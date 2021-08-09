https://ria.ru/20210809/steklov-1745008699.html

"Предательство было": Владимир Стеклов вспомнил об измене первой жене

"Предательство было": Владимир Стеклов вспомнил об измене первой жене - РИА Новости, 09.08.2021

"Предательство было": Владимир Стеклов вспомнил об измене первой жене

Владимир Стеклов вспомнил, как ушел от первой супруги Людмилы Мощенской. Об этом он рассказал в эфире программы "Судьба человека". РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T12:10

2021-08-09T12:10

2021-08-09T12:10

шоубиз

владимир стеклов

знаменитости

развод

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Владимир Стеклов вспомнил, как ушел от первой супруги Людмилы Мощенской. Об этом он рассказал в эфире программы "Судьба человека". "Предательство было. Это уход к другой женщине. Сейчас это данность, и говорить: ошибся я или нет — (нет смысла, — Прим. Ред.). Я это сделал. Может, было бы честнее, порядочнее и правильнее, если бы мы сначала расстались, и только потом кто-то появился в моей жизни. Но случилось так, как случилось", — говорит актер.Стеклов и Мощенская прожили в браке 16 лет. От Людмилы артист ушел к актрисе Александре Захаровой. Они поженились в 1991 и в 2000 развелись. В 2015 Стеклов разошелся со своей третьей супругой Ольгой. Сейчас он женат на Ирине Дерягиной, которая младше его на 33 года. 29 июля 2021 года стало известно, что Стеклова госпитализировали с коронавирусом.

https://ria.ru/20210805/steklov-1744480207.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир стеклов, знаменитости, развод