что решение о взятии Кабула будет принято только после установления контроля над другими территориями Афганистана."Операции спланированы таким образом, что необходимо очистить сначала другие провинции, и тогда мы примем решение по Кабулу. Но окончательного решения по Кабулу еще не принято", - сказал он.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.Талибы 6 августа заявили, что захватили город Зарандж, административный центр провинции Нимроз на юго-западе Афганистана. Зарандж стал первой с 2016 года столицей провинции в Афганистане, которую взяли талибы. После этого они заявили, что заняли административные центры еще пяти из 34 провинций Афганистана, в том числе город Кундуз в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан.По мнению ряда западных СМИ, переход города Кундуз под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над Кундузом. В МИД РФ заявили, что наступление талибов в Афганистане продолжается, но у Москвы нет информации о том, что они взяли Кундуз. Кроме того, афганские военные сообщили, что вернули контроль над административным центром одной из провинций.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210809/taliban-1745086676.html

https://ria.ru/20210807/afganistan-1744849175.html

сша

кундуз (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, обострение ситуации в афганистане, талибан, кундуз (провинция)