https://ria.ru/20210809/grudinin-1745050064.html

Зюганов назвал документы ЦИК по Грудинину "лажей"

Зюганов назвал документы ЦИК по Грудинину "лажей" - РИА Новости, 09.08.2021

Зюганов назвал документы ЦИК по Грудинину "лажей"

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на заседании Верховного суда РФ, рассматривающего дело директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина, назвал... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T14:28

2021-08-09T14:28

2021-08-09T14:28

политика

белиз

геннадий зюганов

генеральная прокуратура рф

госдума рф

кпрф

цик рф

выборы в государственную думу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729754538_0:279:3144:2048_1920x0_80_0_0_68a100d767098a615a49ab365a0be64a.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на заседании Верховного суда РФ, рассматривающего дело директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина, назвал документы ЦИК "лажей" и получил замечание от судьи, передает корреспондент РИА Новости.ВС РФ сегодня проверяет законность решения ЦИК об исключении Грудинина из федерального списка кандидатов КПРФ на выборах в Госдуму. При изучении письменных материалов дела участники процесса могут их комментировать.Ранее в ЦИК поступило письмо от экс-супруги Грудинина о том, что у него есть доля в иностранной компании. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании ЦИК, Грудинин продолжает владеть 16 667 акциями Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе. ЦИК зарегистрировал федеральный список из 344 кандидатов в Госдуму от КПРФ, исключив из него Грудинина на основании информации ГП о владении иностранными финансовыми инструментами.КПРФ подала жалобу в Верховный суд, назвав решение ЦИК "необоснованным и незаконным", нарушающим право партии на равноправное участие в выборах и право Грудинина быть избранным депутатом ГД.В жалобе КПРФ отмечается, что в основу выводов Генпрокуратуры легли "два нотариально заверенных документа на английском языке, которые не легализованы в России и не имеют юридической силы на территории РФ". Отмечается, что прокуратурой сведения получены от компании "Пруденшиал Траст Корпорейшн Лимитед", которая не являлась реестродержателем Bontro LTD и сведениями о владельцах не обладала. Подчеркивается также, что Грудинин подал в ЦИК заверенные документы, которы свидетельствуют об отчуждении иностранных финансовых инструментов в 2017 году и последующей ликвидации компании Bontro LTD 27 декабря 2018 года.

https://ria.ru/20210809/vybory-1745016976.html

https://ria.ru/20210809/vybory-1745000383.html

белиз

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, белиз, геннадий зюганов, генеральная прокуратура рф, госдума рф, кпрф, цик рф, выборы в государственную думу, россия