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Жителя Приамурья будут судить по обвинению в убийстве сына
Жителя Приамурья будут судить по обвинению в убийстве сына - РИА Новости, 09.08.2021
Жителя Приамурья будут судить по обвинению в убийстве сына
Жителя Амурской области будут судить по обвинению в убийстве полуторамесячного сына, по версии следствия, он решил "выплеснуть эмоции" после того, как мать... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T08:18
2021-08-09T08:18
происшествия
амурская область
следственный комитет россии (ск рф)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 авг – РИА Новости. Жителя Амурской области будут судить по обвинению в убийстве полуторамесячного сына, по версии следствия, он решил "выплеснуть эмоции" после того, как мать мальчика отказалась вернуться домой и помочь искупать ребенка, сообщает прокуратура региона.Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу по статье "убийство малолетнего" (пункт "б" часть 2 статьи 105 УК РФ). Как установило следствие, вечером 6 марта мужчина остался дома с сыном, мать ребенка находилась у родственников и отказалась вернуться домой, чтобы помочь искупать мальчика."В момент купания сына обвиняемый, находясь в ванной комнате, на почве внезапно возникшей личной неприязни к своему малолетнему сыну, а также с целью выплеснуть свои эмоции к его матери на фоне конфликта из-за ее отказа вернуться домой, бросил ребенка на кафельный пол в ванной комнате", - сообщает прокуратура Амурской области.Затем мужчина отнес сына в комнату и несколько раз ударил, после чего "успокоил малыша и уложил спать", а утром обнаружил, что ребенок мертв, указывает ведомство.Обвиняемого задержали 9 марта и заключили под стражу, вину он не признал. Мать ребенка привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию (статья 5.35 КоАП РФ).Уголовное дело расследовано СУ СК РФ по Амурской области и будет рассмотрено Амурским областным судом, мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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происшествия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф)
08:18 09.08.2021
 
Жителя Приамурья будут судить по обвинению в убийстве сына

Жителя Приамурья будут судить по обвинению в убийстве полуторамесячного сына

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 авг – РИА Новости. Жителя Амурской области будут судить по обвинению в убийстве полуторамесячного сына, по версии следствия, он решил "выплеснуть эмоции" после того, как мать мальчика отказалась вернуться домой и помочь искупать ребенка, сообщает прокуратура региона.
Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу по статье "убийство малолетнего" (пункт "б" часть 2 статьи 105 УК РФ). Как установило следствие, вечером 6 марта мужчина остался дома с сыном, мать ребенка находилась у родственников и отказалась вернуться домой, чтобы помочь искупать мальчика.
"В момент купания сына обвиняемый, находясь в ванной комнате, на почве внезапно возникшей личной неприязни к своему малолетнему сыну, а также с целью выплеснуть свои эмоции к его матери на фоне конфликта из-за ее отказа вернуться домой, бросил ребенка на кафельный пол в ванной комнате", - сообщает прокуратура Амурской области.
Затем мужчина отнес сына в комнату и несколько раз ударил, после чего "успокоил малыша и уложил спать", а утром обнаружил, что ребенок мертв, указывает ведомство.
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Обвиняемого задержали 9 марта и заключили под стражу, вину он не признал. Мать ребенка привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию (статья 5.35 КоАП РФ).
Уголовное дело расследовано СУ СК РФ по Амурской области и будет рассмотрено Амурским областным судом, мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
 
ПроисшествияАмурская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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