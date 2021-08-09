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"Талибан"* заявил, что власти потеряли контроль над ситуацией в Афганистане
"Талибан"* заявил, что власти потеряли контроль над ситуацией в Афганистане - РИА Новости, 09.08.2021
"Талибан"* заявил, что власти потеряли контроль над ситуацией в Афганистане
Ситуация в Афганистане полностью вышла из-под контроля правительства, Мазари-Шариф скоро перейдет в руки талибов, заявил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T17:35
2021-08-09T17:47
в мире
талибан
афганистан
россия
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Ситуация в Афганистане полностью вышла из-под контроля правительства, Мазари-Шариф скоро перейдет в руки талибов, заявил РИА Новости официальный представитель движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) Забиулла Муджахед."Ситуация полностью вышла из-под их (правительства) контроля, наши силы продвигаются с умеренной скоростью, и Мазари-Шариф вскоре падет. Мы стараемся также спокойно продвигаться в другие оставшиеся города", - заявил Муджахед.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.Талибы 6 августа заявили, что захватили Зарандж - административный центр провинции Нимроз на юго-западе Афганистана. Зарандж стал первой с 2016 года столицей провинции, которую взяли талибы. После этого они заявили, что заняли административные центры еще пяти из 34 провинций Афганистана, в том числе Кундуз в 60 километрах от погранперехода в Таджикистан.По мнению западных СМИ, переход Кундуза под контроль талибов может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над Кундузом. В МИД РФ заявили, что наступление талибов в Афганистане продолжается, но у Москвы нет информации о том, что они взяли Кундуз. Кроме того, афганские военные сообщили, что вернули контроль над административным центром одной из провинций.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, талибан, афганистан, россия
17:35 09.08.2021 (обновлено: 17:47 09.08.2021)
 
"Талибан"* заявил, что власти потеряли контроль над ситуацией в Афганистане

Представитель "Талибана"*: ситуация в Афганистане полностью вышла из-под контроля властей

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на столе представителей движения "Талибан"*
Табличка на столе представителей движения Талибан* - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Ситуация в Афганистане полностью вышла из-под контроля правительства, Мазари-Шариф скоро перейдет в руки талибов, заявил РИА Новости официальный представитель движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) Забиулла Муджахед.
"Ситуация полностью вышла из-под их (правительства) контроля, наши силы продвигаются с умеренной скоростью, и Мазари-Шариф вскоре падет. Мы стараемся также спокойно продвигаться в другие оставшиеся города", - заявил Муджахед.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
Талибы 6 августа заявили, что захватили Зарандж - административный центр провинции Нимроз на юго-западе Афганистана. Зарандж стал первой с 2016 года столицей провинции, которую взяли талибы. После этого они заявили, что заняли административные центры еще пяти из 34 провинций Афганистана, в том числе Кундуз в 60 километрах от погранперехода в Таджикистан.
По мнению западных СМИ, переход Кундуза под контроль талибов может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над Кундузом. В МИД РФ заявили, что наступление талибов в Афганистане продолжается, но у Москвы нет информации о том, что они взяли Кундуз. Кроме того, афганские военные сообщили, что вернули контроль над административным центром одной из провинций.
* Террористическая организация, запрещена в России
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