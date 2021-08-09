https://ria.ru/20210809/sud-1745080303.html
ВС признал законным решение ЦИК снять Грудинина с выборов из-за офшора
ВС признал законным решение ЦИК снять Грудинина с выборов из-за офшора - РИА Новости, 09.08.2021
ВС признал законным решение ЦИК снять Грудинина с выборов из-за офшора
Верховный суд признал законным решение Центризбиркома исключить Павла Грудинина из федерального списка КПРФ на выборах в Госдуму из-за наличия офшора, сообщил... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T17:04
2021-08-09T17:04
2021-08-09T20:09
политика
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
верховный суд рф
генеральная прокуратура рф
кпрф
цик рф
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Верховный суд признал законным решение Центризбиркома исключить Павла Грудинина из федерального списка КПРФ на выборах в Госдуму из-за наличия офшора, сообщил корреспондент РИА Новости.Таким образом, жалобу директора Совхоза имени Ленина и компартии отклонили.Лидер коммунистов Геннадий Зюганов в суде назвал решение ЦИК "абсолютно неправовым и несправедливым", а предоставленные комиссией документы — "какой-то лажей", на которой даже нет печатей."Мы обжалуем решение суда, пройдем второй круг. Будем обжаловать вплоть до Европейского суда", — добавил политик после заседания.Он сравнил ситуацию с расстрелом Белого дома в 1993 году.В начале июля КПРФ включила Грудинина в первую тройку федерального списка партии на предстоящих выборах в Госдуму. Однако затем в ЦИК поступило письмо от бывшей жены политика, в котором она написала, что у директора Совхоза имени Ленина есть доля в иностранной компании.По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании ЦИК, Грудинин продолжает владеть 16 667 акциями Bontro Ltd, зарегистрированной в Белизе.На основании этой информации комиссия зарегистрировала федеральный список от КПРФ, исключив из него Грудинина.Партия подала жалобу в Верховный суд, назвав решение ЦИК "необоснованным и незаконным", нарушающим право на равноправное участие в выборах и право Грудинина быть избранным депутатом.Коммунисты отметили, что в основу выводов Генпрокуратуры легли "два нотариально заверенных документа на английском языке, которые не легализованы в России и не имеют юридической силы на территории России".Отмечается, что надзорное ведомство получило сведения от компании Prudential Trust Corporation Ltd, которая не являлась реестродержателем Bontro Ltd и сведениями о владельцах не обладала.Подчеркивается также, что Грудинин подал в ЦИК заверенные документы, которые доказывают отчуждение иностранных финансовых инструментов в 2017 году и ликвидацию компании Bontro Ltd 27 декабря 2018 года.
https://ria.ru/20210728/grudinin-1743291639.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, россия, верховный суд рф, генеральная прокуратура рф, кпрф, цик рф, павел грудинин
17:04 09.08.2021 (обновлено: 20:09 09.08.2021)
ВС признал законным решение ЦИК снять Грудинина с выборов из-за офшора
Верховный суд признал законным решение ЦИК о снятии Грудинина с выборов в Госдуму из-за офшора
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Верховный суд признал законным решение Центризбиркома исключить Павла Грудинина из федерального списка КПРФ на выборах в Госдуму из-за наличия офшора, сообщил корреспондент РИА Новости.
Таким образом, жалобу директора Совхоза имени Ленина
и компартии отклонили.
Лидер коммунистов Геннадий Зюганов
в суде назвал решение ЦИК "абсолютно неправовым и несправедливым", а предоставленные комиссией документы — "какой-то лажей
", на которой даже нет печатей.
"Мы обжалуем решение суда, пройдем второй круг. Будем обжаловать вплоть до Европейского суда", — добавил политик после заседания.
Он сравнил ситуацию с расстрелом Белого дома в 1993 году.
В начале июля КПРФ включила Грудинина в первую тройку федерального списка партии на предстоящих выборах в Госдуму. Однако затем в ЦИК поступило письмо от бывшей жены политика, в котором она написала, что у директора Совхоза имени Ленина есть доля в иностранной компании.
По информации Генпрокуратуры
, представленной на заседании ЦИК, Грудинин продолжает владеть 16 667 акциями Bontro Ltd, зарегистрированной в Белизе
.
На основании этой информации комиссия зарегистрировала федеральный список от КПРФ
, исключив из него Грудинина.
Партия подала жалобу в Верховный суд, назвав решение ЦИК "необоснованным и незаконным", нарушающим право на равноправное участие в выборах и право Грудинина быть избранным депутатом.
Коммунисты отметили, что в основу выводов Генпрокуратуры легли "два нотариально заверенных документа на английском языке, которые не легализованы в России
и не имеют юридической силы на территории России".
Отмечается, что надзорное ведомство получило сведения от компании Prudential Trust Corporation Ltd, которая не являлась реестродержателем Bontro Ltd и сведениями о владельцах не обладала.
Подчеркивается также, что Грудинин подал в ЦИК заверенные документы, которые доказывают отчуждение иностранных финансовых инструментов в 2017 году и ликвидацию компании Bontro Ltd 27 декабря 2018 года.