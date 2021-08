https://ria.ru/20210809/sud-1745080303.html

ВС признал законным решение ЦИК снять Грудинина с выборов из-за офшора

ВС признал законным решение ЦИК снять Грудинина с выборов из-за офшора - РИА Новости, 09.08.2021

ВС признал законным решение ЦИК снять Грудинина с выборов из-за офшора

Верховный суд признал законным решение Центризбиркома исключить Павла Грудинина из федерального списка КПРФ на выборах в Госдуму из-за наличия офшора, сообщил... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T17:04

2021-08-09T17:04

2021-08-09T20:09

политика

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

верховный суд рф

генеральная прокуратура рф

кпрф

цик рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738475918_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_02815c46ac3c606abbe22f7d2936c899.jpg

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Верховный суд признал законным решение Центризбиркома исключить Павла Грудинина из федерального списка КПРФ на выборах в Госдуму из-за наличия офшора, сообщил корреспондент РИА Новости.Таким образом, жалобу директора Совхоза имени Ленина и компартии отклонили.Лидер коммунистов Геннадий Зюганов в суде назвал решение ЦИК "абсолютно неправовым и несправедливым", а предоставленные комиссией документы — "какой-то лажей", на которой даже нет печатей."Мы обжалуем решение суда, пройдем второй круг. Будем обжаловать вплоть до Европейского суда", — добавил политик после заседания.Он сравнил ситуацию с расстрелом Белого дома в 1993 году.В начале июля КПРФ включила Грудинина в первую тройку федерального списка партии на предстоящих выборах в Госдуму. Однако затем в ЦИК поступило письмо от бывшей жены политика, в котором она написала, что у директора Совхоза имени Ленина есть доля в иностранной компании.По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании ЦИК, Грудинин продолжает владеть 16 667 акциями Bontro Ltd, зарегистрированной в Белизе.На основании этой информации комиссия зарегистрировала федеральный список от КПРФ, исключив из него Грудинина.Партия подала жалобу в Верховный суд, назвав решение ЦИК "необоснованным и незаконным", нарушающим право на равноправное участие в выборах и право Грудинина быть избранным депутатом.Коммунисты отметили, что в основу выводов Генпрокуратуры легли "два нотариально заверенных документа на английском языке, которые не легализованы в России и не имеют юридической силы на территории России".Отмечается, что надзорное ведомство получило сведения от компании Prudential Trust Corporation Ltd, которая не являлась реестродержателем Bontro Ltd и сведениями о владельцах не обладала.Подчеркивается также, что Грудинин подал в ЦИК заверенные документы, которые доказывают отчуждение иностранных финансовых инструментов в 2017 году и ликвидацию компании Bontro Ltd 27 декабря 2018 года.

https://ria.ru/20210728/grudinin-1743291639.html

https://ria.ru/20210809/vybory-1745000383.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, выборы в государственную думу, россия, верховный суд рф, генеральная прокуратура рф, кпрф, цик рф, павел грудинин