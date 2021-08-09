Зюганов назвал документы ЦИК по Грудинину "лажей"
Глава КПРФ Зюганов назвал документы ЦИК по Грудинину "лажей" и получил замечание от судьи
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на ХVIII съезде КПРФ
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на заседании Верховного суда РФ, рассматривающего дело директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина, назвал документы ЦИК "лажей" и получил замечание от судьи, передает корреспондент РИА Новости.
"Это лажа какая-то. Тут даже печатей никаких нет", - заявил Зюганов, на что судья попросила его не давать оценку доказательствам.
Ранее в ЦИК поступило письмо от экс-супруги Грудинина о том, что у него есть доля в иностранной компании. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании ЦИК, Грудинин продолжает владеть 16 667 акциями Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе. ЦИК зарегистрировал федеральный список из 344 кандидатов в Госдуму от КПРФ, исключив из него Грудинина на основании информации ГП о владении иностранными финансовыми инструментами.
КПРФ подала жалобу в Верховный суд, назвав решение ЦИК "необоснованным и незаконным", нарушающим право партии на равноправное участие в выборах и право Грудинина быть избранным депутатом ГД.
В жалобе КПРФ отмечается, что в основу выводов Генпрокуратуры легли "два нотариально заверенных документа на английском языке, которые не легализованы в России и не имеют юридической силы на территории РФ". Отмечается, что прокуратурой сведения получены от компании "Пруденшиал Траст Корпорейшн Лимитед", которая не являлась реестродержателем Bontro LTD и сведениями о владельцах не обладала. Подчеркивается также, что Грудинин подал в ЦИК заверенные документы, которы свидетельствуют об отчуждении иностранных финансовых инструментов в 2017 году и последующей ликвидации компании Bontro LTD 27 декабря 2018 года.